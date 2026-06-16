Mecidiyeköy'de taksici başı yumruklanarak öldürüldü: Görüntüler ortaya çıktı

Çevredekilerin şüpheliye tepki gösterdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Taksi şoförü Çiçek tedavi gördüğü hastanede 14 Haziran pazar günü hayatını kaybetti. Poliste daha önceden 1 suç kaydı bulunan Burak İ. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sağlık ekipleri bilinci kapalı olan Erdal Çiçek'i olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Olayın ardından kaçmaya çalışan Burak İ. ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

OLAY ANININ YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Şüpheliyi taksi şoförlerinin darbettiği anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Diğer yandan taksicinin yolcusu tarafından saldırıya uğradığı anların araç kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde şüphelinin taksiciye yumruk attığı ve taksicinin yere düştüğü anlar görülüyor. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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Ebru Bektaş Takvim.com.tr Yaşam