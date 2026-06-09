Eski eşten kezzaplı dehşet: Anne öldü kızı yaşam savaşı veriyor

Zanlı Hakan Ş., jandarma ekipleri tarafından tedavi için gittiği hastanede yakalanarak gözaltına alındı.

Saldırgan Hakan Ş., saldırı sırasında kendi elleri de yandı ve olay yerinden kaçtı.

Saldırı sırasında annesini korumaya çalışan 13 yaşındaki kızı M.N.Ş. de ağır yaralandı ve hayati tehlikesi devam ediyor.

İzmir'in Konak ilçesinde eski eşi tarafından sokak ortasında kezzaplı saldırıya uğrayan 43 yaşındaki Ayfer Karakayışlı, hastanede verdiği 8 günlük yaşam savaşını kaybetti. Olay sırasında annesini korumak isterken ağır yaralanan 13 yaşındaki kızı M.N.Ş.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Saldırı sırasında kendi elleri de yanan ve olay yerinden kaçan katil zanlısı Hakan Ş. ise jandarma ekipleri tarafından hastanede yakalandı.

Eski eşine kezzaplı saldırı: Ayfer Karakayışlı kurtarılamadı

SOKAK ORTASINDA DEHŞET SAÇTI

Olay, 1 Haziran günü saat 13.30 sıralarında Konak ilçesi Ferahlı Mahallesi 3498 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 47 yaşındaki Hakan Ş., boşanma aşamasında olduğu eşi Ayfer Karakayışlı ile 13 yaşındaki kızı M.N.Ş.'nin eve doğru yürüdüğü sırada önlerini kesti.

Yanında getirdiği kezzapla eski eşini pusuda bekleyen gözü dönmüş koca, sokak ortasında dehşet saçtı. Hakan Ş., elindeki kimyasal maddeyi bir anda eşinin üzerine fırlattı. Talihsiz kadın acılar içinde yere yığılırken, mahallede feryat sesleri yükseldi.