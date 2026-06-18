Kazada ağır yaralanmıştı: 6 aydır yaşam mücadelesi veren öğretmen, yeni doğan oğluna kavuşamadı
İlkisi de görme engelli olan Ediz ve Gülşen Mut çifti trafik kazası geçirdi. İkisi de yoğun bakıma alındı. Aradan 6 ay geçti. Kaza günü 4 aylık hamile olan kadın, geçen hafta doğum yaptı. 'Kocası hayata tutunsun' diye evladına 'Umut' adını verdi. Ama Ediz Mut, oğlunu göremeden hayatını kaybetti.
Giriş Tarihi:
Yürekleri burkan olay Adana'da meydana geldi. Kocaeli İzmit'te görev yapan görme engelli rehberlik öğretmeni Ediz Mut (52) ve kendisi gibi engelli edebiyat öğretmeni eşi Gülşen Mut (39), yarıyıl tatili için 6 ay önce Adana Sarıçam'a geldi. 23 Ocak'ta engelliler derneğine gitmek üzere kaldıkları Osmangazi Mahallesi'ndeki evden ayrılan çift, caddede yürüdüğü sırada yolun karşısına geçmek istedi.
Ancak belediye otobüsünün çarpmasıyla yola savruldu. İhbarla kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralı çifti ambulansla hastaneye götürdü. Tedaviye alınan Gülşen Mut'un 4 aylık hamile olduğu belirlendi. Otobüs şoförü ise emniyetteki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
EŞİNİN CENAZESİNE KATILAMADI
Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Gülşen Mut, İstanbul'daki ailesinin yanına gitti. Geçen hafta doğum yapan Mut, doğan oğluna babasının yaşama tutunma inancıyla 'Umut' adını koydu. Yoğun bakım ünitesindeki tedavisi süren Ediz Mut ise 15 Haziran'da hayatını kaybetti. Mut'un cenazesi, defnedilmek için Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi Mezarlığı'na götürüldü. Gülşen Mut, doğum yapması nedeniyle eşinin cenazesine katılamadı. Ailesi, yakınları ve arkadaşlarının katıldığı cenaze töreninin ardından Ediz Mut, gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Ancak belediye otobüsünün çarpmasıyla yola savruldu. İhbarla kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralı çifti ambulansla hastaneye götürdü. Tedaviye alınan Gülşen Mut'un 4 aylık hamile olduğu belirlendi. Otobüs şoförü ise emniyetteki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
EŞİNİN CENAZESİNE KATILAMADI
Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Gülşen Mut, İstanbul'daki ailesinin yanına gitti. Geçen hafta doğum yapan Mut, doğan oğluna babasının yaşama tutunma inancıyla 'Umut' adını koydu. Yoğun bakım ünitesindeki tedavisi süren Ediz Mut ise 15 Haziran'da hayatını kaybetti. Mut'un cenazesi, defnedilmek için Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi Mezarlığı'na götürüldü. Gülşen Mut, doğum yapması nedeniyle eşinin cenazesine katılamadı. Ailesi, yakınları ve arkadaşlarının katıldığı cenaze töreninin ardından Ediz Mut, gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Dilek Demir Takvim.com.tr Yaşam