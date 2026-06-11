MİT yalanıyla 1 milyon 350 bin liralık vurgun girişimi son anda önlendi

"Biri beni aradı. 'FETÖ'ye karışmışsın diyerek evde altın ve param olup olmadığını sordu. Ben de MİT'ten aradıklarını söyleyince inandım. Benim kimlik bilgilerimi gösterdi. Hatta benim kimliğimde başka bir kadının fotoğrafı vardı. Bende evrak ve kimlik bilgilerimi söyleyince inandım. Acilen altınları bozdurup parayı eve getirmemi, bir görevlinin gelip alacağını söyledi. Bende bozdurdum eve giderken polis durdurdu. Durumu anlattı, dolandırılmaktan son anda kurtuldum. Hepsini çok teşekkür ederim."

"BAŞIMA GELECEĞİNİ HİÇ DÜŞÜNMEMİŞTİM"

Televizyonda sık sık dolandırıcılık haberleri izlemesine rağmen aynı tuzağa düşeceğini hiç düşünmediğini belirten Özgür, vatandaşlara da önemli uyarılarda bulundu.

"Televizyonda duyuyordum da hiç ihtimal gelmiyordu. Zaten yabancı numaraları hiç açmıyordum. Kızlarım da tembih ediyordu. Oğlum falan 'açma yabancı numaraları' diyordu, hiç açmıyordum. Bu nasıl oldu bilmiyorum. Kızımla konuşuyordum. Birden o arayınca kızımı kapattım, onlarla konuşmaya başladım. Kardeşlerimin, kızlarımın adını söylediler ben de inandım. Altınların hepsi gittiydi. Sağ olsun çok çok teşekkür ederim polis teşkilatına. Beni kurtardı. Vallahi çok şükür, helal bir param varmış. Kimseye telefonlarını açmasınlar, bilmediği numaraları açmasınlar, konuşmasınlar. Dolandırıcılar çoğaldı artık."

Özgür'ün şikayeti üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, telefon dolandırıcılığı şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Meryem Kartal Takvim.com.tr Yaşam