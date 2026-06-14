Aksaray'da kızını rahatsız eden genci takip edip kulağını kesti: Olay yerine giden polis yaralandı

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Aksaray'da kızını rahatsız ettiği iddia edilen Ahmet Furkan Ö.'nün kulağını baba Ömer Ç. maket bıçağıyla kesti.

Devriye atan polis memuru bıçağı çıplak elle tutarak gencin boğazlanmasını önledi ve elinden yaralandı.

Olay bir yıl önce yaşanan kız kaçırma olayının ardından gencin kızı rahatsız etmeye devam etmesiyle meydana geldi.

Saldırıya katılan baba Ömer Ç. ve kardeşleri Tuğrul Ç. ile Emre Ç. gözaltına alındı.

Üç kardeş çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ve yurtdışı yasağı ile serbest bırakıldı.

Aksaray'da kızını rahatsız eden genci kardeşleriyle birlikte takip eden baba, önünü kesitiği gence saldırdı. Gencin kulağını maket bıçağıyla kesen şahsa, o an devriye atan polis memurları müdahale etti. Bıçağı gencin boğazına dayayan babayı, polis memuru yaralanma pahasına bıçağı çıplak elle tutarak durdurdu. Polis elinden yaralanırken, kulağı kesilen şahıs ise öfkeli kardeşlerin elinden kurtarıldı.

Kızını rahatsız eden gencin kulağını kesti. (Fotoğraflar İHA'ya aittir.) Olay, Bahçeli Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 1 yıl önce yaşanan kız kaçırma davası dün gencin kızı rahatsız etmesiyle yeniden alevlendi. Ahmet Furkan Ö. (18) bir yıl önce iddiaya göre, "Gelmezsen kendimi öldürürüm" dediği kız arkadaşını evinden kaçırdı. Günlerce şehir şehir gezen 2 sevgili daha sonra jandarma ekiplerince yakalanarak ailelerine teslim edildi. İddiaya göre, aradan geçen 1 yıllık sürede Ahmet Furkan Ö. genç kızı telefon ve fiziksel olarak rahatsız etmeye devam etti.