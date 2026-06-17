Adana'da mucize kurtuluş: 12. kattan düşen 14 yaşındaki Ecrin taburcu edildi

14 yaşındaki Ecrin Deniz Karaca, hastanedeki 11 günlük tedavisinin ardından taburcu edilerek evine döndü. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve DHA'dan alınmıştır.)

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Dilek Demir Takvim.com.tr Yaşam

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11 günlük tedavinin ardından taburcu edilen Ecrin, hasta nakil ambulansıyla evine getirildi. Ambulanstan sedye ile indirilen Ecrin'i, komşuları pasta ile karşıladı. Pastasını üfleyip düştüğü tentenin altında balon uçuran Ecrin ve ailesi, duygu dolu anlar yaşadı. Ecrin, "" dedi.El Ele İyilik Kanatları Derneği Başkanı olan baba Hakan Harput Karaca, "." dedi.