Trabzon mutfağına yoğun ilgi! 51 lezzet noktasıyla gastronomi şöleni mest etti

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Trabzon, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından geliştirilen Lezzet Noktası projesi ile 51 restoranda yöresel mutfağını tanıttı.

Ortahisar, Akçaabat, Maçka, Sürmene, Uzungöl, Yomra, Vakfıkebir ve Araklı'da yer alan Lezzet Noktalarında Akçaabat köftesi, Trabzon pidesi, Hamsiköy sütlacı ve hamsi gibi yöresel lezzetler sunuldu.

Komaroğlu Akçaabat Köftecisi işletmecisi İlker Komaroğlu, festival döneminde müşteri ziyaretlerinde yüzde 30 artış yaşandığını bildirdi.

Şef Erşan Yılmaz ve konuk şefler Ömür Akkor, Emre Murat, Gökhan Ali Çamkerten festival kapsamında Trabzon'un farklı ilçelerindeki lezzet duraklarını ziyaret etti.

Meşhur Uğur Usta Hamsiköy Sütlacı işletmecisi Alişan Konak, festivalin Trabzon mutfağının daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağladığını ifade etti.

Karadeniz mutfağının en özgün temsilcilerinden biri olan Trabzon, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında gastronomi birikimini ziyaretçilerle buluşturdu. Deniz ürünlerinden yöresel hamur işlerine, köftesinden tatlısına Karadeniz'in köklü mutfak kültürü, festivalle birlikte daha da görünür oldu. Hamsi başta olmak üzere bölgenin zengin balık kültürü, kuymak, Akçaabat köftesi, Trabzon pidesi, hamsili pilav, karalahana çorbası, Laz böreği ve Hamsiköy sütlacı kentin öne çıkan lezzetleri arasında yer aldı.

KARADENİZ LEZZETLERİ FESTİVAL SOFRALARINDA Festival kapsamında Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından geliştirilen "Lezzet Noktası" projesi çerçevesinde Trabzon mutfağına özgü lezzetleri menüsünde barındıran restoranlar danışma kurulu tarafından seçildi. Trabzon Kültür Yolu Festivali kapsamında belirlenen 51 Lezzet Noktası ile şimdiye kadarki en geniş gastronomi seçkisine ulaşan kent, gastronomi turizmindeki iddiasını bir kez daha ortaya koydu.