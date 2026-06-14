Önce katliam yaptı sonra intihara kalktı! Hakkari'de aile faciası: Çok sayıda ölü

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Evi terk eden eşinin peşinden gitti, katliam yaptı: 4 ölü

Hakkari'de kayınpederinin evini basan şahıs eşi ve akrabalarını öldürdü (Haberin görselleri İHA'dan alındı)





İddiaya göre, kayınpederinin evine gelen Aktütün köyü nüfusuna kayıtlı uzman çavuş M.G., bilinmeyen bir sebeple evdeki kayınvalidesi H.D., kayınbiraderi G.D., baldızı D.D. ve eşi G.G.'yi silahla öldürdükten sonra intihara teşebbüs etti.