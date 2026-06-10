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Adana'da "platonik" dehşet! Genç kadına bıçakla saldırdı savunması pes dedirtti: Görünce heyecanlandım

Adana'da meydana gelen dehşet verici olayda, ilkokul yıllarından beri platonik aşk beslediği Nursel S.’yi (27) evine kadar takip eden Ramazan S. (28), sokak ortasında genç kadını 7 yerinden bıçakladı. Güvenlik kameralarına yansıyan vahşi saldırının ardından polis ekiplerince kısa sürede yakalanan ve ifadesinde “O yıllardan beri ona ulaşmak istiyordum. Sokakta görünce heyecanlandım. Birden saldırdım, pişmanım” diyen zanlı tutuklandı.

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Adana'da "platonik" dehşet! Genç kadına bıçakla saldırdı savunması pes dedirtti: Görünce heyecanlandım
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  • Adana'nın Seyhan ilçesinde Ramazan S., platonik aşk beslediği Nursel S.'yi sokak ortasında 7 yerinden bıçakladı.
  • Olay Gürselpaşa Mahallesi'nde 8 Haziran'da meydana geldi ve güvenlik kamerasına yansıdı.
  • Ramazan S., ilkokuldan beri tanıdığı Nursel S.'yi evine kadar takip edip durdurarak saldırdı.
  • Polis ekipleri, saldırganı kısa sürede olay yerine yakın bir sokakta yakaladı.
  • Ramazan S., mahkemece tutuklanırken, Nursel S.'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Adana'da platonik aşk beslediği Nursel S.'yi (27), takip edip sokak ortasında bıçaklayan Ramazan S. "Görünce heyecanlandım saldırdım" savunması yaptı.

Video Oynatma İkonu Platonik aşk dehşeti kamerada: Genç kadını böyle bıçakladı

DURDURDU BIÇAKLA SALDIRDI
Olay, 8 Haziran'da saat 12.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan S., platonik aşk beslediği Nursel S.'yi evine kadar takip ettikten sonra sokakta yanına gidip, durdurdu. Ramazan S. ile karşılaşınca panikleyen Nursel S., yere düştü.

Adana'da Ramazan S.'nin, platonik aşk beslediği Nursel S.'yi sokakta bıçakladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı (Haberin fotoğrafları DHA'dan alınmıştır)Adana'da Ramazan S.'nin, platonik aşk beslediği Nursel S.'yi sokakta bıçakladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı (Haberin fotoğrafları DHA'dan alınmıştır)

SALDIRI ANI KAMERADA
Ramazan S. cebinden çıkardığı bıçakla yerdeki Nursel S.'yi 7 yerinden bıçakladı. Nursel S.'nin çığlık atıp yardım istemesi üzerine Ramazan S. kaçtı.

Yaşananlar, Nursel S.'nin oturduğu sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'da "platonik" dehşet! Genç kadına bıçakla saldırdı savunması pes dedirtti: Görünce heyecanlandım-2

YAKIN BİR SOKAKTA YAKALANDI
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Nursel S., ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa süre sonra Ramazan S.'yi olay yerine yakın bir sokakta yakaladı. Emniyete götürülen Ramazan S.'nin, ilkokulda birlikte öğrenim gördüğü, o yıllardan bu yana Nursel S.'ye aşk beslediği ancak birbirlerini yakından tanımadıkları ortaya çıktı.

Adana'da "platonik" dehşet! Genç kadına bıçakla saldırdı savunması pes dedirtti: Görünce heyecanlandım-3

PLATONİK AŞK SAVUNMASI: HEYECANLANDIM SALDIRDIM
Şüpheli Ramazan S.'nin, ifadesinde, "O yıllardan beri ona ulaşmak istiyordum. Sokakta görünce heyecanlandım. Birden saldırdım, pişmanım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan S., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Adana'da "platonik" dehşet! Genç kadına bıçakla saldırdı savunması pes dedirtti: Görünce heyecanlandım-4

Öte yandan, Nursel S.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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Adana'da "platonik" dehşet! Genç kadına bıçakla saldırdı savunması pes dedirtti: Görünce heyecanlandım-6 Adana'da "platonik" dehşet! Genç kadına bıçakla saldırdı savunması pes dedirtti: Görünce heyecanlandım-7 Adana'da "platonik" dehşet! Genç kadına bıçakla saldırdı savunması pes dedirtti: Görünce heyecanlandım-8
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