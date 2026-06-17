Kağıthane'de demir korkuluklara asılı halde erkek cesedi bulundu | Maktülün kimliği belirlendi
Kağıthane'de demir korkuluklara kabloyla asılı halde bulunan erkek cesedi, bölgede paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, hayatını kaybeden kişinin 33 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Sherip Babajanov olduğunu belirledi. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Babajanov'un cenazesi kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, polis ekipleri olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için geniş çaplı soruşturma başlattı.
Hızlı Özet Göster
- Kağıthane Merkez Mahallesi'nde 12 Haziran Cuma günü saat 23.10 sıralarında demir korkuluklara kabloyla asılı halde erkek cesedi bulundu.
- Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kabloyla asılı bulunan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.
- Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarında hayatını kaybeden kişinin Türkmenistan uyruklu Sherip Babajanov (33) olduğu belirlendi.
- Babajanov'un cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
- Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Kağıthane'de demir korkuluklara kabloyla asılı halde erkek cesedi bulundu.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde hayatını kaybeden kişinin kimliği emniyet ekiplerince belirlendi.
DEMİR KORKULUKLARDA ASILI HALDE BULUNDU
Tüyler ürperten olay, 12 Haziran Cuma günü saat 23.10 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, demir korkuluklarda kabloyla asılı halde bir kişi olduğunu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kabloyla asılı halde bulunan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.
ADLİ TIP KURUMU MORGU'NA KALDIRILDI
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarında hayatını kaybeden kişinin Türkmenistan uyruklu Sherip Babajanov (33) olduğu belirlendi. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Babajanov'un cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
MAKTÜLÜN KİMLİĞİ BELİRLENDİ
33 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Sherip Babajanov olduğu belirlendi.