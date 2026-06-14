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Önce katliam yaptı sonra intihara kalktı! Hakkari'de aile faciası: Çok sayıda ölü

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kayınpederinin evini basan uzman çavuş, eşini, kayınvalidesini, kayınbiraderini ve baldızını öldürüp intihara kalkıştı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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Önce katliam yaptı sonra intihara kalktı! Hakkari'de aile faciası: Çok sayıda ölü
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  • Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Beşevler Mahallesi'nde uzman çavuş M.G., kayınvalidesi H.D., kayınbiraderi G.D., baldızı D.D. ve eşi G.G.'yi silahla öldürdü.
  • Olayın ardından M.G. intihara teşebbüs etti.
  • İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
  • Polis ekipleri, olayın meydana geldiği bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.
  • Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Beşevler Mahallesi'nde kan donduran bir olay meydana geldi.

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Hakkari'de kayınpederinin evini basan şahıs eşi ve akrabalarını öldürdü (Haberin görselleri İHA'dan alındı)Hakkari'de kayınpederinin evini basan şahıs eşi ve akrabalarını öldürdü (Haberin görselleri İHA'dan alındı)


İddiaya göre, kayınpederinin evine gelen Aktütün köyü nüfusuna kayıtlı uzman çavuş M.G., bilinmeyen bir sebeple evdeki kayınvalidesi H.D., kayınbiraderi G.D., baldızı D.D. ve eşi G.G.'yi silahla öldürdükten sonra intihara teşebbüs etti.

Önce katliam yaptı sonra intihara kalktı! Hakkari'de aile faciası: Çok sayıda ölü-3


İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Önce katliam yaptı sonra intihara kalktı! Hakkari'de aile faciası: Çok sayıda ölü-4

Polis ekipleri, olayın meydana geldiği bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Önce katliam yaptı sonra intihara kalktı! Hakkari'de aile faciası: Çok sayıda ölü-5


Olayla ilgili çok yönlü soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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Önce katliam yaptı sonra intihara kalktı! Hakkari'de aile faciası: Çok sayıda ölü-7 Önce katliam yaptı sonra intihara kalktı! Hakkari'de aile faciası: Çok sayıda ölü-8 Önce katliam yaptı sonra intihara kalktı! Hakkari'de aile faciası: Çok sayıda ölü-9
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