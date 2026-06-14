Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Bursa'da A Milli Futbol Takımı'na destek için sabahın erken saatlerinde yaklaşık 250 araç ve 700 vatandaşın katıldığı dev bir konvoy düzenlendi.

Kırmızı-beyaz renklere bürünen kentte, yerli ve milli otomobil TOGG'ların yoğunlukta olduğu konvoy vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Konvoy boyunca vatandaşlar evlerinin balkonlarından ve yol kenarlarından selam verirken, sürücüler korna çalarak milli takıma destek mesajları iletti.

Etkinlik sırasında sosyal medyada 'Yerli Camavinga' olarak tanınan fenomen isim, futbol topuyla yeteneklerini sergileyerek vatandaşların ilgisini çekti.

Bursa'da A Milli Futbol Takımı'na destek olmak amacıyla sabahın erken saatlerinde düzenlenen dev araç konvoyu, kentte adeta bayram havası estirdi.



Yaklaşık 250 araç ve 700 vatandaşın katıldığı organizasyonda kırmızı-beyaz renklere bürünen şehirde milli heyecan sokaklara taştı. Yerli ve milli otomobil TOGG'ların yoğunlukta olduğu konvoy, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Konvoy anı dron ile görüntülendi.

Bursa'da A Milli Takım'a destek için konvoy düzenlendi (Haberin görselleri Takvim Foto Arşiv'den alındı)



Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte belirlenen noktada toplanan vatandaşlar, araçlarını Türk bayrakları, milli takım flamaları ve çeşitli süslemelerle donattı. Konvoyun hareket etmesiyle birlikte kent merkezinde renkli görüntüler oluşurken, sürücüler korna çalarak milli takıma destek mesajları verdi.



Güzergah boyunca vatandaşlar da evlerinin balkonlarından ve yol kenarlarından konvoyu selamladı. Özellikle yerli üretim TOGG marka araçların yoğun katılım gösterdiği organizasyonda, onlarca TOGG'un oluşturduğu görüntü dikkat çekti. Vatandaşlar, hem milli takıma hem de Türkiye'nin yerli otomobiline destek vermenin gururunu yaşadıklarını ifade etti.