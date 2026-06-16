Bakanlık devreye girdi: Doruk Madencilik’te işçi ve işveren uzlaştı! Ödemeler takvime bağlandı

Türkiye Maden İşçileri Sendikası ile işveren arasında 15-16 Haziran 2026 tarihlerinde protokol imzalandı ve işçilerin alacakları takvime bağlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın girişimleriyle Eskişehir'deki Doruk Madencilik ve Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş.'de işçi ve işveren arasında uzlaşı sağlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Eskişehir'de faaliyet gösteren Doruk Madencilik ve Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş.'de yaşanan sürece ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık girişimleriyle işçi ve işveren tarafları arasında uzlaşı sağlanırken, işçilerin alacaklarının ödenmesi protokolle takvime bağlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Eskişehir'de Yıldızlar SSS Holding bünyesinde faaliyet gösteren Doruk Madencilik ve Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş.'de yaşanan sürece ilişkin gelişmelerin ilk andan itibaren yakından takip edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ilgili tüm taraflarla gerekli görüşmelerin gerçekleştirildiği belirtildi.