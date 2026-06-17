Esenyurt’ta gece yarısı silahlı çatışma: Çok sayıda araç ve iş yeri zarar gördü

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster İstanbul Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde gece saat 00.30 sıralarında iki otomobil ile motosikletliler arasında silahlı çatışma meydana geldi.

Çatışma sırasında park halindeki çok sayıda araç ve çevredeki iş yerlerine mermi isabet etti.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaparak çok sayıda kurşun izi tespit etti ve boş kovanları delil olarak topladı.

Silahlı çatışma bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı ve polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan silahlı çatışma mahalleyi savaş alanına çevirdi. Seyir halindeki otomobiller ile motosikletli şahıslar arasında yaşanan çatışmada çok sayıda araç ve iş yerine kurşun isabet etti.

Esenyurt’ta iki grup arasında silahlı çatışma kamerada. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır) Olay, gece saat 00.30 sıralarında Yeşilkent Mahallesi G-522 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki iki otomobilde bulunan kişiler ile motosikletliler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen gerginlik silahlı çatışmaya dönüştü.