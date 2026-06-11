12 yıllık Şeref Kocabıyık cinayetinde gelişme: 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

Olayla bağlantılı olduğu belirlenen R.A. isimli şüphelinin Suriye'de olduğu tespit edildi.

Ekipler, maktulün kaybolan cep telefonunun olaydan 4 ay sonra Gaziantep'te kullanılmaya başlandığını tespit etti.

Antalya'da 2014 yılında müteahhit Şeref Kocabıyık'ın inşaat bekçi kulübesinde bıçaklanarak öldürülmesi ve cesedinin yakılması olayında 5 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi kurulmasının ardından, Kepez ilçesinde 25 Kasım 2014'te işlenen cinayetle ilgili dosya da yeniden incelenmişti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar A.H, İ.H, A.H, A.H. ve M.A. Antalya Adliyesi'ne getirildi.

Ekipler, bekçi kulübesinde çıkan yangının ardından ölü bulunan ve iki bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlenen müteahhit Şeref Kocabıyık'ın kaybolan cep telefonunun izini sürmüştü.

4 AY SONRA TESPİT EDİLDİ

Ekipler, telefonun olaydan yaklaşık 4 ay sonra Gaziantep'te kullanılmaya başlandığını tespit etmişti. Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalanarak Antalya'ya getirilmiş, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen R.A'nın ise Suriye'de olduğu belirlenmişti.

NE OLMUŞTU? Antalya'da 2014 yılında inşaat bekçi kulübesinde öldürüldükten sonra cesedi yakılmış halde bulunan Şeref Kocabıyık cinayetinde 12 yıl sonra önemli bir gelişme yaşandı. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturmada, maktule ait cep telefonlarından elde edilen izler, HTS kayıtları, baz çalışmaları ve fotoğraf teşhisleri doğrultusunda cinayetle bağlantılı oldukları değerlendirilen şüpheliler gözaltına alındı.

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