Adana'da mucize kurtuluş: 12. kattan düşen 14 yaşındaki Ecrin taburcu edildi
14 yaşındaki Ecrin Deniz Karaca, 12. kattan düşerek mucize eseri hayatta kaldı. 11 günlük tedavisinin ardından hastaneden çıktı. Ambulansla getirildiği kazanın yaşandığı binanın önünde pasta kesilip, balonlar uçurularak karşılandı.
Giriş Tarihi:
Adana'da Yüreğir'deki Dadaloğlu Mahallesi'nde yaşayan 7. sınıf öğrencisi Ecrin Deniz Karaca (14), 4 Haziran'da oturdukları sitenin bahçesinde oyun oynayan kardeşine bakmak için apartmanın 12. katında merdiven boşluğundaki pencereye çıktı. Dengesini kaybeden Ecrin, önce tenteye ardından beton zemine düştü. Talihsiz kız, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bacağında kırık ve çatlaklar oluşan Ecrin, çeşitli ameliyatlar geçirdi.
MELEK'İ ZİYARET EDECEĞİM
11 günlük tedavinin ardından taburcu edilen Ecrin, hasta nakil ambulansıyla evine getirildi. Ambulanstan sedye ile indirilen Ecrin'i, komşuları pasta ile karşıladı. Pastasını üfleyip düştüğü tentenin altında balon uçuran Ecrin ve ailesi, duygu dolu anlar yaşadı. Ecrin, "Hayatımın geri kalan zamanında babam gibi iyilik yapmaya karar verdim. Çünkü babamın yardım ettiği yetim bir çocuk olan Melek'i, ilk düştüğüm an bana sarılırken gördüm. İyileşince ilk onun yanına gideceğim. O çocukların duaları sayesinde hayatta kaldığımı düşünüyorum. Yardıma ihtiyacı olan çocuklara yaptığımız iyilikler bana kanat oldu. Onlar iyi ki var. En yakın zamanda onları ziyaret edip, teşekkür edeceğim" dedi.
El Ele İyilik Kanatları Derneği Başkanı olan baba Hakan Harput Karaca, "Bundan sonraki tedavi süreci evde devam edecek. Yaşadığımız bu olayın ardından arkadaşlarım beni arayarak, 'Senin çocuğunu oradan indiren İyilik Kanatları oldu' dediler. Gerçekten öyle oldu. Hamdolsun, Rabb'im yaptığımız iyilikleri karşılıksız bırakmadı." dedi.
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