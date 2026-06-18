Kahramanmaraş'taki okul katliamının kronolojisi ortaya çıktı! Aras Mersinli'nin saldırıyı bir dakika erken başlattığı belirlendi
Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da 1 öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği okul saldırısına ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. TBMM Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu'na bilgi veren Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, 2. sınıftan bu yana takip edilen ve rehberlik servisiyle 32 kez görüşen saldırganın, teneffüsü beklerken iki öğrenciyi görünce planını değiştirerek eylemi yaklaşık 1 dakika erken başlattığını açıkladı. Saat 13.14'te evden çıkan saldırganın başlattığı saldırı 6 dakika içinde sona ererken, olay yerine ilk polis ekibi 13.35'te, ilk ambulans ise 13.36'da ulaştı.
Hızlı Özet Göster
- Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da Ayser Çalık Ortaokulu'nda 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli'nin babasının ruhsatlı silahıyla gerçekleştirdiği saldırıda 1 öğretmen ve 9 öğrenci hayatını kaybetti.
- TBMM Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu'nun Kahramanmaraş ziyaretinde Vali Mükerrem Ünlüer, saldırganın 2. sınıftan beri takipte olduğunu ve rehberlik servisiyle 32 kez görüştüğünü açıkladı.
- Saldırgan 13.29'da silahını ateşledi ve 13.37'de Emniyet ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi, saldırı toplam 6 dakika sürdü.
- İsa Aras Mersinli teneffüste saldırı yapmayı planlarken tuvalet tarafına gelen 2 kız öğrenciyi görünce eylemi 1 dakika erken başlattı.
- Saldırgan okula 8 şarjör getirmiş ve bunların 6 tanesini kullanmış, ilk ambulans olay yerine 13.36'da ulaştı.
Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da 1 öğretmen ile 9 öğrencinin hayatını kaybettiği okul saldırısına ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.
DAKİKA DAKİKA SALDIRI ANI
15 Nisan'da 1 öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği Ayser Çalık Ortaokulu'nda gerçekleşen silahlı saldırıyla ilgili Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma devam ederken, TBMM Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu'nun çalışmalarında çarpıcı detaylara ulaşıldı.
TBMM Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu Kahramanmaraş'a çalışma ziyaretinde bulunurken Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, topumda infial yaratan okul saldırısına dair kronolojiyi ve failin profilini kamuoyuyla paylaştı.
32 KEZ REHBERLİK SERVİSİ DETAYI
Ünlüer, babasının ruhsatlı silahıyla katliam yapan 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli'nin, 2. sınıftan beri takipte olduğu ve rehberlik servisiyle 32 kez görüştüğünü açıkladı.
İKİ ÖĞRENCİYİ GÖRÜNCE PLANI DEĞİŞTİ
Sabah'tan Burcu Şen'in haberine göre, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, MOBESE kayıtlarından elde edilen görüntülere göre olayı dakika dakika şöyle anlattı.
Ünlüer, İsa Aras Mersinli'nin saldırıyı teneffüste yapmayı planladığını ancak tuvalet tarafına doğru 2 kız öğrencinin geldiğini görünce eylemi 1 dakika erken başlattığını açıkladı.
SALDIRI 6 DAKİKA SÜRDÜ
Saldırının 6 dakikalık bir zamanda gerçekleştiğini belirten Vali Ünlüer, "Okula yakın bir sitede ikamet eden Mersinli, 13.14'te evinden çıktı. 13.22'de okul bahçesine, 13.23'te ise koridorlara giriş yaptı. 13.24'te kızlar tuvaletinin önünde hazırlık yapmaya başlayan saldırgan, 13.29'da silahını ateşleyerek katliamı başlattı.
6 DAKİKADA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Aslında failin teneffüs zilinin çalmasını beklediğini değerlendiriyoruz. Ancak o esnada tuvalet tarafına doğru 2 kız öğrencinin geldiğini görünce eylemi 1-1.5 dakika erken başlatmış. İlk ihbar 13.29'da yapılıyor, vaka formu 13.30'da oluşturuluyor.
Vakanın öncelikli vaka olarak güncellenmesi 13.30.24'te gerçekleşiyor.
Vakanın telsiz operatör sistemine iletilmesi 13.30.41'de oluyor. 13.32'de tüm ekiplere telsiz anonsu yapılıyor. 13.35'te ilk Emniyet ekibimiz olay yerine intikal ediyor, 13.37'de saldırgan etkisiz hale getiriliyor. Başlangıcından itibaren yaklaşık 6 dakikalık bir zaman var.
"ABLASINDAN BEKLİYORDUK, KÜÇÜK YAPTI"
Okul şehrin ortasında olduğu için genelde 5-6 dakikada tüm ekiplerimiz olay yerine ulaşıyor. Olay yerine ilk ambulansımız saat 13.36'da ulaştı.
Toplam 8 şarjör getirmiş, 6 tanesini kullanmış. Apartman sakinleri ise konuya ilişkin, "ablasından bekliyorduk küçük yaptı" ifadelerini kullandı.