Milli Mücadele’nin şehri sanatla buluşuyor: Kültür Yolu Festivali Samsun’da!

Batı Park'ta Derya Uluğ, Bayhan, Buray, Kıraç, Simge, Murat Boz, Ceza ve Bengü sekiz akşam konser verecek.

Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna eseri Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından müzikli oyun olarak sahnelenecek ve prömiyeri festivalde yapılacak.

Milli Mücadele'nin başladığı şehir olma özelliği ile Türkiye'nin tarihi hafızasında özel bir yere sahip olan Samsun, festival boyunca hem kültürel mirasını hem de çağdaş sanat etkinliklerini geniş kitlelerle buluşturacak.

Türkiye Kültür Yolu Festivali, 20-28 Haziran tarihleri arasında üçüncü kez Samsun'da ziyaretçilerle buluşacak. Festivalin yedinci durağı olan Samsun; opera, bale ve tiyatro gösterilerinden konserlere, sergilerden geleneksel sanat atölyelerine, çocuk etkinliklerinden 40'tan fazla Lezzet Noktası'na uzanan zengin programıyla kültür sanat ve gastronominin önemli buluşma noktalarından biri olacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Samsun'un Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne üçüncü kez ev sahipliği yapacağını belirterek şunları söyledi:

"Cumhuriyetimizin kuruluş yolculuğunun ilk adımının atıldığı Samsun'u bu yıl üçüncü kez Türkiye Kültür Yolu Festivali ile buluşturuyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışıyla tarihimizin dönüm noktalarından birine ev sahipliği yapan şehir, taşıdığı güçlü milli hafıza ve geçmişten aldığı ivmeyle Karadeniz'in kültür, sanat ve tarih yaşantısına yön veren kentlerinden biri olmuştur. Festivalimiz boyunca Samsun'un tarihi hafızasını, kültür ve sanat zenginliğini, gastronomi birikimini geniş bir etkinlik yelpazesiyle vatandaşlarımızın deneyimine sunacağız.

Kızılırmak Deltası'nın eşsiz doğasından Amisos'un kadim izlerine, denizle iç içe geçen şehir hayatından Karadeniz'e özgü geleneksel yaşam kültürüne kadar Samsun'un farklı renklerini sanatın evrensel diliyle görünür kılacağız. Kültür ve sanatın her dalını barındıran geniş festival programımızla 7'den 70'e bütün misafirlerimize hitap ederken; şehrimizin kültür turizmindeki marka değerini de güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Samsun'un yöresel mutfağını ve yerel üretim kültürünü yansıtan lezzetleri de festival kapsamında 40'tan fazla Lezzet Noktası seçkisinde toplayarak ziyaretçilerimizle buluşturacak, şehrin çok katmanlı kimliğini deneyimleme fırsatı sunacağız."