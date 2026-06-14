Önce katliam yaptı sonra intihara kalktı! Hakkari'de aile faciası: Çok sayıda ölü
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kayınpederinin evini basan uzman çavuş, eşini, kayınvalidesini, kayınbiraderini ve baldızını öldürüp intihara kalkıştı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.
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- Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Beşevler Mahallesi'nde uzman çavuş M.G., kayınvalidesi H.D., kayınbiraderi G.D., baldızı D.D. ve eşi G.G.'yi silahla öldürdü.
- Olayın ardından M.G. intihara teşebbüs etti.
- İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
- Polis ekipleri, olayın meydana geldiği bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.
- Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Beşevler Mahallesi'nde kan donduran bir olay meydana geldi.Evi terk eden eşinin peşinden gitti, katliam yaptı: 4 ölü
İddiaya göre, kayınpederinin evine gelen Aktütün köyü nüfusuna kayıtlı uzman çavuş M.G., bilinmeyen bir sebeple evdeki kayınvalidesi H.D., kayınbiraderi G.D., baldızı D.D. ve eşi G.G.'yi silahla öldürdükten sonra intihara teşebbüs etti.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri, olayın meydana geldiği bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.
Olayla ilgili çok yönlü soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.
Ahmet Zeren Takvim.com.tr Yaşam