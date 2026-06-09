Eski eşten kezzaplı dehşet: Anne öldü kızı yaşam savaşı veriyor
İzmir’in Konak ilçesinde eski eşi Hakan Ş. tarafından sokak ortasında kezzaplı saldırıya uğrayan 43 yaşındaki Ayfer Karakayışlı, hastanede verdiği 8 günlük yaşam savaşını kaybetti. Annesini korumak isterken ağır yaralanan 13 yaşındaki kızının ise hayati tehlikesi sürüyor.
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- İzmir'in Konak ilçesinde eski eşi Hakan Ş. tarafından kezzaplı saldırıya uğrayan 43 yaşındaki Ayfer Karakayışlı, 8 günlük tedavinin ardından hayatını kaybetti.
- Saldırı sırasında annesini korumaya çalışan 13 yaşındaki kızı M.N.Ş. de ağır yaralandı ve hayati tehlikesi devam ediyor.
- Olay 1 Haziran günü saat 13.30'da Konak ilçesi Ferahlı Mahallesi 3498 Sokak'ta, boşanma aşamasındaki çiftin arasında meydana geldi.
- Saldırgan Hakan Ş., saldırı sırasında kendi elleri de yandı ve olay yerinden kaçtı.
- Zanlı Hakan Ş., jandarma ekipleri tarafından tedavi için gittiği hastanede yakalanarak gözaltına alındı.
İzmir'in Konak ilçesinde eski eşi tarafından sokak ortasında kezzaplı saldırıya uğrayan 43 yaşındaki Ayfer Karakayışlı, hastanede verdiği 8 günlük yaşam savaşını kaybetti. Olay sırasında annesini korumak isterken ağır yaralanan 13 yaşındaki kızı M.N.Ş.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Saldırı sırasında kendi elleri de yanan ve olay yerinden kaçan katil zanlısı Hakan Ş. ise jandarma ekipleri tarafından hastanede yakalandı.
SOKAK ORTASINDA DEHŞET SAÇTI
Olay, 1 Haziran günü saat 13.30 sıralarında Konak ilçesi Ferahlı Mahallesi 3498 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 47 yaşındaki Hakan Ş., boşanma aşamasında olduğu eşi Ayfer Karakayışlı ile 13 yaşındaki kızı M.N.Ş.'nin eve doğru yürüdüğü sırada önlerini kesti.
Yanında getirdiği kezzapla eski eşini pusuda bekleyen gözü dönmüş koca, sokak ortasında dehşet saçtı. Hakan Ş., elindeki kimyasal maddeyi bir anda eşinin üzerine fırlattı. Talihsiz kadın acılar içinde yere yığılırken, mahallede feryat sesleri yükseldi.
ANNESİNE SİPER OLAN KÜÇÜK KIZ DA AĞIR YARALANDI
Annesinin gözleri önünde kezzaplı saldırıya uğradığını gören 13 yaşındaki M.N.Ş., babasına engel olmak ve annesini kurtarmak için hiç düşünmeden araya girdi. Ancak bu sırada fırlatılan kezzabın bir kısmı küçük kızın da üzerine döküldü.
Yaşanan arbede ve kimyasal maddenin etkisiyle saldırgan Hakan Ş. de ellerinden yaralandı. Saldırının ardından olay yerinden kaçan zanlı, jandarma ekipleri tarafından tedavi için gittiği hastanede yakalandı.
8 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ
Ağır yaralanan Ayfer Karakayışlı ile kızı M.N.Ş., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Vücudunda ağır yanıklar oluşan Karakayışlı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 8 günlük yaşam savaşını kaybetti.
Annesini korumak isterken ağır yaralanan 13 yaşındaki M.N.Ş.'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.
KATİL ZANLISI HASTANEDE YAKALANDI
Saldırı sonrası kaçan Hakan Ş.'nin, ellerindeki yanıklar nedeniyle hastaneye başvurduğu belirlendi. Zanlı, jandarma ekipleri tarafından hastanede yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.