Bilal Erdoğan’dan gençlere mesaj: Dünyaya damgasını vuran Türkiye’yi sizler inşa edeceksiniz
TÜGVA’nın 81 ilde yaklaşık 500 bin öğrenciye ulaşmayı hedefleyen Yaz Okulu projesinin Sakarya lansmanı, Necmettin Bilal Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Erdoğan, gençlere "Dünyaya damgasını vuran Türkiye’yi sizler inşa edeceksiniz" mesajı verirken, 6 Temmuz’da başlayacak projeyle ortaokul öğrencilerine 6 hafta boyunca 15 farklı alanda eğitim verilecek.
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- TÜGVA tarafından 81 ilde ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen ve yaklaşık 500 bin gence ulaşılması hedeflenen Yaz Okulu projesinin Sakarya lansmanı, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan'ın katılımıyla Aziz Duran Parkı'nda gerçekleştirildi.
- Proje kapsamında öğrencilerin 6 Temmuz-14 Ağustos tarihleri arasında 6 hafta boyunca sportif faaliyetlerden ilmi eğitimlere kadar 15 farklı alanda eğitim alması hedefleniyor.
- Necmettin Bilal Erdoğan, projenin çocukları dijital bağımlılıktan uzak tutmayı amaçladığını ve eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağladığını belirtti.
- Sakarya Valisi Rahmi Doğan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, TÜGVA'nın gençlerin akademik ve manevi gelişimine katkı sunan önemli bir kuruluş olduğunu ifade etti.
- Programa Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi rektörleri, AK Parti Sakarya milletvekilleri, STK temsilcileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından 81 ilde ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen ve yaklaşık 500 bin gence ulaşılması hedeflenen "Yaz Okulu" projesinin Sakarya lansmanı, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.
Aziz Duran Parkı'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Etkinlikte öğrenciler için çeşitli gösteriler sunulurken, alandaki katılım dron ile de görüntülendi.
"DÜNYAYA DAMGASINI VURAN TÜRKİYE'Yİ SİZLER İNŞA EDECEKSİNİZ"
Programda gençlere hitap eden TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan, vakfın ortaokul çağından itibaren çocukların milli ve manevi değerleri tanıyarak yetişmesini hedeflediğini söyledi.
TÜGVA'nın gençlerin geleceğin dünyasına yön verecek bireyler olarak yetişmesine katkı sunduğunu belirten Erdoğan, şöyle konuştu:
"Türkiye Gençlik Vakfı, ortaokuldan itibaren çocuklarımızın, gençlerimizin kendi ülkesini, ülkemizi bizlere vatan yapan değerleri tanıyarak yetişmesini hedefleyen bir gençlik vakfı. Sizler için yaz okulları ve kampları, kitap okuma yarışmaları düzenleyerek sizlerin bu vatana canı gibi bakacak cesur, güçlü ve geleceğin dünyasına çok büyük etki edecek bireyler olarak yetişmenizi hedefliyor.
Dolayısıyla siz okullarınızda da başarılı olacaksınız, hayatınızda da başarılı olacaksınız, çok güzel yuvalar kuracaksınız, çok güzel çocuklarınız olacak. İnanın, Türkiye dünyanın merkez ülkelerinden birisi olacak 21. yüzyılda. Dünyaya damgasını vuran Türkiye'yi sizler inşa edeceksiniz."
81 İLDE YAKLAŞIK 500 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞILACAK
TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci de proje kapsamında 81 ilde yaklaşık 500 bin öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi.
Yaz döneminin dolu dolu geçmesini amaçladıklarını belirten Beşinci, "Yaz dönemini dolu dolu geçirmeyi düşünüyoruz. Çok farklı etkinlikler olacak. Yaklaşık 15 farklı alanda, hem sportif faaliyetler olacak hem de ilmi noktada çok çeşitli eğitimler olacak. Ben bütün ailelerimizi yaz okulu şenliklerine ve sonrasında yaz okulu eğitimlerine bekliyorum" dedi.
GENÇLERE SPOR, BİLİM VE EĞİTİM DESTEĞİ
Programa katılan Sakarya Valisi Rahmi Doğan, gençlerin heyecanı ve milletin birliğiyle "Türkiye Yüzyılı" hedeflerine emin adımlarla yüründüğünü ifade etti.
Doğan, TÜGVA'nın gençlerin akademik ve manevi gelişimine katkı sunan önemli bir kuruluş olduğunu dile getirdi.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ise gençliğe yönelik yatırımların devam edeceğini vurguladı. Alemdar, spor, bilim ve eğitim alanındaki tüm çalışmaları gençlerin hizmetine sunmak için gayret gösterdiklerini söyledi.
"ÇOCUKLARI DİJİTAL BAĞIMLILIKTAN UZAKLAŞTIRIYOR"
Lansman sonrası basın mensuplarına özel değerlendirmelerde bulunan Necmettin Bilal Erdoğan, Yaz Okulu projesinin eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağladığını ve çocukları dijital bağımlılıktan uzak tutmayı amaçladığını belirtti.
Erdoğan, projenin yaz döneminde çocuklara hem eğlenceli hem de faydalı bir ortam sunduğunu ifade ederek şunları kaydetti:
"Yaz mevsiminde çocuklarımız hem eğleniyor hem arkadaşlarıyla birlikte oluyor, hem de çeşitli konularda geri kaldıkları yerler varsa, sporda ya da dini eğitimde eksiklerini gidermiş oluyor. Türkiye Gençlik Vakfı, gençliğin vakfı.
Ortaokul yıllarından itibaren hayallerini gerçekleştirmek isteyenler için her daim yoldaşları olacak büyük kurumsal bir yapı. Çocukların dijital bağımlılıktan uzaklaşabilecekleri saatler oluşturulmuş oluyor. En önemli tedbir de bu.
Çocuklar kendilerine faydalı, eğlenceli alternatifler sunulduğu zaman dijital bağımlılığın esiri olmak zorunda değiller. Yeter ki bunu yeterince erken ve yeterince istikrarlı sağlayabilelim. TÜGVA'da bu adreslerden bir tanesi"
YAZ OKULU 6 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK
Programa, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, AK Parti Sakarya milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Çiğdem Erdoğan, Ali İnci, Ertuğrul Kocacık, Murat Kaya, STK temsilcileri, çok sayıda davetli ve öğrenciler katıldı.
6 Temmuz Pazartesi günü başlayacak Yaz Okulu projesinin, 14 Ağustos'a kadar süreceği öğrenildi. Proje kapsamında öğrencilerin 6 hafta boyunca sportif faaliyetlerden ilmi eğitimlere kadar 15 farklı alanda eğitim alması hedefleniyor.