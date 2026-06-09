Serum bandajını çıkarırken dehşeti yaşattı: 5 aylık bebeğin parmağı koptu
Hatay’da zatürre şüphesiyle hastaneye kaldırılan 5 aylık Hicran bebeğin tedavisi sırasında akılalmaz bir ihmal yaşandı. Serum bölgesindeki sargıyı makasla kesmeye çalışan hemşirenin, minik bebeğin sağ başparmağının üst kısmını da kestiği öne sürüldü. Kopan parmağı ameliyatla yerine dikilen Hicran bebeğin ailesi, sorumlu sağlık personeli hakkında şikayetçi oldu.
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- Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesinde zatürre tedavisi gören 5 aylık Hicran Akay'ın sağ başparmağının üst kısmı, serum sargısını makasla kesen hemşire tarafından kesildi.
- Kurban Bayramı'nın üçüncü günü meydana gelen olay sonrası bebek Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesine sevk edildi ve kopan parmağı ameliyatla yerine dikildi.
- Baba Abdulkadir Akay, olaydan sorumlu hemşire hakkında savcılığa ve polise şikayette bulundu.
- Ailenin avukatı aracılığıyla mahkemeye başvuru yapacağı belirtildi.
- Bebeğin tedavisinin devam ettiği ve parmakta kalıcı hasar olup olmayacağına ilişkin henüz net bilgi verilmediği ifade edildi.
Hatay'da zatürre şüphesiyle hastaneye kaldırılan 5 aylık Hicran bebeğin tedavisi sırasında akılalmaz bir olay yaşandı. İddiaya göre, serum bölgesindeki sargıyı makasla kesmeye çalışan hemşire, minik bebeğin sağ başparmağının üst kısmını da kesti.
Yaşanan olay sonrası başka hastaneye sevk edilen Hicran bebeğin kopan parmağı ameliyatla yerine dikildi. Büyük panik yaşayan aile, sorumlu sağlık personeli hakkında şikayetçi oldu.
ZATÜRRE ŞÜPHESİYLE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Olay, Hatay'ın Altınözü ilçesine bağlı Mayadalı Mahallesi'nde yaşayan Akay ailesinin 5 aylık kızları Hicran Akay'ın tedavisi sırasında meydana geldi. Baba Abdulkadir Akay, Kurban Bayramı'nın birinci günü zatürre şüphesiyle kızı Hicran'ı Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Hicran bebek, burada tedavi altına alındı.
SERUM SARGISINI KESERKEN PARMAĞINI KESTİ
İddiaya göre, bayramın üçüncü günü serviste tedavisi devam eden bebeğin serumunu kontrol etmek için odaya bir hemşire geldi. Hemşire, serum bölgesindeki sargıyı makasla kesmeye çalıştığı sırada bebeğin sağ başparmağının üst kısmını da kesti. Olay sonrası aile büyük panik yaşarken, Hicran bebek Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
KOPAN PARMAK AMELİYATLA YERİNE DİKİLDİ
Sevk edildiği hastanede ameliyata alınan 5 aylık Hicran bebeğin kopan parmağı yerine dikildi. Kızının tedavisinin devam ettiğini söyleyen baba Abdulkadir Akay, olayın yaşandığı hastanede görevli hemşire hakkında şikayette bulundu. Baba Akay, parmakta kalıcı hasar olup olmayacağına ilişkin henüz kendilerine net bilgi verilmediğini ifade etti.
"HEMŞİRE ONU KESERKEN ÇOCUĞUN PARMAĞINI DA KESTİ"
Hastanede yaşanan olayı anlatan baba Abdulkadir Akay, kızının bayramın birinci günü hastaneye götürüldüğünü belirterek şunları söyledi:
"Çocuğum 5 ay önce doğdu ve şu an 5 aylık bir kız babasıyım. Biz bayramın birinci günü hastaneye gittik. Çocuğum da zatürre şüphesi vardı ve orada tedavi gördük. Bayramın üçüncü günü zaten servisteydi ve saat 15.30 civarında hemşire çocuğun serumuna bakmak için odaya geldi. Serum çıkmıştı ve hemşire onu geri takmak için makas getirdi.
Bebeğimin parmağının üstünde bez gibi şey var ve onu kesmek istedi. Hemşire onu keserken çocuğun parmağını da kesti. Ondan sonra olaylar gelişti."
"PARMAK YERİNE DİKİLDİ"
Olayın ardından Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesine sevk edildiklerini belirten Akay, Hicran bebeğin tedavi sürecine ilişkin bilgi verdi.
Akay, "O hastaneden sevk alarak Mustafa Kemal Üniversite Hastanesine geldik. Bu hastanede tedavi görüyor ve parmak yerine dikildi. Parmağı iyileşme sürecinde devam ediyor.
Kalıcı hasarı olup olmayacağı hakkında henüz bize bir bilgi verilmedi. İnşallah temennimiz bir hasar olmaz ve şimdi çok şükür yavaş yavaş iyileşiyor. Zatürre rahatsızlığı da düzeliyor. İnşallah yarın taburcu olacağız." dedi.
AİLE HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATTI
Olay sırasında kendisinin odada olmadığını, eşinin odada bulunduğunu söyleyen baba Akay, hukuki süreç başlattıklarını belirtti.
Akay, "Olay esnasında ben odada değildim, eşim odadaydı. Eşim beni aradı ve ben de hastaneye geldim. Savcılığa, polise gidip şikayette bulunduk. Dosya numarasını aldıktan sonra avukatım aracılığıyla mahkemeye de başvuracağım. Hastanelerle ilgili denetimler sıklaşsın. Kimsenin canı yanmasın, olmaması gereken bir olay oldu. Allah'tan tek dileğimiz çocuğumuzun iyileşmesidir" ifadelerini kullandı.