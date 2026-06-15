Van sınırında uyuşturucu operasyonu: 44 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Van sınır hattında hudut kartalları tarafından düzenlenen arama tarama faaliyetlerinde 44 kilo 635 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Sınır güvenliğini sağlamak ve yasa dışı faaliyetleri engellemek amacıyla gerçekleştirilen operasyonun ardından, ele geçirilen uyuşturucu maddeler yasal işlemler için Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.
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- Türk Silahlı Kuvvetleri Van sınır hattında düzenlediği arama tarama faaliyetinde 44 kilo 635 gram uyuşturucu ele geçirdi.
- Ele geçirilen uyuşturucu madde Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.
- Milli Savunma Bakanlığı sınırların güvenliğini sağlamak ve kaçakçılık faaliyetlerine engel olmak için operasyonların sürdürüldüğünü bildirdi.
Sınır hatlarında kuş uçurtmayan Türk Silahlı Kuvvetleri, zehir tacirlerine darbe vurmaya devam ediyor.
Van sınırında devriye görevini yürüten hudut birlikleri, düzenledikleri arama tarama faaliyetleri sırasında piyasaya sürülmeye hazırlanan yüksek miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Milli Savunma Bakanlığı, sınırların güvenliğini sağlamak ve yasa dışı geçişler ile kaçakçılık faaliyetlerine engel olmak için operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, sınırların güvenliğini muhafaza etmek ve yasa dışı faaliyetlere geçit vermemek için kararlılıkla görev yaptığı vurgulandı.
HUDUT KARTALLARI ZEHİR TACİRLERİNİ SINIRDA YAKALADI
Hudut kartallarının, Van sınır hattında icra ettiği arama tarama faaliyeti kapsamında 44 kilo 635 gram uyuşturucu ele geçirdiği belirtilen açıklamada, ele geçirilen uyuşturucunun Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildiği aktarıldı.
Milli Savunma Bakanlığı açıklaması:
"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hudutlarımızın güvenliğini muhafaza etmek ve yasa dışı faaliyetlere geçit vermemek adına yürüttüğü kararlı görevini azimle sürdürüyor.
Hudut Kartallarımız, Van hudut hattında icra ettiği arama tarama faaliyeti kapsamında 44.635 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.
Ele geçirilen uyuşturucu madde, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi."