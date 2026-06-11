MİT yalanıyla 1 milyon 350 bin liralık vurgun girişimi son anda önlendi
Eskişehir’de telefon dolandırıcılarının hedefi olan 69 yaşındaki Gülcan Özgür, kendilerini MİT mensubu olarak tanıtan şüphelilerin yönlendirmesiyle 10 altın bileziğini bozdurdu. 1 milyon 350 bin liralık vurgun son anda kuyumcunun dikkati ve polisin müdahalesiyle engellendi.
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- Eskişehir'de 69 yaşındaki Gülcan Özgür, kendilerini MİT mensubu olarak tanıtan dolandırıcılar tarafından kimlik bilgilerinin FETÖ üyeleri tarafından kullanıldığı söylenerek hedef alındı.
- Dolandırıcılar WhatsApp üzerinden sahte resmi evrak ve kimlik bilgileri göndererek Özgür'ü 10 altın bileziğini bozdurması için ikna etti.
- Kuyumcu çalışanları durumdan şüphelenerek polise haber verdi ve sivil polis ekipleri Özgür'ü takip ederek durdurdu.
- Polis ekiplerinin ikna çalışması sonrasında Özgür dolandırıldığını anlayarak 1 milyon 300 bin lira nakit parayı kuyumcuya geri verdi ve altınlarını teslim aldı.
- Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, telefon dolandırıcılığı şüphelilerinin yakalanması için soruşturma başlattı.
Eskişehir'de yaşayan 69 yaşındaki Gülcan Özgür, telefonla arayan ve kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu olarak tanıtan dolandırıcıların ağına düşmek üzereyken polis ekipleri tarafından kurtarıldı.
Şüpheliler, Özgür'e kimlik bilgilerinin FETÖ/PDY üyeleri tarafından kullanıldığını ve bu kapsamda operasyon yürütüldüğünü söyledi. İddialarını desteklemek için WhatsApp üzerinden sahte resmi evraklar ve kimlik bilgileri gönderdi.
Gönderilen belgeleri görünce paniğe kapılan Özgür, yıllardır biriktirdiği 10 altın bileziği bozdurmak için kuyumcular çarşısına gitti.
KUYUMCU ŞÜPHELENDİ
Altınlarını bozdurmak isteyen yaşlı kadını uyaran kuyumcu çalışanları, son dönemde benzer dolandırıcılık olaylarının arttığını belirterek parasını kimseye vermemesi gerektiğini söyledi. Ancak Özgür, telefondaki kişilere inandığı için uyarıları dikkate almadı.
Yaklaşık 1 milyon 300 bin lira nakit para alan Özgür, kuyumcudan ayrıldı. Durumdan şüphelenen kuyumcu ise vakit kaybetmeden polise haber verdi.
SİVİL EKİPLER DEVREYE GİRDİ
İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, kuyumcular çarşısında bir süre takip ettikleri Gülcan Özgür'ü durdurarak görüştü.
Özgür, polislere "gizli operasyon" yürütüldüğünü düşündüğünü ve parayı evine gelecek görevliye teslim edeceğini söyledi. Uzun süren ikna çalışmasının ardından telefondaki kişilerin dolandırıcı olduğunu anlayan Özgür, nakit parayı kuyumcuya geri vererek altınlarını teslim aldı.
"DOLANDIRILMAKTAN SON ANDA KURTULDUM"
Yaşadığı olayı anlatan Gülcan Özgür, şöyle konuştu:
"Biri beni aradı. 'FETÖ'ye karışmışsın diyerek evde altın ve param olup olmadığını sordu. Ben de MİT'ten aradıklarını söyleyince inandım. Benim kimlik bilgilerimi gösterdi. Hatta benim kimliğimde başka bir kadının fotoğrafı vardı. Bende evrak ve kimlik bilgilerimi söyleyince inandım. Acilen altınları bozdurup parayı eve getirmemi, bir görevlinin gelip alacağını söyledi. Bende bozdurdum eve giderken polis durdurdu. Durumu anlattı, dolandırılmaktan son anda kurtuldum. Hepsini çok teşekkür ederim."
"BAŞIMA GELECEĞİNİ HİÇ DÜŞÜNMEMİŞTİM"
Televizyonda sık sık dolandırıcılık haberleri izlemesine rağmen aynı tuzağa düşeceğini hiç düşünmediğini belirten Özgür, vatandaşlara da önemli uyarılarda bulundu.
"Televizyonda duyuyordum da hiç ihtimal gelmiyordu. Zaten yabancı numaraları hiç açmıyordum. Kızlarım da tembih ediyordu. Oğlum falan 'açma yabancı numaraları' diyordu, hiç açmıyordum. Bu nasıl oldu bilmiyorum. Kızımla konuşuyordum. Birden o arayınca kızımı kapattım, onlarla konuşmaya başladım. Kardeşlerimin, kızlarımın adını söylediler ben de inandım. Altınların hepsi gittiydi. Sağ olsun çok çok teşekkür ederim polis teşkilatına. Beni kurtardı. Vallahi çok şükür, helal bir param varmış. Kimseye telefonlarını açmasınlar, bilmediği numaraları açmasınlar, konuşmasınlar. Dolandırıcılar çoğaldı artık."
Özgür'ün şikayeti üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, telefon dolandırıcılığı şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.