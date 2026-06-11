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12 yıllık Şeref Kocabıyık cinayetinde gelişme: 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

Antalya'da 2014 yılında yangın çıkan bekçi kulübesinde ölü bulunan müteahhit Şeref Kocabıyık cinayetinde 12 yıllık sır perdesi aralandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla yeniden incelenen dosyada, olay günü kaybolan cep telefonunun izini süren ekipler, telefonun 4 ay sonra Gaziantep'te kullanıldığını tespit etti. Cinayetle bağlantılı oldukları belirlenen 5 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edilirken, bir şüphelinin ise Suriye'de olduğu belirlendi.

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12 yıllık Şeref Kocabıyık cinayetinde gelişme: 5 şüpheli adliyeye sevk edildi
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  • Antalya'da 2014 yılında müteahhit Şeref Kocabıyık'ın inşaat bekçi kulübesinde bıçaklanarak öldürülmesi ve cesedinin yakılması olayında 5 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
  • Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi, 12 yıl önce işlenen cinayetin dosyasını yeniden inceledi.
  • Ekipler, maktulün kaybolan cep telefonunun olaydan 4 ay sonra Gaziantep'te kullanılmaya başlandığını tespit etti.
  • Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalanarak Antalya'ya getirildi.
  • Olayla bağlantılı olduğu belirlenen R.A. isimli şüphelinin Suriye'de olduğu tespit edildi.

Antalya'da 12 yıl önce müteahhit Şeref Kocabıyık'ın inşaatının yangın çıkan bekçi kulübesinde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar A.H, İ.H, A.H, A.H. ve M.A. Antalya Adliyesi'ne getirildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi kurulmasının ardından, Kepez ilçesinde 25 Kasım 2014'te işlenen cinayetle ilgili dosya da yeniden incelenmişti.

5 şüpheli yakalandı. (Haberde yer alan görselle Takvim Foto Arşiv'e aittir.)5 şüpheli yakalandı. (Haberde yer alan görselle Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

TELEFON İZİNDEN TAKİP

Ekipler, bekçi kulübesinde çıkan yangının ardından ölü bulunan ve iki bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlenen müteahhit Şeref Kocabıyık'ın kaybolan cep telefonunun izini sürmüştü.

12 yıllık Şeref Kocabıyık cinayetinde gelişme: 5 şüpheli adliyeye sevk edildi-3

4 AY SONRA TESPİT EDİLDİ

Ekipler, telefonun olaydan yaklaşık 4 ay sonra Gaziantep'te kullanılmaya başlandığını tespit etmişti. Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalanarak Antalya'ya getirilmiş, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen R.A'nın ise Suriye'de olduğu belirlenmişti.

NE OLMUŞTU?

Antalya'da 2014 yılında inşaat bekçi kulübesinde öldürüldükten sonra cesedi yakılmış halde bulunan Şeref Kocabıyık cinayetinde 12 yıl sonra önemli bir gelişme yaşandı. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturmada, maktule ait cep telefonlarından elde edilen izler, HTS kayıtları, baz çalışmaları ve fotoğraf teşhisleri doğrultusunda cinayetle bağlantılı oldukları değerlendirilen şüpheliler gözaltına alındı.

12 yıllık Şeref Kocabıyık cinayetinde düğüm çözüldü: 4 gözaltı | Ölümünden sonra ceset yakılmış12 yıllık Şeref Kocabıyık cinayetinde düğüm çözüldü: 4 gözaltı | Ölümünden sonra ceset yakılmış
12 yıllık Şeref Kocabıyık cinayetinde düğüm çözüldü: 4 gözaltı | Ölümünden sonra ceset yakılmış

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12 yıllık Şeref Kocabıyık cinayetinde gelişme: 5 şüpheli adliyeye sevk edildi-5 12 yıllık Şeref Kocabıyık cinayetinde gelişme: 5 şüpheli adliyeye sevk edildi-6 12 yıllık Şeref Kocabıyık cinayetinde gelişme: 5 şüpheli adliyeye sevk edildi-7

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