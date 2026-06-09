Bosna Çukurçeşme Durağı yakınında trafo patlaması: Seferler aksadı

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi'nde Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı'na enerji sağlayan trafoda patlama meydana geldi ve küçük çaplı yangın çıktı.

Trafo patlaması nedeniyle T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı'nda seferler aksadı ve yolcular tahliye edilerek raylar üzerinde yürümek zorunda kaldı.

Metro İstanbul, tramvay seferlerinin Topkapı-Şehitlik ve Kiptaş-Mescidi Selam istasyonları arasında kısmi olarak yapıldığını duyurdu.

Cengiz Topel Caddesi'ndeki bir alt geçit yoğun gaz kokusu şikayeti nedeniyle trafiğe kapatıldı ve bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

İtfaiye ekipleri trafodaki yangını söndürdü, İGDAŞ ekipleri ise gaz kokusu ihbarı üzerine bölgede çalışma başlattı.

Bayrampaşa'da, Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı'na da enerji sağlayan trafoda meydana gelen patlama nedeniyle yaşanan enerji kesintisi seferlerde aksamaya neden oldu. Bayrampaşa’da trafo patlaması: T4 tramvay hattında ulaşım felç oldu

Bayrampaşa'da trafo patlaması nedeniyle yaşanan enerji kesintisi tramvay seferlerini aksattı. (Haberin fotoğrafları Anadolu Ajansı ve DHA'dan alınmıştır.) Kartaltepe Mahallesi'nde, Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı'na da enerji sağlayan Bosna Çukurçeşme Durağı yakınındaki trafoda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonucu küçük çaplı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis, doğal gaz ve enerji şirketi ekipleri sevk edildi.