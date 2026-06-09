Akdeniz'de piyango gibi karşılaşma: Dev köpek balığı ilk kez kamerada
İtalya ile Tunus arasındaki derin sularda gerçekleşen sıra dışı karşılaşma deniz bilimcileri heyecanlandırdı. Büyük beyaz köpekbalığı Akdeniz'de ilk kez kameralara yansıdı. Uzmanlar bu anı "piyango kazanmak kadar nadir" olarak değerlendiriyor.
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- Sicilya Boğazı'nda hayalet ağ temizliği yapan dalgıçlar, büyük beyaz köpekbalığını Akdeniz'de ilk kez su altında görüntüledi.
- Yaklaşık dokuz metre mesafeye kadar yaklaşan köpekbalığı saldırgan davranış sergilemeden dalgıçların çevresinde dolaştıktan sonra uzaklaştı.
- Teknik dalgıç Derk Remmers, Akdeniz'in açık sularında büyük beyaz köpekbalığını su altında görmenin olağanüstü düşük ihtimalli bir olay olduğunu belirtti.
- Uzmanlar, büyük beyaz köpekbalıkları daha önce Akdeniz'de yüzeyden gözlemlense de su altında görüntülenmeye ilişkin doğrulanmış kayıt bulunmadığını açıkladı.
- Dalış ekibi, deniz canlıları için ölümcül tuzaklara dönüşen terk edilmiş balıkçı ağlarını temizlemek amacıyla Sicilya Boğazı'nda çalışma yürütüyordu.
Akdeniz'in ortasında rutin bir çevre temizliği dalışı yapan ekip tesadüfen etkileyici bir karşılaşmaya şahit oldu. Bilim insanlarının ve dalgıçların yıllardır karşılaşmayı umduğu büyük beyaz köpekbalığı ilk kez Akdeniz sularında görüntülendi.
AKDENİZ SULARINDA KÖPEKBALIĞI
NY Post ve Dive Magazine'in haberine göre okyanuslardaki hayalet ağları temizlemek için düzenlenen dalış sırasında ekip beklenmedik bir misafirle karşılaştı. Sicilya Boğazı'nda terk edilmiş balıkçı ağlarını toplamak için çalışan dalgıçlar karanlık sulardan çıkan büyük beyaz köpekbalığını fark etti. Yaklaşık dokuz metre mesafeye kadar yaklaşan yırtıcı bir süre dalgıçların çevresinde dolaştıktan sonra yön değiştirerek gözden kayboldu.
Teknik dalgıç Derk Remmers, yaşadığı deneyimin tarif edilemez olduğunu belirterek böyle bir karşılaşmaya önceden hazırlanmanın mümkün olmadığını söyledi. Remmers'e göre köpekbalığı herhangi bir saldırgan davranış sergilemedi. Dev yırtıcı kısa süreli gözlemin ardından derin maviliklere doğru uzaklaştı.
BİLİM DÜNYASINI HEYECANLANDIRAN KAYIT
Büyük beyaz köpekbalıkları geçmişte Akdeniz'in farklı noktalarında yüzeyden gözlemlenmiş olsa da uzmanlar bu türün bölgede su altında görüntülenmesine ilişkin daha önce doğrulanmış bir kayıt bulunmadığını belirtiyor.
Bu nedenle elde edilen görüntüler hem deniz biyolojisi hem de türün Akdeniz'deki varlığına ilişkin araştırmalar açısından önemli bir veri olarak değerlendiriliyor.
"LOTODAN DAHA ZOR"
Remmers, böyle bir karşılaşmanın son derece düşük ihtimalli olduğuna dikkat çekerek Akdeniz'in açık sularında bir büyük beyaz köpekbalığını su altında görmenin olağanüstü bir olay olduğunu ifade etti. Uzmanlara göre görüntüler türün bölgede hala varlığını sürdürdüğüne dair önemli ipuçları sunuyor.
TEHLİKE ALTINDAKİ TÜR İÇİN KRİTİK BÖLGE
Karşılaşmanın yaşandığı Sicilya Boğazı, Akdeniz'in en yoğun balıkçılık faaliyetlerinin yürütüldüğü alanlardan biri olarak biliniyor. Aynı zamanda çok sayıda deniz canlısına ev sahipliği yapan önemli bir biyolojik çeşitlilik merkezi konumunda bulunuyor. Koruma kuruluşları bölgede kaybolan veya terk edilen balıkçılık ekipmanlarının deniz yaşamı üzerinde ciddi tehdit oluşturduğunu vurguluyor.
HAYALET AĞLAR DENİZ YAŞAMINI TEHDİT EDİYOR
Dalış ekibinin temel amacı da deniz tabanında kalan ve "hayalet ağ" olarak adlandırılan terk edilmiş balıkçı ağlarını temizlemekti. Bu ağlar yıllarca denizde kalarak kaplumbağalar, balıklar ve diğer deniz canlıları için ölümcül tuzaklara dönüşebiliyor. Keşif sırasında çıkarılan ağların güvenli şekilde bertaraf edilmesi veya geri dönüştürülmesi planlanıyor.
ZENGİN BİR EKOSİSTEME SAHİP
Uzmanlar, bu sıra dışı karşılaşmanın Akdeniz'in insan baskısına rağmen hâlâ zengin bir ekosisteme sahip olduğunu gösterdiğini belirtiyor. Büyük beyaz köpekbalığının görüntülenmesi denizlerin korunmasına yönelik çalışmaların önemini bir kez daha gündeme taşıdı.
Bilim insanlarına göre, aşırı avlanmanın azaltılması ve terk edilmiş balıkçılık ekipmanlarının temizlenmesi halinde Akdeniz'in hassas ekosistemi gelecek nesiller için korunabilir.