Kayseri'de yanlış yakıt dolumuna tazminat kararı | Tüketici Hakem Heyeti zararın ödenmesine hükmetti
Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki bir akaryakıt istasyonundan yakıt aldıktan kısa süre sonra arızalanan otomobilin motorunda yapılan incelemede, araca motorin yerine benzin doldurulduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine sürücü, çekici ve servis raporlarıyla birlikte Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu. Başvuruyu değerlendiren heyet, istasyonun tüketiciye "ayıplı hizmet" sunduğuna hükmederek 57 bin 965 lira hasar bedeli, 3 bin 287 lira ikame araç ücreti, 1920 lira çekici masrafı ve 1000 liralık yakıt bedeli olmak üzere toplam 64 bin 172 liranın tüketiciye ödenmesine karar verdi. Avukat Mevlid Emin Balcıoğlu, benzer durumlarda sürücülerin hakem heyetlerine başvurarak zararlarını karşılatabileceğini ve bu süreçte kasko haklarını kaybetmeyeceklerini belirtti.
Hızlı Özet Göster
- Kayseri'de bir akaryakıt istasyonunda otomobiline yanlış yakıt doldurulan sürücü Ü.A'nın motoru arızalandı ve aracı yolda kaldı.
- Kayseri Tüketici Hakem Heyeti, akaryakıt istasyonunun yanlış yakıt dolumu nedeniyle tüketiciye ayıplı hizmet sunduğuna karar verdi.
- Heyet, 57 bin 965 lira hasar tutarı, 3 bin 287 lira ikame araç bedeli, 1920 lira çekici ücreti ve 1000 liralık yakıtın tüketiciye ödenmesine hükmetti.
- Serviste yapılan teknik incelemede araca motorin yerine benzin doldurulduğu tespit edildi.
- Avukat Mevlid Emin Balcıoğlu, Tüketici Hakem Heyetine başvurulması durumunda kaskonun bozulmadığını ve zararın doğrudan akaryakıt istasyonundan karşılandığını belirtti.
Kayseri'de akaryakıt istasyonunda otomobiline yanlış yakıt doldurulan sürücü, Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurarak mağduriyetini giderdi. Motorunda ciddi hasar oluşan araç sahibinin başvurusunu değerlendiren heyet, yanlış yakıt dolumu nedeniyle oluşan tüm zararların akaryakıt istasyonu tarafından karşılanmasına karar verdi.
YANLIŞ DOLUM PAHALIYA PATLADI
Merkez Kocasinan ilçesindeki bir istasyondan yakıt alan Ü.A'nın otomobili, kısa süre sonra motor arızası nedeniyle yolda kaldı.
Aracını yol kenarına çekerek durduran sürücü, çekici yardımıyla servise götürdü. Burada yapılan teknik incelemede, araca motorin yerine benzin doldurulduğu belirlendi.
HAKEM HEYETİNE BAŞVURDU
Yaşadığı mağduriyet nedeniyle elindeki belge ve raporlarla Kayseri Tüketici Hakem Heyetine başvuran Ü.A, aracında meydana gelen hasarın giderilmesi için yaptığı masrafların karşılanmasını talep etti.
1000 LİRALIK YAKITIN ÖDENMESİNE KANAAT GETİRİLDİ
Başvuruyu değerlendiren heyet, bilirkişi ile diğer bilgi ve belge incelemesinde akaryakıt istasyonunun yanlış yakıt dolumu nedeniyle tüketiciye "ayıplı hizmet" sunduğuna kanaat getirdi.
Bu kapsamda 57 bin 965 lira hasar tutarı, 3 bin 287 lira ikame araç bedeli, 1920 lira çekici ücreti ve hatalı doldurulan 1000 liralık yakıtın tüketiciye ödenmesine hükmetti.
"TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURDUKLARINDA KASKOLARI BOZULMUYOR"
Ü.A'nın avukatı Mevlid Emin Balcıoğlu, müvekkilinin aracına yanlış türde yakıt konulması nedeniyle yetkili serviste yaptırdıkları onarıma bağlı zararın tazmini için Kayseri Tüketici Hakem Heyetine başvurduklarını söyledi.
Hakem heyetinin başvurularına güzel bir kararla cevap verdiğini ifade eden Balcıoğlu, şunları kaydetti:
Bu durumda başvurucular hem kasko şirketine hem de Tüketici Hakem Heyetlerine başvurarak haklarını arayabilirler. Tüketici Hakem Heyetine başvurarak haklarını aradıkları durumda kaskoları bozulmamış oluyor. Bu sayede doğrudan zararlarını akaryakıt istasyonlarından karşılamış oluyorlar. Bu durum fosil yakıtla çalışan ve araç sahibi olan bütün tüketicileri yakından ilgilendiriyor. Bu kararın bu bağlamda önemli olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'de milyonlarca sürücü ve araç sahibi olduğunu düşünürsek bu karar bütün araç sahiplerini ilgilendiriyor. Böyle bir durum herkesin başına gelebilir. Şu anda bütün akaryakıt istasyonlarındaki cihazların yanlış yakıt uyarısı verdiği söyleniyor. Ancak sistemsel arızadan kaynaklı yanlış türde yakıt konulması durumu ya da personel hatasından kaynaklı böyle bir durumun meydana gelmesi olağan bir durum. Bu konuda biz tüketicilerimizi hem uyarmış oluyoruz hem de böyle bir durum meydana geldiğinde nasıl hareket etmeleri gerektiğinin haritasını çizmiş oluyoruz.