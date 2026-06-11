Mezdeke Aynur cinayetinde olay yeri keşfi: Katil cinayeti anlattı
10 yıl sonra çözülen Mezdeke Aynur Kanbur cinayetinde yeni gelişme yaşandı. Cinayeti itiraf eden Bülent Gündüz, keşif ve yer gösterme işlemi için Şişli Fulya’daki olay yerine getirildi. 6 kişilik özel ekibin 4 bin saatlik kamera kaydı ve 1700 Akbil hareketini inceleyerek ulaştığı Gündüz’ün, cinayeti cezaevinde planladığını söylediği ortaya çıkmıştı.
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- Mezdeke Dans Üçlüsü üyesi Aynur Kanbur'u 24 Mart 2016'da Şişli Fulya'daki apartman girişinde öldürdüğünü itiraf eden Bülent Gündüz, keşif ve yer gösterme işlemi için olay yerine getirildi.
- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan 6 kişilik özel ekip, 4 bin saatlik güvenlik kamerası kaydını inceleyerek Avcılar metrobüs istasyonundan gelen 1700 erkek yolcunun Akbil kayıtlarını tek tek araştırdı.
- Gündüz ifadesinde, cezaevinde bulunduğu dönemde Kanbur'u televizyonda gördüğünü, oryantal dans yapmasından rahatsızlık duyduğunu ve cinayeti bu dönemde planladığını söyledi.
- Şüpheli, olay günü kendisini kargo görevlisi olarak tanıtarak Kanbur'un kapısını açtırdığını, ardından 9 milimetrelik el yapımı tabancayla 3-4 el ateş ettiğini kabul etti.
- Gündüz, cinayetten önce telefonundaki hattı çıkardığını, olaydan sonra silahı Boğaz'da denize attığını ve çocukları büyüyünce itiraf edeceğini söylediğini belirtti.
Kamuoyunda Mezdeke Dans Üçlüsü'nün üyelerinden biri olarak tanınan Aynur Kanbur'un 10 yıl sonra aydınlatılan cinayetinde yeni gelişme yaşandı.
Kanbur'u öldürdüğünü itiraf eden Bülent Gündüz, keşif ve yer gösterme işlemi için cinayetin işlendiği Şişli Fulya Mahallesi Narçiçeği Sokak'taki apartmana getirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Faili Meçhul Suçlar Bürosu koordinesinde yürütülen işlemde, Cinayet Büro ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri de hazır bulundu.
Şüphelinin, 24 Mart 2016'da Aynur Kanbur'u nasıl öldürdüğüne ilişkin anlatımının olay yerinde karşılaştırılacağı öğrenildi.
KATİL ZANLISI KEŞİF İÇİN OLAY YERİNDE
Aynur Kanbur cinayetini itiraf eden Bülent Gündüz, polis ekipleri eşliğinde olay yerine getirildi.
Gündüz'ün, Kanbur'un yaşadığı apartmanın giriş kapısı önünde gerçekleştirdiğini söylediği saldırıya ilişkin yer gösterme işlemi yapılacak.
Keşif sırasında şüphelinin eve nasıl geldiği, kapıyı nasıl açtırdığı, saldırıyı nerede gerçekleştirdiği ve olay yerinden nasıl uzaklaştığına ilişkin anlatımının tek tek değerlendirileceği belirtildi.
10 YILLIK CİNAYETİN DÜĞÜMÜ ÇÖZÜLDÜ
Olay, 24 Mart 2016'da saat 20.05 sıralarında Şişli Fulya Mahallesi Narçiçeği Sokak'ta meydana geldi.
90'lı yıllarda kurulan Mezdeke dans grubunun üyelerinden Aynur Kanbur, yaşadığı apartmanın giriş kapısı önünde şüpheli bir erkek tarafından tabancayla birden fazla kez vurularak öldürüldü.
Olay yerinde yapılan incelemede boş kovanlar bulundu. Ancak bu kovanlar yıllar boyunca başka bir olay ya da silahla eşleşmedi.
Dosya uzun süre faili meçhul kaldı.
6 KİŞİLİK ÖZEL EKİP KURULDU
Cinayetin aydınlatılması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesinde özel ekip kuruldu.
6 kişilik ekibin sadece Aynur Kanbur cinayeti üzerinde çalıştığı öğrenildi.
Ekiplerin, şüpheliye ulaşmak için binlerce saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü tek tek incelediği belirtildi.
Soruşturma kapsamında yaklaşık 4 bin saatlik kamera kaydı mercek altına alındı.
AĞIR ÇEKİMDE ŞAPKALI ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ
Cinayet Büro ekipleri, Mecidiyeköy çevresindeki güvenlik kameralarına yansıyan şapkalı bir kişiyi takibe aldı.
Görüntüler bu kez ağır çekim modunda yeniden incelendi.
Yapılan incelemede, şapkalı şüphelinin Avcılar metrobüs istasyonundan Mecidiyeköy yönüne geldiği belirlendi.
