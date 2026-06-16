Antalya'da kahvaltı masasında dehşet: Eşini ve kayınpederini öldüren öğretmenden kan donduran ifade

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde coğrafya öğretmeni Orhan Bulak (43), kendisinden habersiz Bursa'ya tayin istediği ve ortak hesaptaki 1.5 milyon liranın yarısını vermediği gerekçesiyle tartıştığı eşini ve kayınpederini pompalı tüfekle öldürdü. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve İHA'dan alınmıştır.)

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Dilek Demir Takvim.com.tr Yaşam

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Gözaltına alınan Orhan Bulak'ın emniyetteki ifadesi kan dondurdu: "" dedi. Orhan Bulak, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.