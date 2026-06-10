Koç Holding’e ait Yapı Kredi Bankası'na silahlı saldırı yapan şüpheli yakalandı
İstanbul Esenyurt’ta Yapı Kredi şubesine motosikletle yanaşıp kurşun yağdıran maskeli saldırgan M.Ç., kaçtığı adreste ruhsatsız silahıyla birlikte yakalandı. Banka çalışanlarının sabah camda gördüğü kurşun izleriyle ortaya çıkan silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, gözaltına alınan şüphelinin sorgusu sürüyor.
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- İstanbul Esenyurt'taki Yapı Kredi Bankası şubesine motosikletli şahıslar tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
- Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen M.Ç. isimli şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
- Şüphelinin evinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
- Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin maskeli bir şekilde gelip bankaya ateş ettiği anlar kaydedildi.
- Sabah banka şubesini açan personel camdaki kurşun izlerini görünce polise haber verdi.
İstanbul Esenyurt'ta bulunan Yapı Kredi Bankası şubesine silahlı saldırı gerçekleştirdiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.
MOTOSİKLETLE GELİP SALDIRDILAR
Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda bulunan Yapı Kredi Bankası Şubesi'ne sabaha karşı gelen motosikletli şahıslar silahlı saldırı düzenlenmişti. Sabah banka şubesini açan personel, camdaki kurşun izlerini görünce polise haber vermişti.
Olay yeri inceleme ekipleri banka şubesinde delil toplamıştı. Olay yerindeki çalışmalarının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüpheli tespit edildi.
EVİNDE RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ
Şahsın oturduğu adrese baskın düzenleyen polis ekipleri, M.Ç. isimli şahsı gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda şahsın evinde 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.
Öte yandan, saldırı anlarına ilişkin güvenlik kameraları ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin maskeli bir şekilde geldiği ve silahla bankaya ateş ettiği anlar yer aldı.