Van sınırında uyuşturucu operasyonu: 44 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı sınırların güvenliğini sağlamak ve kaçakçılık faaliyetlerine engel olmak için operasyonların sürdürüldüğünü bildirdi.

Sınır hatlarında kuş uçurtmayan Türk Silahlı Kuvvetleri, zehir tacirlerine darbe vurmaya devam ediyor.

Van sınırında devriye görevini yürüten hudut birlikleri, düzenledikleri arama tarama faaliyetleri sırasında piyasaya sürülmeye hazırlanan yüksek miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Milli Savunma Bakanlığı, sınırların güvenliğini sağlamak ve yasa dışı geçişler ile kaçakçılık faaliyetlerine engel olmak için operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.