Bakanlık devreye girdi: Doruk Madencilik’te işçi ve işveren uzlaştı! Ödemeler takvime bağlandı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın girişimleriyle Eskişehir’de Doruk Madencilik’te işçi ve işveren tarafları arasında uzlaşı sağlandı. İmzalanan protokolle işçilerin hak ve alacaklarının ödenmesi takvime bağlanırken, devam eden eylemlerin sonlandırılmasına karar verildi.
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- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın girişimleriyle Eskişehir'deki Doruk Madencilik ve Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş.'de işçi ve işveren arasında uzlaşı sağlandı.
- Türkiye Maden İşçileri Sendikası ile işveren arasında 15-16 Haziran 2026 tarihlerinde protokol imzalandı ve işçilerin alacakları takvime bağlandı.
- İşçilerin mutabakata bağlanan hak ve alacaklarının ödenmesi güvence altına alındı.
- İşçi tarafı devam eden eylemlerini sonlandırma kararı aldı.
- Bakanlık, çalışma barışının sürdürülmesi için gerekli adımları atmaya devam edeceğini bildirdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Eskişehir'de faaliyet gösteren Doruk Madencilik ve Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş.'de yaşanan sürece ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık girişimleriyle işçi ve işveren tarafları arasında uzlaşı sağlanırken, işçilerin alacaklarının ödenmesi protokolle takvime bağlandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Eskişehir'de Yıldızlar SSS Holding bünyesinde faaliyet gösteren Doruk Madencilik ve Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş.'de yaşanan sürece ilişkin gelişmelerin ilk andan itibaren yakından takip edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, ilgili tüm taraflarla gerekli görüşmelerin gerçekleştirildiği belirtildi.
BAKANLIK GİRİŞİMLERİYLE UZLAŞI SAĞLANDI
Açıklamada, Bakanlığın girişimleriyle işçi ve işveren tarafları arasında görüşmeler yürütüldüğü kaydedildi.
15-16 Haziran 2026 tarihlerinde yapılan müzakerelerin ardından, işveren temsilcileri ile yetkili sendika temsilcilerinin katılımıyla önemli bir uzlaşıya varıldığı bildirildi.
İŞÇİLERİN ALACAKLARI GÜVENCE ALTINA ALINDI
Sağlanan uzlaşı çerçevesinde, yetkili sendika olan Türkiye Maden İşçileri Sendikası ile işveren tarafları arasında protokol imzalandı.
Protokol kapsamında işçilerin alacaklarının ödenmesi bir takvime bağlandı.
Bakanlık, işçilerin mutabakata bağlanan hak ve alacaklarının ödenmesinin güvence altına alındığını duyurdu.
İŞÇİLER EYLEMLERİNİ SONLANDIRACAK
Açıklamada, hassasiyetle yürütülen görüşmelerin ardından taraflar arasında uzlaşma sağlandığı vurgulandı.
Bu kapsamda işçi tarafının devam eden eylemlerini sonlandırma kararı aldığı belirtildi.
BAKANLIKTAN SOSYAL DİYALOG VURGUSU
Bakanlık açıklamasında, çalışma hayatında sosyal diyalog anlayışının esas alındığına dikkat çekildi.
İşçilerin haklarının korunması ve çalışma barışının sürdürülmesi için gerekli tüm adımların kararlılıkla atılmaya devam edileceği ifade edildi.