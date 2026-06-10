Koç Holding’e ait Yapı Kredi Bankası'na silahlı saldırı yapan şüpheli yakalandı





Öte yandan, saldırı anlarına ilişkin güvenlik kameraları ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin maskeli bir şekilde geldiği ve silahla bankaya ateş ettiği anlar yer aldı.

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Ebru Bektaş Takvim.com.tr Yaşam