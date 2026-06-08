İstanbul'da 3 milyonluk rehine operasyonu: Şüpheliler tutuklandı
İstanbul Bağcılar'da iş yerinden çıktıktan sonra kaçırıldığı öne sürülen S.K.'nin ailesinden 3 milyon lira fidye isteyen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Gasp Büro Amirliği ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu Büyükçekmece'deki adrese yapılan özel harekat destekli baskında mağdur kurtarılırken, olayla bağlantılı 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreste ruhsatsız silah ve mermi ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hızlı Özet Göster
- İstanbul Bağcılar'da iş yerinden eve giden S.K. isimli kişi 2 şüpheli tarafından alıkonularak araca bindirilip kaçırıldı.
- Şüpheliler mağdurun ailesiyle irtibata geçerek bir akrabanın borcu karşılığında 3 milyon lira fidye talep etti.
- İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri Büyükçekmece'de düzenlediği özel harekat destekli operasyonla S.K.'yi kurtardı.
- Operasyonda kaçırmayı gerçekleştiren 2 şüpheli ile olayla bağlantılı 3 zanlı olmak üzere toplam 5 kişi gözaltına alındı.
- Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bir kişiyi kaçırıp ailesinden 3 milyon lira fidye istedikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.İş insanını kaçıran fidyecilere Özel Harekat darbesi!
İHBAR EMNİYETİ HAREKETE GEÇİRDİ
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 100. Yıl Mahallesi'nde iş yerinden eve gitmek üzere yola çıkan S.K'nin, 2 şüpheli tarafından alıkonulmasının ardından araca bindirilip kaçırıldığı ihbarı üzerine çalışma yaptı.
ŞÜPHELİLER 3 MİLYON TL FİDYE İSTEDİ
Ekipler, şüphelilerin mağdurun ailesiyle irtibata geçtiğini, bir akrabalarının borcu karşılığında S.K'yi kaçırdıklarını, 3 milyon lira karşılığında serbest bırakacaklarını söylediklerini ve tehdit ettiklerini belirledi.
NEFES KESEN OPERASYON SONUÇ VERDİ
Gasp Büro Amirliği ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından Büyükçekmece'deki bir adrese özel harekat destekli operasyon düzenlendi.
Operasyonda S.K. kurtarılırken, bu kişiyi kaçıran 2 şüphelinin yanı sıra olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 3 zanlı gözaltına alındı.
Adresteki aramalarda ruhsatsız tabancayla mermi ele geçirildi.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.