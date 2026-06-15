Beyazıt, "İlgili kurum amirlerini dinleyerek olayı öğrenmeye gayret ettik. Şehit yavrularımızın ailelerini dinledik. Dün yaklaşık 13 saat süren bir çalışma gerçekleştirdik. Okul idarecileri, yöneticiler, aile müdürlüğü, milli eğitim müdürlüğü, sağlık müdürlüğü, emniyet müdürlüğü, valilik ve konuyla ilgili tüm isimleri dinledik. Bugün de yaralı öğrencilerimizin aileleriyle bir araya geldik. Yapılan tüm çalışmalar Meclis tutanaklarına geçti" dedi.

Çalışmaların ardından değerlendirmelerde bulunan Komisyon Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, akademisyenler ve uzmanları dinledikten sonra Kahramanmaraş'a geldiklerini belirtti.

Saldırganın yurt dışı bağlantılı sosyal ve dijital mecralarda aşırılığa yönelen içerikler ve benzer katliamları gerçekleştiren çocukların paylaşımlarıyla ilgili bulgular tespit edildi.

DİJİTAL İZLER DE ARAŞTIRILIYOR

Saldırının yalnızca adli soruşturma kapsamında değil, ilgili bakanlıkların müfettişleri tarafından da çok yönlü şekilde incelendiğini belirten Beyazıt, saldırganın dijital mecralardaki faaliyetlerinin de araştırıldığını söyledi.

Beyazıt, "32 kere bu katil çocukla ilgili rehber öğretmenler tarafından tespit edilen olaylar var. Ayrıca yurt dışı bağlantılı bazı sosyal ve dijital mecralarda aşırılığa yönelen içerikler ve dünyada benzer katliamları gerçekleştiren çocukların paylaşımlarıyla ilgili bulgular bulunuyor. Olay tüm yönleriyle değerlendiriliyor" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMALAR ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR

Olayın adli boyutunun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğünü vurgulayan Beyazıt, ihmali veya kastı bulunan kişilerle ilgili gerekli çalışmaların sürdüğünü belirtti.

İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri ile Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin de incelemelerini sürdürdüğünü kaydeden Beyazıt, komisyonun hazırlayacağı raporun daha sonra TBMM'ye sunulacağını ifade etti.