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Antalya'da şok görüntüler: 5 kadın 1 kadını çocuğunun yanında dövdü

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde, küçük yaştaki çocuğunun yanında bankta oturan A.M. isimli genç kadın, siyah bir otomobille yanına yaklaşan 5 kadının tekme ve yumruklu saldırısına uğradı. Dakikalarca darbedilen kadının yardım çığlıkları yükselirken, saldırganlardan biri o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Çevredeki güvenlik kameralarına da yansıyan olayın ardından magandalar olay yerinden kaçarken, darp anına ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Polise giderek şikayetçi olan mağdur kadının ifadesinin ardından emniyet güçleri şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı inceleme başlattı.

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Antalya'da şok görüntüler: 5 kadın 1 kadını çocuğunun yanında dövdü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 5 kadın bankta oturan bir kadını küçük yaştaki çocuğunun yanında döverek kayda aldı.

Olay, önceki gün öğlen saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde meydana geldi.

ARABADAN İNİP DÖVDÜLER
Edinilen bilgiye göre, isminin A.M. olduğu öğrenilen ve küçük yaştaki çocuğu ile birlikte cadde üzerindeki bankta oturmakta olan genç kadının yanına plakası öğrenilemeyen siyah renkli bir otomobil yaklaştı. Araçtan inen 5 kadın çocuğu ile birlikte oturmakta olan genç kadına birden saldırmaya başladı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde küçük yaştaki çocuğu ile birlikte bankta oturan kadın, otomobilden inen 5 kadının saldırısına uğradı ( Haberin görüntüleri İHA'dan alınmıştır)Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde küçük yaştaki çocuğu ile birlikte bankta oturan kadın, otomobilden inen 5 kadının saldırısına uğradı ( Haberin görüntüleri İHA'dan alınmıştır)

O ANLARI KAYDA ALDILAR
Kimliği belirsiz 5 kadının tekme ve yumruklu saldırısına maruz kalan kadın çevreden yardım isterken, darp eden kadınlardan birisi de o anları cep telefonu ile kayda aldı. Dakikalarca hemcinslerinin saldırısına uğrayan A.M. acı içinde yerde kıvranırken, olaya karışan kadınlar ise geldikleri araca binerek uzaklaştı. Olayın ardından genç kadın polis merkezine giderek şahıslar hakkında şikayetçi olurken, polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Antalya'da şok görüntüler: 5 kadın 1 kadını çocuğunun yanında dövdü-3

GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR
Öte yandan, olay anı bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde bir aracın bankta oturan kadın ve çocuğuna yaklaştığı, ardından darp etmeye başladıkları görüldü.

Ayrıca, dün akşam saatlerinde ise genç kadını darp eden şahıslar olay anında çektikleri videoyu sosyal medya hesapları ve Whatsapp gruplarından paylaştı.

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Antalya'da şok görüntüler: 5 kadın 1 kadını çocuğunun yanında dövdü-5 Antalya'da şok görüntüler: 5 kadın 1 kadını çocuğunun yanında dövdü-6 Antalya'da şok görüntüler: 5 kadın 1 kadını çocuğunun yanında dövdü-7

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