Ankara'da "kumarhane" operasyonu! 4 adreste suçüstü: Çok sayıda gözaltı

Aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 15 çeyrek altın, 197 bin 400 TL, 5 bin dolar ve kumar malzemeleri ele geçirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri kumar oynatarak haksız kazanç elde eden 4 işletmeye operasyon düzenledi.



11 şüpheli suçüstü yakalandı.





OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER



Operasyonda, iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 15 çeyrek altın, 197 bin 400 TL, 5 bin dolar ve çok sayıda kumar malzemesi ele geçirildi.



Yakalanan kişilerden birinin 4 yıldır arandığı belirlenirken, iş yerlerinin güvenlik kameralarıyla izlendiği ve dışarıda gözcü bulundurulduğu tespit edildi.



Şüpheliler hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan işlem başlatıldı, kumar oynayan kişilere idari para cezası uygulandı.

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Ahmet Zeren Takvim.com.tr Yaşam