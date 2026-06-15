Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster İstanbul Haydarpaşa Garı'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Demiryolları arasındaki protokol kapsamında yürütülen restorasyon çalışmalarında Marmara Denizi'ne bakan üç cephedeki uygulamalar tamamlandı ve iskele kaldırıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tarihi garın özgün kimliğini koruyarak tamamlandığında İstanbul'a yeni bir kültür ve sanat alanı kazandırılacağını belirtti.

Restorasyon çalışmaları kapsamında balkon korkulukları ve bağlantılı mimari elemanlar atölye ortamında temizlik, bakım ve onarım için sökülerek taşındı.

Korkuluklar üzerindeki çalışmalar tamamlandığında özgün formu ve tarihi özellikleri korunarak yeniden yerlerine monte edilecek.

Haydarpaşa Garı'nda restorasyon, güçlendirme, teşhir-tanzim ve çevre düzenleme çalışmaları eş zamanlı olarak Koruma Kurulu onaylı projeler doğrultusunda sürdürülüyor.

İstanbul'un tarihsel ve kültürel hafızasında özel bir yere sahip Haydarpaşa Garı'nda yürütülen kapsamlı restorasyon çalışmalarında önemli ilerleme sağlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Demiryolları arasında imzalanan protokol kapsamında sürdürülen çalışmalar doğrultusunda tarihi yapının Marmara Denizi'ne bakan üç cephesindeki restorasyon ve konservasyon uygulamaları tamamlandı. Tamamlanan çalışmaların ardından cephelerde bulunan iş iskeleleri kaldırılırken Haydarpaşa Garı'nın özgün mimari detayları yeniden görünür hale geldi. İstanbul'un en önemli simge yapılarından biri olan tarihi gar, yıllar sonra yeniden kentin silüetindeki güçlü görünümüne kavuştu.

Haydarpaşa Garı'nda restorasyon, güçlendirme, teşhir-tanzim ve çevre düzenleme çalışmaları eş zamanlı olarak Koruma Kurulu onaylı projeler doğrultusunda sürdürülüyor.( Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir.) İSTANBUL'A YENİ BİR KÜLTÜR VE SANAT ALANI KAZANDIRACAĞIZ Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da çalışmalara ilişkin sosyal medya hesaplarından yaptığı değerlendirmede, Haydarpaşa Garı'nda yürütülen restorasyon sürecinde önemli bir aşamanın tamamlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı: Haydarpaşa Garı'nda yürüttüğümüz kapsamlı restorasyon çalışmalarında önemli bir aşamayı daha geride bıraktık. Marmara Denizi'ne bakan üç cephede restorasyon ve konservasyon çalışmalarını tamamlayarak iskeleleri kaldırdık. İstanbul'un simge yapılarından Haydarpaşa, yıllar sonra yeniden tarihi silüetteki yerini almaya başladı. Bu eşsiz mirası özgün kimliğini koruyarak geleceğe taşıyor; tamamlandığında İstanbul'a yeni bir kültür ve sanat alanı kazandıracak projeyi kararlılıkla sürdürüyoruz.

TARİHİN EN KAPSAMI RESTORASYONLARINDAN BİRİ Döneminin seçkin mimari eserleri arasında yer alan Haydarpaşa Garı'nda restorasyon çalışmalarının yanı sıra güçlendirme, teşhir-tanzim ve çevre düzenleme uygulamaları da eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Tarihi yapının tamamını kapsayan çalışmalarla gar binasının özgün karakterinin korunarak geleceğe taşınması hedefleniyor. Alanında uzman ekipler tarafından yürütülen çalışmalar, tarihi yapının tüm bileşenlerini kapsayacak şekilde titizlikle devam ediyor.