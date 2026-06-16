Popüler mesajlaşma uygulaması Telegram'da yer alan 'infaz grubu' isimli bir kanala katıldım. Burada kendisini tanıtmayan kişiler benimle yurt dışı numaraları üzerinden iletişime geçti. İstanbul'da birini vurmam karşılığında bana tam 200 bin lira teklif ettiler. Paraya ihtiyacım olduğu için kabul ettim.

Soruşturma dosyasına yansıyan detaylar, suç dünyasının ulaştığı korkunç boyutu gözler önüne serdi. Emniyette sorgulanan 16 yaşındaki E.T., öyle bir şey yaptı ki duyanların kanı dondu. Suçunu itiraf eden çocuk tetikçi, suikast talimatını nasıl aldığını tek tek anlattı. Çocuk tetikçinin kan donduran ifadesi ise ortaya çıktı:

Azmettiriciler şüpheliye hedefin fotoğraflarını, araç plakasını ve konum bilgilerini Telegram üzerinden gönderdi.

KONUM VE PLAKA BİLGİLERİ PAYLAŞILDI

Genç şüphelinin ifadelerine göre, dijital suç şebekesi hedef aldıkları İranlı iş insanını adım adım takip etti. Kimliği belirsiz azmettiriciler, 16 yaşındaki E.T.'ye hedef kişinin fotoğraflarını, bindiği lüks aracın plakasını ve anlık konum bilgilerini Telegram üzerinden gönderdi.

TETİKÇİYE KAÇIŞ ROTALARI HAZIRLANDI

Korkunç planda tetikçinin olay yerinden kaçması için de her detayın düşünüldüğü ortaya çıktı. Saldırının ardından kendisini AVM yakınlarında bir korsan taksinin bekleyeceğini söyleyen E.T., "Taksiye binecektim ve vaat edilen 200 bin lirayı bana elden teslim edeceklerdi ama polisler izin vermedi" dedi. İstanbul Emniyeti, tetikçinin arkasındaki gizemli azmettiricileri, yurt dışı bağlantılarını ve saldırının altında yatan gerçek nedeni ortaya çıkarmak için çok yönlü soruşturmasını derinleştirerek sürdürüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Simla Öğütcü Takvim.com.tr Yaşam