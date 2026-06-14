Milli güç vitrinde! Kırıkkale'de silahlar, Aile Festivali’nde ilgi gördü

Festival alanını gezen vatandaşlardan Habilhan Pehlivanlı, savunma sanayisinde gelinen noktanın gurur verici olduğunu söyledi. Pehlivanlı, "Özellikle son yıllarda Türkiye'de gelişen savunma sanayisinin örnekleri burada yer alıyor. Bora'yı görünce gerçekten duygulandım. İncelediğim kadarıyla yapılan testlerde, şu anda dünyada bilinen birçok keskin nişancı tüfeğinden çok daha ileri seviyede olduğunu gördük. MPT-76'mız zaten piyade tüfeği olarak Türkiye'de bilinirliği olan ve dünyada tanınan bir silah. Bugün savunma sanayisi noktasında dünyada söz sahibi olduk. Başta Makine ve Kimya Endüstrisi olmak üzere emeği geçen bütün kurumlarımızı kutluyorum" dedi.

Toplumu siber tehlikelerden korumayı amaçlayan bilimsel temellere dayalı bir bilinçlendirme ve siber önleme programıdır.Temel amaçları şunlardır:Güvenli İnternet: Çocuk ve gençlerin dijital dünyada karşılaştığı tehlikeler hakkında bilinçlendirilmesi.Bağımlılıkla Mücadele: Teknoloji bağımlılığı ve siber zorbalıkla mücadele.Suç Önleme: Sosyal mühendislik, oltalama (phishing) dolandırıcılığı ve kişisel verilerin çalınması gibi konularda toplumsal farkındalık oluşturulması.Eğitim: Okullarda ve kurumlarda siber güvenlik eğitimleri düzenlenmesi.

DEVLETİMİZİ VE MİLLETİMİZİ KİMSE YIKAMAZ

Evliliklerinde 25. yılı geride bıraktıklarını belirten Bekir Alparslan ise ailenin önemine dikkat çekti. Alparslan, "Biz de bu yıl evliliğimizin 25. yılındayız. Allah nasip ederse aile kökeni çok sağlam olduğu sürece devletimizi ve milletimizi kimse yıkamaz. Biz buna inanıyoruz" diye konuştu.

Ayşe Alparslan da ailede saygı ve hoşgörünün önemine değinerek, "Saygı ve eşinize karşı hoşgörü olduğu sürece her şey düzene giriyor. Benim de üç çocuğum var" ifadelerini kullandı.

Feyza Candan, aile kültürünün gelecek nesillere aktarılması gerektiğini belirterek, "Aile yılı, toplumsal olarak bizim için çok önemli. Biz zaten aileye bağlı bir milletiz. Geçmişimizden gelen güçlü bir aile kültürümüz var. Bu kültürü inşallah gençlerimizle birlikte geleceğe taşıyacağız" dedi.

AİLE VURGUSU

Ailenin toplumun temeli olduğunu söyleyen Veysel Pekdoğan ise, "Son yıllarda ailenin önemi giderek daha da artıyor. İyi çocuk iyi ailede yetişir. İyi aile de iyi ülke ve iyi vatandaşın temelini oluşturur. Toplumun en temel taşı olan aileyi ne kadar önemser ve korursak, geleceğimizi de o kadar güvenli ve güzel inşa etmiş oluruz" şeklinde konuştu.

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Simla Öğütcü Takvim.com.tr Yaşam