Osman Oruç'un ölümünde otopsi cinayeti ortaya çıkardı | Şüpheliden kan donduran ifade: Şakalaşıyorduk
İstanbul Kartal'da ağaçlık alanda ölü bulunan 39 yaşındaki Osman Oruç'un ölümünün ardındaki sır, otopsi raporuyla çözüldü. İlk etapta şüpheli ölüm olarak değerlendirilen olayda, Oruç'un darbedilerek öldürüldüğü ve cesedinin ormanlık alana bırakıldığı belirlendi. HTS kayıtları, güvenlik kameraları ve teknik takip çalışmalarıyla cinayetin izini süren ekipler, olay günü maktulle yoğun irtibat kurduğu tespit edilen Eren K.'yi gözaltına aldı. Şüpheli tutuklanırken, ilk ifadesinde suçlamaları reddederek "Şakalaşıyorduk, darp etmedim" dediği öne sürüldü.
Hızlı Özet Göster
- İstanbul Kartal Yakacık Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda 26 Mayıs'ta ölü bulunan 39 yaşındaki Osman Oruç'un otopsi raporunda darbedilerek öldürüldüğü tespit edildi.
- Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside maktulün boyun bölgesinde kıkırdak kırığı belirlenmesi üzerine soruşturma kasten öldürme kapsamına alındı.
- Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntüleri ve HTS kayıtlarından Oruç'un Sultanbeyli Gölet Parkı'nda darp edilerek araca bindirildiğini belirledi.
- Maktul ile olay günü yoğun irtibatı ve ortak baz kayıtları bulunan 40 yaşındaki Eren K., Üsküdar'da yakalanarak gözaltına alındı.
- Şüpheli Eren K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve olayda kullanılan araçta Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından luminol çalışması başlatıldı.
İstanbul Kartal'da ağaçlık alanda ölü bulunan 39 yaşındaki Osman Oruç'un ölümüne ilişkin soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıktı.
Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre, ilk incelemelerde şüpheli ölüm olarak değerlendirilen olay, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından cinayet olarak kayıtlara geçti.
OTOPSİ RAPORU CİNAYETİ ORTAYA ÇIKARDI
Otopsi raporunda Oruç'un darbedilerek öldürüldüğü ve daha sonra ormanlık alana bırakıldığı tespit edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 26 Mayıs tarihinde Kartal Yakacık Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda Osman Oruç isimli kişinin ölü bulunması üzerine geniş çaplı soruşturma başlattı.
SORUŞTURMA GENİŞLEDİ
İlk incelemelerde şüpheli ölüm olarak değerlendirilen olay, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonucuyla farklı bir boyut kazandı.
İncelemede maktulün boyun bölgesinde kıkırdak kırığı tespit edilmesi üzerine soruşturma kasten öldürme kapsamında derinleştirildi.
CİNAYETİN İZİ GÖLET PARKI'NA UZANDI
Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar kapsamında; HTS kayıtları, güvenlik kamera görüntüleri ve teknik takip incelemeleri sonucunda Oruç'un olaydan önce Sultanbeyli Gölet Parkı'nda darbedilerek bir araca bindirildiği belirlendi.
ORTAK BAZ KAYITLARI ŞÜPHELİYE ULAŞTIRDI
Cinayet Masası ekipleri, maktul ile olay günü yoğun irtibatı bulunan ve ortak baz kayıtları tespit edilen Eren K.'nin, olayda kullanılan aracı yediemin otoparkından teslim aldığını ortaya çıkardı.
OLAYIN KRONOLOJİSİ
- Osman Oruç, Sultanbeyli Gölet Parkı'nda darbedildi,
- Darp edildikten sonra bir araca bindirildi,
- Boyun bölgesinde kıkırdak kırığı oluştu,
- Darp sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi,
- Cesedi Kartal Yakacık'taki ağaçlık alana bırakıldı,
- HTS kayıtları ve güvenlik kameralarıyla olayın izi sürüldü,
- Olay günü maktulle yoğun irtibat kurduğu belirlenen Eren K. tespit edildi,
- Eren K., Üsküdar'da yakalanarak gözaltına alındı,
- Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı,
- İlk ifadesinde, "Şakalaşıyorduk, darbetmedim" dediği öne sürüldü.
CİNAYET ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
Yapılan takip çalışmalarının ardından cinayet şüphelisi 40 yaşındaki Eren K., Üsküdar'da sokak üzerinde yakalanarak gözaltına alındı.
Olayda kullanıldığı değerlendirilen araçta Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından luminol çalışması başlatıldı. Şüpheli Eren K. hakkında yürütülen soruşturmanın ardından Cinayet Büro Amirliğinden adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İLK İFADESİNDE İNKAR ETTİ
Şüphelinin ilk ifadesinde şakalaşıyorduk darbetmedim dediği öne sürüldü.