Esenyurt’ta gece yarısı silahlı çatışma: Çok sayıda araç ve iş yeri zarar gördü
Esenyurt’ta gece yarısı yaşanan silahlı çatışma mahallede paniğe neden oldu. Seyir halindeki araçlar ve motosikletliler arasında çıkan çatışmada çok sayıda araç ve iş yeri kurşunların hedefi olurken, dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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- İstanbul Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde gece saat 00.30 sıralarında iki otomobil ile motosikletliler arasında silahlı çatışma meydana geldi.
- Çatışma sırasında park halindeki çok sayıda araç ve çevredeki iş yerlerine mermi isabet etti.
- Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.
- Polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaparak çok sayıda kurşun izi tespit etti ve boş kovanları delil olarak topladı.
- Silahlı çatışma bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı ve polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
İstanbul Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan silahlı çatışma mahalleyi savaş alanına çevirdi. Seyir halindeki otomobiller ile motosikletli şahıslar arasında yaşanan çatışmada çok sayıda araç ve iş yerine kurşun isabet etti.
Olay, gece saat 00.30 sıralarında Yeşilkent Mahallesi G-522 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki iki otomobilde bulunan kişiler ile motosikletliler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen gerginlik silahlı çatışmaya dönüştü.
ÇOK SAYIDA ARAÇ KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU
Bir süre birbirlerini takip eden taraflar, sokak üzerinde karşılıklı ateş açtı. Çatışma sırasında park halindeki çok sayıda araç ile çevredeki iş yerlerine mermi isabet etti.
Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, çevrede detaylı inceleme yaptı. Yapılan çalışmalarda çok sayıda araçta kurşun izi tespit edilirken, yerde bulunan boş kovanlar numaralandırılarak delil torbalarına konuldu.
Çatışmada herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenilirken, polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
DEHŞET ANLARI KAMERADA
Yaşanan silahlı çatışma çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sokaktan çıktıktan sonra duran bir otomobilin yolu keserek kendilerine doğru gelen motosiklete ateş açtığı görülüyor.
Kayıtlarda ayrıca motosikletin arkasından gelen otomobildeki kişilerin de motosikletlilere ateş ettiği, yere düşen motosiklet sürücülerinden birinin ise silahıyla karşılık verdiği anlar yer alıyor. Görüntülerin devamında motosikletlilerin yeniden araçlara yönelerek peşlerinden gittiği görülüyor.
Olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor.