Güngören'de evlilik tartışması cinayetle sonuçlandı: 1 ölü
İstanbul Güngören'de evlenmek istediği genç kızın ailesiyle uzun süredir sorun yaşadığı öne sürülen M.D., kızın 21 yaşındaki kardeşi Hazem Muhammed ile sokakta tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışmada silahını çeken şüpheli, Muhammed'e kurşun yağdırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybederken, motosikletle kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayın, ailelerin evlilik talebine karşı çıkması nedeniyle yaşandığı iddia edildi.
Hızlı Özet Göster
- İstanbul Güngören'de M.D., evlenmek istediği kızın erkek kardeşi 21 yaşındaki Hazem Muhammed'i silahla vurarak öldürdü.
- Olay dün gece saat 01.00 sıralarında Mareşal Çakmak Mahallesi Vardar Sokak'ta meydana geldi.
- M.D.'nin Hazem Muhammed'in ablasıyla evlenmek istediği ancak ailelerin buna karşı çıktığı belirtildi.
- Şüpheli M.D. motosikletle olay yerinden kaçtı ve yakalanması için çalışma başlatıldı.
- Ağır yaralanan Hazem Muhammed hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
İstanbul Güngören'de evlenmek istediği kızın erkek kardeşi 21 yaşındaki Hazem Muhammed ile tartışan M.D. silahla ateş açtı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, Hazem Muhammed ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Güngören'de cinayet: Ablasını istediği genci öldürdü
EVLİLİK İSTEĞİ KANLI BİTTİ
M.D.'nin Hazem Muhammed'in ablasıyla evlenmek istediği ve ailelerin buna karşı çıktığı iddia edildi.
Korkutan olay, dün gece saat 01.00 sıralarında Mareşal Çakmak Mahallesi Vardar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, M.D., evlenmek istediği kızın ailesinin evinin önüne gitti.
TARTIŞMANIN FİTİLİ SOKAKTA ATEŞLENDİ
İddiaya göre ailelerin izin vermemesi nedeniyle M.D. uzun süredir evlenmek istediği kızın ailesiyle sorun yaşıyordu.
Motosikletiyle sokağa gelen M.D., Hazem Muhammed'i beklemeye başladı. Bir süre sonra evlenmek istediği kızın erkek kardeşi Hazem Muhammed otomobiliyle sokağa geldi. İkili arasında tartışma başladı.
OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında M.D., yanında bulunan silahı çıkararak Muhammed'e ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Muhammed yere yığılırken, şüpheli motosiklete binerek olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALANAN MUHAMMED HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Hazem Muhammed, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Muhammed, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.
Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaparken, kaçan şüpheli M.D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. M.D.'nin Hazem Muhammed'in ablasıyla evlenmek istediği ve yabancı uyruklu olan ailelerin bu duruma karşı çıktığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.