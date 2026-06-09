Bilal Erdoğan’dan gençlere mesaj: Dünyaya damgasını vuran Türkiye’yi sizler inşa edeceksiniz

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ise gençliğe yönelik yatırımların devam edeceğini vurguladı. Alemdar, spor, bilim ve eğitim alanındaki tüm çalışmaları gençlerin hizmetine sunmak için gayret gösterdiklerini söyledi.

Doğan, TÜGVA'nın gençlerin akademik ve manevi gelişimine katkı sunan önemli bir kuruluş olduğunu dile getirdi.

"ÇOCUKLARI DİJİTAL BAĞIMLILIKTAN UZAKLAŞTIRIYOR"

Lansman sonrası basın mensuplarına özel değerlendirmelerde bulunan Necmettin Bilal Erdoğan, Yaz Okulu projesinin eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağladığını ve çocukları dijital bağımlılıktan uzak tutmayı amaçladığını belirtti.

Erdoğan, projenin yaz döneminde çocuklara hem eğlenceli hem de faydalı bir ortam sunduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Yaz mevsiminde çocuklarımız hem eğleniyor hem arkadaşlarıyla birlikte oluyor, hem de çeşitli konularda geri kaldıkları yerler varsa, sporda ya da dini eğitimde eksiklerini gidermiş oluyor. Türkiye Gençlik Vakfı, gençliğin vakfı.

Ortaokul yıllarından itibaren hayallerini gerçekleştirmek isteyenler için her daim yoldaşları olacak büyük kurumsal bir yapı. Çocukların dijital bağımlılıktan uzaklaşabilecekleri saatler oluşturulmuş oluyor. En önemli tedbir de bu.

Çocuklar kendilerine faydalı, eğlenceli alternatifler sunulduğu zaman dijital bağımlılığın esiri olmak zorunda değiller. Yeter ki bunu yeterince erken ve yeterince istikrarlı sağlayabilelim. TÜGVA'da bu adreslerden bir tanesi"