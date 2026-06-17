Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Kağıthane Merkez Mahallesi'nde 12 Haziran Cuma günü saat 23.10 sıralarında demir korkuluklara kabloyla asılı halde erkek cesedi bulundu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kabloyla asılı bulunan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarında hayatını kaybeden kişinin Türkmenistan uyruklu Sherip Babajanov (33) olduğu belirlendi.

Babajanov'un cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kağıthane'de demir korkuluklara kabloyla asılı halde erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde hayatını kaybeden kişinin kimliği emniyet ekiplerince belirlendi. Demir korkuluklarda kabloyla asılı erkek cesedi bulundu!

İstanbul Kağıthane'de 12 Haziran Cuma günü saat 23.10 sıralarında Merkez Mahallesi'nde demir korkuluklara kabloyla asılı halde erkek cesedi bulundu.(Haberde yer alan görsel DHA'ya aittir.) DEMİR KORKULUKLARDA ASILI HALDE BULUNDU Tüyler ürperten olay, 12 Haziran Cuma günü saat 23.10 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, demir korkuluklarda kabloyla asılı halde bir kişi olduğunu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kabloyla asılı halde bulunan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.