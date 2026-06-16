Edirne'de feci kaza! Yolcu minibüsü sıvı yağ yüklü tankere çarptı:16 yaralı
Edirne'nin Keşan ilçesinde yolcu minibüsünün önünde seyreden sıvı yağ yüklü tankere arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 16 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
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- Edirne'nin Keşan ilçesinde Keşan-Gelibolu kara yolunda yolcu minibüsünün sıvı yağ yüklü tıra çarpması sonucu 16 kişi yaralandı.
- Minibüs sürücüsü S.Ü., tır sürücüsü B.C. ve minibüsteki 14 yolcu kazada yaralandı.
- Yaralılar Keşan ve çevre ilçelerden gönderilen ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Keşan Kaymakamı Aziz Mercan hastanede yaralıları ziyaret etti ve genel sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.
- Kazanın nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde yolcu minibüsü ile tırın karıştığı trafik kazasında 16 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar hastanede tedavi altına alındı.
MİNİBÜS DORSENİN ALTINA GİRDİ
Kaza, Keşan-Gelibolu kara yolunda İzzetiye Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Keşan yönünden Gelibolu istikametine seyreden S.Ü. yönetimindeki yolcu minibüsü, aynı yönde ilerleyen B.C. idaresindeki sıvı yağ yüklü tıra bağlı dorsenin arkasına çarptı.Yolcu minibüsü sıvı yağ yüklü tankere çarptı: 16 yaralı!
Çarpmanın şiddetiyle minibüs sürücüsü, tır sürücüsü ve minibüste bulunan 14 yolcu yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Keşan ve çevre ilçelerden yönlendirilen çok sayıda ambulansla yaralılar Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının yakından takip edildiği öğrenildi.
KAYMAKAM MERCAN'DAN ZİYARET
Kazanın ardından Keşan Kaymakamı Aziz Mercan hastaneye giderek yaralıları ziyaret etti. Başhekim Op. Dr. Recep Vural'dan yaralıların son durumuna ilişkin bilgi alan Mercan, yaralılar ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti.
Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Kaymakam, ekiplerin gerekli tüm müdahaleleri gerçekleştirdiğini söyledi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.