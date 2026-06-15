Kahramanmaraş'taki okul katliamında saldırganın 32 kez rehberliğe gönderildiği ortaya çıktı
Kahramanmaraş'ta 1 öğretmen ile 9 öğrencinin hayatını kaybettiği okul saldırısına ilişkin yürütülen soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıktı. TBMM Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu'nun incelemelerinde, saldırgan İsa Aras Mersinli'nin ilkokul 2'nci sınıftan itibaren davranış sorunları nedeniyle toplam 32 kez rehberlik servisine yönlendirildiği belirlendi. Komisyonun 53 kişinin ifadesini aldığı çalışmalarda, saldırganın dijital mecralardaki faaliyetleri ile aileye yapılan uyarılara rağmen gerekli adımların atılmadığına ilişkin iddialar da mercek altına alındı.
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- Kahramanmaraş'taki okul saldırganı İsa Aras Mersinli'nin ilkokul 2. sınıftan itibaren davranış sorunları nedeniyle toplam 32 kez rehberlik servisine yönlendirildiği tespit edildi.
- TBMM Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu Kahramanmaraş'ta 3 gün süren incelemeler kapsamında okul yöneticileri, öğretmenler ve aileler dahil toplam 53 kişiyi dinledi.
- Saldırganın yurt dışı bağlantılı sosyal ve dijital mecralarda aşırılığa yönelen içerikler ve benzer katliamları gerçekleştiren çocukların paylaşımlarıyla ilgili bulgular tespit edildi.
- Hayatını kaybeden öğrenci Bayram Nabi Şişik'in babası İsmail Şişik, saldırganın ailesinin 32 kez yapılan uyarılara rağmen gerekli adımları atmadığını öne sürdü.
- İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri ve Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.
Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da tutuklu polis başmüfettişi Uğur Mersinli'ye ait silahlarla Ayser Çalık Ortaokulu'na girerek 1 öğretmen ile 9 öğrenciyi öldüren İsa Aras Mersinli'ye ilişkin yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.
TBMM Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt, saldırganın ilkokul 2'nci sınıftan itibaren davranış sorunları nedeniyle toplam 32 kez rehberlik servisine yönlendirildiğini açıkladı.
32 KEZ REHBERLİK SERVİSİNE GÖNDERİLDİ
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sürerken, TBMM Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu da çalışmalarına devam ediyor. Komisyonun yaptığı incelemelerde, İsa Aras Mersinli'nin psikolojik sorunlarının ilkokul yıllarında başladığı tespit edildi.
Bu kapsamda öğretmenler tarafından saldırganın ilkokul döneminde 3, ortaokul döneminde ise 29 kez olmak üzere toplam 32 kez rehberlik servisine yönlendirildiği ortaya çıktı.
53 KİŞİ DİNLENDİ
Saldırının tüm yönleriyle araştırılması ve benzer olayların tekrar yaşanmaması için çözüm önerilerinin hazırlanması amacıyla 3 gün boyunca Kahramanmaraş'ta çalışma yürüten TBMM Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu incelemelerini tamamladı.
İlk gün saldırının yaşandığı okulda incelemelerde bulunan komisyon, daha sonra Kahramanmaraş Valiliği'nde ilgili kurum amirlerinden brifing aldı.
Takip eden günlerde ise saldırı sırasında görev yapan ve bir süre önce görevden alınan okul yöneticileri ile öğretmenler, İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli psikologlar, saldırıda hayatını kaybedenler ve yaralananların aileleri olmak üzere toplam 53 kişi dinlendi.
13 SAATE YAKIN ÇALIŞMA
Çalışmaların ardından değerlendirmelerde bulunan Komisyon Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, akademisyenler ve uzmanları dinledikten sonra Kahramanmaraş'a geldiklerini belirtti.
Beyazıt, "İlgili kurum amirlerini dinleyerek olayı öğrenmeye gayret ettik. Şehit yavrularımızın ailelerini dinledik. Dün yaklaşık 13 saat süren bir çalışma gerçekleştirdik. Okul idarecileri, yöneticiler, aile müdürlüğü, milli eğitim müdürlüğü, sağlık müdürlüğü, emniyet müdürlüğü, valilik ve konuyla ilgili tüm isimleri dinledik. Bugün de yaralı öğrencilerimizin aileleriyle bir araya geldik. Yapılan tüm çalışmalar Meclis tutanaklarına geçti" dedi.
DİJİTAL İZLER DE ARAŞTIRILIYOR
Saldırının yalnızca adli soruşturma kapsamında değil, ilgili bakanlıkların müfettişleri tarafından da çok yönlü şekilde incelendiğini belirten Beyazıt, saldırganın dijital mecralardaki faaliyetlerinin de araştırıldığını söyledi.
Beyazıt, "32 kere bu katil çocukla ilgili rehber öğretmenler tarafından tespit edilen olaylar var. Ayrıca yurt dışı bağlantılı bazı sosyal ve dijital mecralarda aşırılığa yönelen içerikler ve dünyada benzer katliamları gerçekleştiren çocukların paylaşımlarıyla ilgili bulgular bulunuyor. Olay tüm yönleriyle değerlendiriliyor" ifadelerini kullandı.
SORUŞTURMALAR ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR
Olayın adli boyutunun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğünü vurgulayan Beyazıt, ihmali veya kastı bulunan kişilerle ilgili gerekli çalışmaların sürdüğünü belirtti.
İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri ile Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin de incelemelerini sürdürdüğünü kaydeden Beyazıt, komisyonun hazırlayacağı raporun daha sonra TBMM'ye sunulacağını ifade etti.
SENDİKA TEMSİLCİLERİ DE DİNLENECEK
Araştırmaların ardından kapsamlı bir rapor hazırlayacaklarını belirten Beyazıt, önümüzdeki hafta Ankara'da sendika temsilcilerini de dinleyeceklerini, uzman görüşleri ve kurum değerlendirmeleri doğrultusunda çalışmaların süreceğini söyledi.
"AİLE UYARILARA RAĞMEN GEREĞİNİ YAPMADI"
Saldırıda hayatını kaybeden Bayram Nabi Şişik'in babası İsmail Şişik ise komisyona teşekkür ederek, hem olayın hem de saldırgan İsa Aras Mersinli ile ailesinin tüm yönleriyle araştırılmasını talep ettiklerini söyledi.
Şişik, saldırganın 32 kez rehberlik servisi tarafından ailesine bildirildiğini, Rehberlik ve Araştırma Merkezi'ne yönlendirilmesi ve tedavi edilmesi gerektiğinin belirtildiğini ancak ailenin bu uyarılara rağmen gerekli adımları atmadığını öne sürdü.
Saldırganın daha önce kendisine zarar verdiğini ifade eden Şişik, "Bu çocuk kendi elini kalemle oymuş, 5'inci sınıftayken çantayla boğazını sıkmaya çalışmıştı. İlkokuldan beri problemli bir çocuktu" dedi.