Akdeniz'de piyango gibi karşılaşma: Dev köpek balığı ilk kez kamerada

Akdeniz'in ortasında rutin bir çevre temizliği dalışı yapan ekip tesadüfen etkileyici bir karşılaşmaya şahit oldu. Bilim insanlarının ve dalgıçların yıllardır karşılaşmayı umduğu büyük beyaz köpekbalığı ilk kez Akdeniz sularında görüntülendi.

Sicilya Boğazı'nda hayalet ağ temizliği yapan dalgıçlar büyük beyaz köpekbalığını Akdeniz'de ilk kez su altında görüntüledi.Kaynak: Healthy Seas

AKDENİZ SULARINDA KÖPEKBALIĞI

NY Post ve Dive Magazine'in haberine göre okyanuslardaki hayalet ağları temizlemek için düzenlenen dalış sırasında ekip beklenmedik bir misafirle karşılaştı. Sicilya Boğazı'nda terk edilmiş balıkçı ağlarını toplamak için çalışan dalgıçlar karanlık sulardan çıkan büyük beyaz köpekbalığını fark etti. Yaklaşık dokuz metre mesafeye kadar yaklaşan yırtıcı bir süre dalgıçların çevresinde dolaştıktan sonra yön değiştirerek gözden kayboldu.

Teknik dalgıç Derk Remmers, yaşadığı deneyimin tarif edilemez olduğunu belirterek böyle bir karşılaşmaya önceden hazırlanmanın mümkün olmadığını söyledi. Remmers'e göre köpekbalığı herhangi bir saldırgan davranış sergilemedi. Dev yırtıcı kısa süreli gözlemin ardından derin maviliklere doğru uzaklaştı.