Bu tespit, 10 yıllık dosyada kritik kırılma noktası oldu.
1700 KİŞİ AKBİL KAYITLARINDAN İNCELENDİ
Polis ekipleri, Avcılar metrobüs istasyonundan binen erkek yolcuları Akbil kayıtları üzerinden araştırdı.
16-50 yaş aralığındaki yaklaşık 1700 kişi tek tek incelendi.
Yapılan analizlerin ardından Bülent Gündüz ismine ulaşıldı.
Gündüz'ün hareketlerinin, kamera görüntülerindeki saldırganın güzergahıyla uyuştuğu tespit edildi.
9 SAYFALIK İFADE DOSYAYA GİRDİ
Gözaltına alınan Bülent Gündüz'ün 9 sayfalık ifadesi soruşturma dosyasına girdi.
Gündüz, ifadesinde Aynur Kanbur cinayetini işlediğini kabul etti.
Şüphelinin, cinayeti cezaevinde bulunduğu dönemde planladığını söylediği öğrenildi.
CİNAYETİ CEZAEVİNDE PLANLAMIŞ
Bülent Gündüz'ün ifadesinde, cezaevinde bulunduğu sırada Aynur Kanbur'u televizyonda gördüğünü söylediği aktarıldı. Kanbur'un oryantal dans yapmasından rahatsızlık duyduğunu belirten Gündüz'ün, bu konuyu uzun süre kafasına taktığı öğrenildi.
Şüphelinin ifadesinde, "Cezaevinde bulunduğum süre zarfında Aynur ile olayı planladım. Bunun sebebi ara ara televizyonda Aynur'a denk gelmemdi. Oryantal dans yapması beni rahatsız ediyordu. Cezaevinde bulunduğum süre zarfında bunun hesabını sormak aklımdaydı" dediği belirtildi.
BEŞİKTAŞ'TA GÖRÜP TAKİP ETMİŞ
Bülent Gündüz'ün, cezaevinden çıktıktan sonra 2014 ya da 2015 yılında Beşiktaş'ta Aynur Kanbur ile tesadüfen karşılaştığını söylediği öğrenildi. Şüpheli, Kanbur'u sokakta gördükten sonra takip ederek evinin yerini öğrendiğini anlattı. Gündüz'ün, adresi öğrendikten sonra birkaç kez bölgeye giderek çevreyi gözlediği belirtildi.
2009'DA BEBEK'TE TARTIŞMA YAŞANMIŞ
Soruşturma dosyasına göre Bülent Gündüz ile Aynur Kanbur'un geçmişte de karşı karşıya geldiği belirlendi. İkilinin 2009 yılında Bebek'te karşılaştıkları, bu sırada Kanbur'un dansözlük yaptığı gerekçesiyle aralarında tartışma çıktığı tespit edildi. Gündüz'ün olay günü de geçmişte yaşanan bu tartışmayı yeniden gündeme getirdiği öğrenildi.
"YILLARCA BİZİMLE DALGA GEÇTİLER"
Bülent Gündüz'ün ifadesinde, Aynur Kanbur'un akrabası olduğunu öne sürdüğü belirtildi.
Şüphelinin, "O bizim akrabamızdı. Dansözlük yaptığı için yıllarca insanlar bizimle dalga geçiyordu. Sonunda dayanamadım ve onu öldürmeye karar verdim" dediği aktarıldı.
Gündüz'ün, Kanbur'un ailelerinin itibarını zedelediğini düşündüğü ve cinayeti bu gerekçeyle işlediğini söylediği öğrenildi.
"KARGOCU OLDUM" DİYEREK KAPIYI AÇTIRDI
Bülent Gündüz, cinayet günü Avcılar'daki evinden çıktığını ve metrobüsle Mecidiyeköy'e gittiğini anlattı. Ardından yaya olarak Kanbur'un Şişli Fulya'daki evine geçtiğini belirten Gündüz, kapının zilini çaldığını söyledi.
Şüphelinin ifadesine göre Kanbur, megafondan kim olduğunu sordu. Gündüz ise "Paketiniz var" diyerek kendisini kargo görevlisi gibi tanıttı. Kanbur'un kapıyı açmasının ardından binaya giren Gündüz, dairenin önüne yöneldi.
3-4 EL ATEŞ ETTİĞİNİ SÖYLEDİ
Gündüz, Kanbur ile kapıda karşılaştıktan sonra tartışma yaşandığını öne sürdü. Şüpheli, yanında bulunan 9 milimetrelik el yapımı tabancayla Kanbur'a 3-4 el ateş ettiğini kabul etti. Aynur Kanbur, apartmanın giriş kapısı önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
OLAYDAN 4 AY ÖNCEKİ FOTOĞRAF DOSYADA
Soruşturma kapsamında Bülent Gündüz'ün sosyal medya hesabı da incelemeye alındı. Polis ekipleri, şüphelinin cinayetten yaklaşık 4 ay önce paylaştığı bir fotoğrafı tespit etti. Fotoğrafta Gündüz'ün, olay günü güvenlik kameralarına yansıyan kıyafetlere benzer kıyafetlerle görüldüğü belirlendi. Söz konusu fotoğraf dosyaya delil olarak konuldu.
