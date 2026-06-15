Şüpheli Eren K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve olayda kullanılan araçta Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından luminol çalışması başlatıldı.

Maktul ile olay günü yoğun irtibatı ve ortak baz kayıtları bulunan 40 yaşındaki Eren K., Üsküdar'da yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Kartal'da ağaçlık alanda ölü bulunan 39 yaşındaki Osman Oruç'un ölümüne ilişkin soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre, ilk incelemelerde şüpheli ölüm olarak değerlendirilen olay, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından cinayet olarak kayıtlara geçti.