Araştırmacılara göre tarih öncesi topluluklarda veba büyük kemirgen türlerinden biri olan dağ sıçanları aracılığıyla insanlara bulaşmış olabilir.

Araştırmada dikkat çeken ayrıntılardan biri de salgının çocuklar üzerindeki etkisi oldu. Veba DNA'sı taşıyan bireylerin önemli bir kısmının 8 ila 11 yaş arasındaki çocuklar olduğu belirlendi.

AP'de yer alan habere göre yeni çalışma vebanın yalnızca ortaçağ kentlerini etkileyen bir hastalık olmadığını ortaya koyuyor. Bugüne kadar salgınların daha çok yoğun nüfuslu yerleşimlerle ilişkilendirildiği düşünülse de elde edilen veriler, küçük ve göçebe avcı-toplayıcı toplulukların da ciddi salgınlarla karşı karşıya kaldığını gösteriyor.

Tarih öncesi veba, küçük avcı-toplayıcı topluluklarda da ölümcül salgınlara yol açıyordu.

KARA VEBA'DAN ÇOK DAHA ESKİ BİR SOY

Genetik analizler, Sibirya'da tespit edilen bu eski veba türünün 14. yüzyılda Avrupa nüfusunun büyük bölümünü yok eden ve tarihe "Kara Ölüm" olarak geçen salgından çok daha eski bir evrimsel kola ait olduğunu gösterdi.

Ancak araştırmacılar bu erken dönem veba türlerinin de son derece ölümcül olabileceğini vurguluyor. Hastalığın binlerce yıl boyunca farklı biçimlerde varlığını sürdürdüğü ve zamanla evrimleşerek daha sonra büyük küresel salgınlara neden olduğu düşünülüyor.