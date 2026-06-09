Bosna Çukurçeşme Durağı yakınında trafo patlaması: Seferler aksadı
Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi'nde T4 tramvay hattına enerji sağlayan trafoda henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, enerji kesintisi nedeniyle tramvay hattında kalan yolcular tahliye edilerek raylar üzerinde yürüdü.
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- Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi'nde Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı'na enerji sağlayan trafoda patlama meydana geldi ve küçük çaplı yangın çıktı.
- Trafo patlaması nedeniyle T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı'nda seferler aksadı ve yolcular tahliye edilerek raylar üzerinde yürümek zorunda kaldı.
- Metro İstanbul, tramvay seferlerinin Topkapı-Şehitlik ve Kiptaş-Mescidi Selam istasyonları arasında kısmi olarak yapıldığını duyurdu.
- Cengiz Topel Caddesi'ndeki bir alt geçit yoğun gaz kokusu şikayeti nedeniyle trafiğe kapatıldı ve bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
- İtfaiye ekipleri trafodaki yangını söndürdü, İGDAŞ ekipleri ise gaz kokusu ihbarı üzerine bölgede çalışma başlattı.
Bayrampaşa'da, Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı'na da enerji sağlayan trafoda meydana gelen patlama nedeniyle yaşanan enerji kesintisi seferlerde aksamaya neden oldu.Bayrampaşa’da trafo patlaması: T4 tramvay hattında ulaşım felç oldu
Kartaltepe Mahallesi'nde, Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı'na da enerji sağlayan Bosna Çukurçeşme Durağı yakınındaki trafoda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
Patlama sonucu küçük çaplı yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis, doğal gaz ve enerji şirketi ekipleri sevk edildi.
YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ
Trafodaki patlama nedeniyle yaşanan enerji kesintisi, tramvay hattındaki seferlerde de aksamaya neden oldu. Tramvaylardan tahliye edilen yolcular, bir süre raylar üzerinde yürümek zorunda kaldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle trafodaki yangın söndürüldü.
Bu arada, mahalle sakinlerinin çevreye gaz kokusu yayıldığı ihbarı üzerine İGDAŞ ekipleri trafonun yanındaki alanda çalışma başlattı.
Cengiz Topel Caddesi'ndeki bir alt geçit de yoğun gaz kokusu şikayeti nedeniyle trafiğe kapatılırken bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
Tramvay hattında yolcuların araçlardan inerek raylarda yürüdüğü anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, yolcuların raylarda yürümesi, ardından cadde üzerinde oluşturduğu yoğunluk görülüyor.
Mahalle sakinlerinden Galip Mayır, patlamanın çok şiddetli gerçekleştiğini ve herkesin deprem olduğunu sandığını söyledi.
Öte yandan, Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı'nda seferlerin, Topkapı-Şehitlik ve Kiptaş-Mescidi Selam istasyonları arasında yapıldığını duyurdu.