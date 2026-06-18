İsa Aras Mersinli teneffüste saldırı yapmayı planlarken tuvalet tarafına gelen 2 kız öğrenciyi görünce eylemi 1 dakika erken başlattı.

SALDIRI 6 DAKİKA SÜRDÜ

Saldırının 6 dakikalık bir zamanda gerçekleştiğini belirten Vali Ünlüer, "Okula yakın bir sitede ikamet eden Mersinli, 13.14'te evinden çıktı. 13.22'de okul bahçesine, 13.23'te ise koridorlara giriş yaptı. 13.24'te kızlar tuvaletinin önünde hazırlık yapmaya başlayan saldırgan, 13.29'da silahını ateşleyerek katliamı başlattı.

6 DAKİKADA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Aslında failin teneffüs zilinin çalmasını beklediğini değerlendiriyoruz. Ancak o esnada tuvalet tarafına doğru 2 kız öğrencinin geldiğini görünce eylemi 1-1.5 dakika erken başlatmış. İlk ihbar 13.29'da yapılıyor, vaka formu 13.30'da oluşturuluyor.

Vakanın öncelikli vaka olarak güncellenmesi 13.30.24'te gerçekleşiyor.

Vakanın telsiz operatör sistemine iletilmesi 13.30.41'de oluyor. 13.32'de tüm ekiplere telsiz anonsu yapılıyor. 13.35'te ilk Emniyet ekibimiz olay yerine intikal ediyor, 13.37'de saldırgan etkisiz hale getiriliyor. Başlangıcından itibaren yaklaşık 6 dakikalık bir zaman var.