İstanbul Bağcılar'da iş yerinden eve giden S.K. isimli kişi 2 şüpheli tarafından alıkonularak araca bindirilip kaçırıldı.

Şüpheliler mağdurun ailesiyle irtibata geçerek bir akrabanın borcu karşılığında 3 milyon lira fidye talep etti.