Bakan Kurum’dan Saraçoğlu paylaşımı: Başkent’imize çok yakışmadı mı?

Görüntülerde yer alan Muhammed Ak, Saraçoğlu'nun hem tarihi dokusunu hem de mekanlarını çok beğendiklerini ifade ederek "Nişanlımla ilk burada tanıştık. O yüzden burası bizim için ayrıca çok önemli" dedi. Murat Balıkçı, başarılı bir restorasyon yürütüldüğünü belirterek, "Burada insan nefes alıyor. Gerçekten çok farklı bir atmosferi var. Herkese tavsiye ederim, çok güzel olmuş" şeklinde konuştu.

Hülya Öztürk' de "Öğlen arkadaşımla buraya yürüyüşe geliyoruz. Dinlenme molaları için iyi oldu. Tarihi de korudular. Bizim için nefes alacak yeşil bir alan oldu" ifadelerini kullandı. Hayriye Ülger, "Ankara'da çok fazla AVM var. Bu şekilde açık havaya çok ihtiyacımız var. Böyle yapılması çok güzel oldu" dedi. Eylül İraz ise "Burayı keşfettikten sonra hep buraya geliyoruz. Daha tatlı, hoş. Mahalle tarzı zaten, memnunuz buradan" şeklinde konuştu.