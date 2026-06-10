Ankara'da "kumarhane" operasyonu! 4 adreste suçüstü: Çok sayıda gözaltı
Başkent Ankara'da kumar oynatıldığı belirlenen 4 iş yerine düzenlenen operasyonda 11 kişi yakalandı. İş yerlerinin güvenlik kameralarıyla izlendiği ve dışarıda gözcü bulundurulduğu tespit edildi. Operasyonda çok sayıda altın, nakit döviz ve kumar malzemesi ele geçirildi.
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- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kumar oynatan 4 işletmeye operasyon düzenlendi.
- Operasyonda 11 şüpheli suçüstü yakalandı.
- Aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 15 çeyrek altın, 197 bin 400 TL, 5 bin dolar ve kumar malzemeleri ele geçirildi.
- Yakalananlardan birinin 4 yıldır arandığı ve iş yerlerinin güvenlik kameralarıyla izlendiği tespit edildi.
- Şüpheliler hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan işlem başlatıldı, kumar oynayanlara idari para cezası verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri kumar oynatarak haksız kazanç elde eden 4 işletmeye operasyon düzenledi.
11 şüpheli suçüstü yakalandı.
OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER
Operasyonda, iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 15 çeyrek altın, 197 bin 400 TL, 5 bin dolar ve çok sayıda kumar malzemesi ele geçirildi.
Yakalanan kişilerden birinin 4 yıldır arandığı belirlenirken, iş yerlerinin güvenlik kameralarıyla izlendiği ve dışarıda gözcü bulundurulduğu tespit edildi.
Şüpheliler hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan işlem başlatıldı, kumar oynayan kişilere idari para cezası uygulandı.
Ahmet Zeren Takvim.com.tr Yaşam