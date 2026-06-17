Emel Yıldız hayatını kaybetti! Türkan Şoray son yolculuğunda yanız bırakmadı

"BENİ SİNEMAYLA İLK TANIŞTIRAN KİŞİYDİ"

Türkan Şoray, "Benim çok değerli ablam. Yıllardan beri hiç kopmadık. Bu ölüm beni çok üzdü. Çok değerli bir insandı. Hayvan sevgisi inanılmazdı. Her zaman ölene kadar kalbimde yaşayacak. Beni sinemayla ilk tanıştıran kişiydi. Beni sinemaya film setlerine götürmüştü. Oradan sonra ben sinemaya başladım. Son ana kadar her dakika görüşemesek de telefonla her zaman görüşüyorduk" dedi.