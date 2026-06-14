Antalya'da "Altunlar" suç örgütüne dev operasyon: 16 aylık takiple çökertildiler

Ayrıca; suçtan kaynaklandığı tespit edilen, şüphelilere ait araç ve gayrimenkul olmak üzere yaklaşık 200 Milyon TL tutarında mal varlığına ve banka hesaplarına el konuldu.

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Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Yaşam