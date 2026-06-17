Emel Yıldız hayatını kaybetti! Türkan Şoray son yolculuğunda yanız bırakmadı
Türk sinema tarihinin önemli isimlerinden Türkan Şoray’ın Yeşilçam’a adım atmasında da etkili olan “Panter Emel” olarak bilinen Yeşilçam oyuncusu Emel Yıldız 85 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberiyle sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğan Yıldız, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine katılan oyuncu Türkan Şoray, “Beni sinemayla ilk tanıştıran kişiydi” dedi.
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- Kamuoyunda 'Panter Emel' lakabıyla bilinen oyuncu Emel Yıldız 85 yaşında hayatını kaybetti.
- Emel Yıldız'ın cenaze namazı yarın öğle vakti Fatih Camii'nde kılınacak.
- Yıldız, 40 gün önce kızı Elif Sofya'yı kaybetmişti.
- Emel Yıldız, 1959 yılında Feryat filmiyle Yeşilçam'da oyunculuğa başlamış ve birçok filmde rol almıştı.
- Türkan Şoray, Emel Yıldız ile birlikte Beyoğlu'ndaki bir film setine giderek Yeşilçam'a adım atmıştı.
Kamuoyunda 'Panter Emel' lakabıyla bilinen oyuncu Emel Yıldız hayatını kaybetti. Acı haberi ise oyuncu Tuna Arman duyurdu: "Panter Emel kaybettik. Yarın öğlen namazı Fatih Camii'nden uğurlayacağız. 40 gün önce kızını kaybetti.. Hep sevinin derdin Emel abla, gittiğini duyunca çok üzgünüm çok""Panter Emel" son yolculuğuna uğurlandı!
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Yıldız için bugün Fatih Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Kızı Elif Sofya'yı 40 gün önce toprağa veren Yıldız'ın cenaze törenine damadı, torunu, usta oyuncu Türkan Şoray, Tuna Arman, komşuları ve sevenleri katıldı. Yıldız'ın cenazesi öğle namazına müteakip kılınan namazın ardından Sarıyer Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi.
"BENİ SİNEMAYLA İLK TANIŞTIRAN KİŞİYDİ"
Türkan Şoray, "Benim çok değerli ablam. Yıllardan beri hiç kopmadık. Bu ölüm beni çok üzdü. Çok değerli bir insandı. Hayvan sevgisi inanılmazdı. Her zaman ölene kadar kalbimde yaşayacak. Beni sinemayla ilk tanıştıran kişiydi. Beni sinemaya film setlerine götürmüştü. Oradan sonra ben sinemaya başladım. Son ana kadar her dakika görüşemesek de telefonla her zaman görüşüyorduk" dedi.
40 GÜN ÖNCE EVLADINI KAYBETMİŞTİ
Bir dönem Yeşilçam'da sinema oyunculuğu da yapan Yıldız'ın 40 gün önce de kızı Elif Sofya'yı kaybettiği öğrenildi.
TÜRKAN ŞORAY'I YEŞİLÇAM'A ADIM ATTIRDI
Ailesi ile birlikte 1 yaşındayken Türkiye'ye gelerek İstanbul'un Karagümrük semtine yerleşen ve ortaokuldan sonra usta müzisyenlerden çeşitli dersler alarak sahneye çıkan Emel Yıldız, 1959'da Feryat isimli filmle sinema oyunculuğuna başlar ve birçok filmde rol alır.
Türkan Şoray, o dönem oturdukları Karagümrük'teki ev sahiplerinin kızı olan Emel Yıldız ile Beyoğlu'ndaki bir film setine bir gün beraber gider ve Yeşilçam'a adım atar.
Oyunculuk kariyerinin ardından yıllar sonra televizyon ekranlarına hayvansever olarak çıkan Emel Yıldız, Panter Emel adıyla tanınır.
Emel Yıldız, Türk sinema tarihine adını yazdırmış eski bir Yeşilçam oyuncusu, köşe yazarı ve Türkiye'nin en tanınmış hayvan hakları savunucularından biridir. Kamuoyunda daha çok "Panter Emel" lakabıyla tanınmaktadır. 16 Haziran 2026 tarihinde 85 yaşında hayatını kaybetmiştir.
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