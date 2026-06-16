Antalya'da kahvaltı masasında dehşet: Eşini ve kayınpederini öldüren öğretmenden kan donduran ifade
Orhan Bulak, eşi Aslıhan ile kayınpederi Cafer Tayyar Öztürk'ü silahla katletti. Tutuklanan cani kocanın ifadesi tüyler ürpertti: Eşimden, ortak hesaptaki 1.5 milyon liranın yarısını istedim, vermedi...
Giriş Tarihi:
Tüyler ürperten olay, önceki gün Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Coğrafya öğretmeni Orhan Bulak (43), kendisinden habersiz babasının yaşadığı Bursa'ya tayinini aldırdığı gerekçesiyle din kültürü öğretmeni eşi Aslıhan Öztürk Bulak (40) ile kahvaltı sırasında tartışmaya başladı. Evdeki pompalı tüfeği alan Orhan Bulak, yaşları 2 ile 9 arasındaki 3 çocuğunun gözü önünde önce kayınpederi Cafer Tayyar Öztürk'e (74), ardından balkona kaçan eşi Aslıhan Öztürk Bulak'a ateş açtı. Cafer Tayyar Öztürk ve kızı Aslıhan Öztürk Bulak, olay yedinde hayatını kaybetti.
"BEN KARIŞMAM"
Gözaltına alınan Orhan Bulak'ın emniyetteki ifadesi kan dondurdu: "Tayin meselesi yüzünden daha önce de tartışmıştık. Sürekli tayin istiyordu. Kahvaltı yaptığımız esnada yine aynı konu açıldı. Eşimin hesabında bulunan 1.5 milyon lira ortak hesabımızdı. Paranın yarısının bana verilmesini istedim, eşim kabul etmedi. Ben de kayınpederime 'kızına söyle paranın yarısını versin' dedim. Kayınpederim de 'ben karışmam' deyince tartışma şiddetlendi. Kayınpederim üstüme gelince kendimi savunma amaçlı ateş ettim" dedi. Orhan Bulak, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
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