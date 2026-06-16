Edirne'de feci kaza! Yolcu minibüsü sıvı yağ yüklü tankere çarptı:16 yaralı

Keşan Kaymakamı Aziz Mercan hastanede yaralıları ziyaret etti ve genel sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Edirne'nin Keşan ilçesinde yolcu minibüsü ile tırın karıştığı trafik kazasında 16 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Keşan ve çevre ilçelerden yönlendirilen çok sayıda ambulansla yaralılar Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının yakından takip edildiği öğrenildi.