"HER İKİ GÖRÜNTÜDEKİ ŞAHIS DA BENİM"
Bülent Gündüz'e, avukatı eşliğinde olay günü güvenlik kameralarına yansıyan yaklaşık 6 dakikalık görüntü izletildi. Görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu kabul eden Gündüz'e, sosyal medya hesabındaki fotoğraf da gösterildi. Şüphelinin, kamera görüntüsü ile sosyal medya fotoğrafındaki kişinin kendisi olduğunu söylediği belirtildi. Gündüz'ün ifadesinde, "Her iki görüntüdeki şahıs da benim" dediği öğrenildi.
AYNI MONT DETAYI
Görüntülerde şüphelinin üzerinde bulunan mont da soruşturma dosyasına girdi. Bülent Gündüz'ün, olay günü üzerinde mavi renkli, iç astarı yeşil olan polar mont bulunduğunu kabul ettiği belirtildi. Şüphelinin, söz konusu mont için "Sonraki zamanlarda montum eskidi, attım" dediği öğrenildi.
DAHA ÖNCE DE SİLAHLI OLAYDAN CEZA ALMIŞ
Dosyadaki bir diğer dikkat çeken ayrıntı ise Bülent Gündüz'ün geçmişte karıştığı silahlı olay oldu. Gündüz'ün, Zonguldak'ta yaşanan bir olay nedeniyle "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan hüküm giydiği öğrenildi. Şüphelinin, bu olayda yeğenine sarkıntılık yaptığını öne sürdüğü bir kişiyi silahla vurduğunu söylediği aktarıldı.
Gündüz'ün, "Ben bu şahsın belden aşağısına sıktım ama mahkeme öldürmeye teşebbüsten 3 yıl 9 ay ceza verdi" dediği öğrenildi.
TELEFON HATTINI ÇIKARMIŞ
Soruşturmada Gündüz'ün olay günü telefonundaki hattı çıkardığı da belirlendi. Şüphelinin ilk etapta bunu hatırlamadığını söylediği, ancak görüntüler gösterildikten sonra olay yerine giderken hattını çıkardığını kabul ettiği öğrenildi.
Gündüz'ün, "Bunu kimsenin yönlendirmesiyle yapmadım. Olayın tespit edilmesini engellemek amacıyla hattımı çıkardım" dediği aktarıldı.
SİLAHI DENİZE ATTIĞINI SÖYLEDİ
Cinayetin ardından olay yerinden yaya olarak uzaklaştığını anlatan Bülent Gündüz, silahı denize attığını söyledi. Şüphelinin ifadesinde, olaydan sonra Beşiktaş'a kadar yürüdüğünü ve daha sonra silahı denize attığını anlattığı öğrenildi. Gündüz'ün başka ifadesinde ise olaydan sonra Rumelihisarı'nda çalıştığı restorana gittiğini, birkaç gün sonra da silahı Emirgan-Kanlıca hattında çalışan bir tekneden denize attığını söylediği belirtildi.
"ÇOCUKLARIM BÜYÜYÜNCE İTİRAF EDECEKTİM"
Bülent Gündüz'ün, cinayetin ardından yıllarca tedirgin yaşadığını söylediği öğrenildi. Şüpheli, polislerin bir gün geleceğini düşündüğünü belirtti.
Gündüz'ün, "Çocuklarımın elleri iş tutsun, ondan sonra gelip itirafta bulunacaktım" dediği aktarıldı.
Şüphelinin ifadesinin sonunda pişman olduğunu söylediği belirtildi.
ABLASI: TANIMIYORUM
Aynur Kanbur'un ablası Dilek Kıymış da soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne gelerek ifade verdi.
Kardeşinin katil zanlısının bulunmasından memnuniyet duyduğunu belirten Kıymış'ın, şüpheliye ilişkin dikkat çeken bir ifade kullandığı öğrenildi.
Kıymış'ın, "Şüpheli uzaktan akraba olduğumuzu söylüyor ama ben itiraf eden kişiyi tanımıyorum" dediği belirtildi.
DİĞER ŞÜPHELİLERİ AKLADI
Bülent Gündüz, ifadesinde Fazlı Kar, Serdar Kar ve Yüksel Kar'ın cinayetin işlenmesinde herhangi bir rolü olmadığını öne sürdü.
Şüpheli, söz konusu kişilerin kendisini yönlendirmediğini ve azmettirmediğini söyledi.
Gündüz'ün, "Benim olayı gerçekleştirmemde Fazlı Kar, Serdar Kar veya Yüksel Kar'ın herhangi bir baskısı, yönlendirmesi ya da azmettirmesi söz konusu değildir. Olayı tek başıma gerçekleştirdim" dediği öğrenildi.