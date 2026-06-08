Döviz bürosuna cipli soygun: Kepengi araçla yıkıp 16 bin dolarla kaçtılar

Polis ekipleri, cipin sürücüsü olan dördüncü şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamerası görüntüleri ve saha çalışmalarıyla Faysal Ç., İshak T. ve Ferhat U. isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheliler yüzlerini kapüşon ve kar maskeleriyle gizleyerek iş yerindeki çekmecelerin kilitlerini keser yardımıyla kırdı ve paraları poşetlere doldurarak olay yerinden uzaklaştı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde 4 kişi, 31 Ocak günü sabah 06.00 sıralarında Karasoku Mahallesi'ndeki bir döviz bürosuna ciple çarparak girdi ve yaklaşık 16 bin dolar çaldı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde yüzlerini kapüşon ve kar maskeleriyle gizleyen 4 kişi, bir döviz bürosuna ciple çarparak girdikten sonra yaklaşık 16 bin dolar çaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan soygunla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Olay, 31 Ocak günü saat 06.00 sıralarında Karasoku Mahallesi'nde meydana geldi. Şüpheliler, döviz bürosunun kepengine ciple çarparak girişteki engeli kırdı. Daha sonra iş yerine giren şüpheliler, içeride para aramaya başladı.