Mezdeke Aynur cinayetinde olay yeri keşfi: Katil cinayeti anlattı

2009'DA BEBEK'TE TARTIŞMA YAŞANMIŞ Soruşturma dosyasına göre Bülent Gündüz ile Aynur Kanbur'un geçmişte de karşı karşıya geldiği belirlendi. İkilinin 2009 yılında Bebek'te karşılaştıkları, bu sırada Kanbur'un dansözlük yaptığı gerekçesiyle aralarında tartışma çıktığı tespit edildi. Gündüz'ün olay günü de geçmişte yaşanan bu tartışmayı yeniden gündeme getirdiği öğrenildi.

"YILLARCA BİZİMLE DALGA GEÇTİLER" Bülent Gündüz'ün ifadesinde, Aynur Kanbur'un akrabası olduğunu öne sürdüğü belirtildi. Şüphelinin, "O bizim akrabamızdı. Dansözlük yaptığı için yıllarca insanlar bizimle dalga geçiyordu. Sonunda dayanamadım ve onu öldürmeye karar verdim" dediği aktarıldı. Gündüz'ün, Kanbur'un ailelerinin itibarını zedelediğini düşündüğü ve cinayeti bu gerekçeyle işlediğini söylediği öğrenildi. "KARGOCU OLDUM" DİYEREK KAPIYI AÇTIRDI Bülent Gündüz, cinayet günü Avcılar'daki evinden çıktığını ve metrobüsle Mecidiyeköy'e gittiğini anlattı. Ardından yaya olarak Kanbur'un Şişli Fulya'daki evine geçtiğini belirten Gündüz, kapının zilini çaldığını söyledi. Şüphelinin ifadesine göre Kanbur, megafondan kim olduğunu sordu. Gündüz ise "Paketiniz var" diyerek kendisini kargo görevlisi gibi tanıttı. Kanbur'un kapıyı açmasının ardından binaya giren Gündüz, dairenin önüne yöneldi.

3-4 EL ATEŞ ETTİĞİNİ SÖYLEDİ Gündüz, Kanbur ile kapıda karşılaştıktan sonra tartışma yaşandığını öne sürdü. Şüpheli, yanında bulunan 9 milimetrelik el yapımı tabancayla Kanbur'a 3-4 el ateş ettiğini kabul etti. Aynur Kanbur, apartmanın giriş kapısı önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. OLAYDAN 4 AY ÖNCEKİ FOTOĞRAF DOSYADA Soruşturma kapsamında Bülent Gündüz'ün sosyal medya hesabı da incelemeye alındı. Polis ekipleri, şüphelinin cinayetten yaklaşık 4 ay önce paylaştığı bir fotoğrafı tespit etti. Fotoğrafta Gündüz'ün, olay günü güvenlik kameralarına yansıyan kıyafetlere benzer kıyafetlerle görüldüğü belirlendi. Söz konusu fotoğraf dosyaya delil olarak konuldu. "HER İKİ GÖRÜNTÜDEKİ ŞAHIS DA BENİM" Bülent Gündüz'e, avukatı eşliğinde olay günü güvenlik kameralarına yansıyan yaklaşık 6 dakikalık görüntü izletildi. Görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu kabul eden Gündüz'e, sosyal medya hesabındaki fotoğraf da gösterildi. Şüphelinin, kamera görüntüsü ile sosyal medya fotoğrafındaki kişinin kendisi olduğunu söylediği belirtildi. Gündüz'ün ifadesinde, "Her iki görüntüdeki şahıs da benim" dediği öğrenildi.

AYNI MONT DETAYI Görüntülerde şüphelinin üzerinde bulunan mont da soruşturma dosyasına girdi. Bülent Gündüz'ün, olay günü üzerinde mavi renkli, iç astarı yeşil olan polar mont bulunduğunu kabul ettiği belirtildi. Şüphelinin, söz konusu mont için "Sonraki zamanlarda montum eskidi, attım" dediği öğrenildi. DAHA ÖNCE DE SİLAHLI OLAYDAN CEZA ALMIŞ Dosyadaki bir diğer dikkat çeken ayrıntı ise Bülent Gündüz'ün geçmişte karıştığı silahlı olay oldu. Gündüz'ün, Zonguldak'ta yaşanan bir olay nedeniyle "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan hüküm giydiği öğrenildi. Şüphelinin, bu olayda yeğenine sarkıntılık yaptığını öne sürdüğü bir kişiyi silahla vurduğunu söylediği aktarıldı.

Gündüz'ün, "Ben bu şahsın belden aşağısına sıktım ama mahkeme öldürmeye teşebbüsten 3 yıl 9 ay ceza verdi" dediği öğrenildi. TELEFON HATTINI ÇIKARMIŞ Soruşturmada Gündüz'ün olay günü telefonundaki hattı çıkardığı da belirlendi. Şüphelinin ilk etapta bunu hatırlamadığını söylediği, ancak görüntüler gösterildikten sonra olay yerine giderken hattını çıkardığını kabul ettiği öğrenildi.



Gündüz'ün, "Bunu kimsenin yönlendirmesiyle yapmadım. Olayın tespit edilmesini engellemek amacıyla hattımı çıkardım" dediği aktarıldı.