Döviz bürosuna cipli soygun: Kepengi araçla yıkıp 16 bin dolarla kaçtılar
Adana’da bir döviz bürosu, akıllara durgunluk veren bir soygunun hedefi oldu. Kepengi ciple kırarak içeri giren maskeli şüpheliler, kısa sürede yaklaşık 16 bin doları alıp kaçtı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
Hızlı Özet Göster
- Adana'nın Seyhan ilçesinde 4 kişi, 31 Ocak günü sabah 06.00 sıralarında Karasoku Mahallesi'ndeki bir döviz bürosuna ciple çarparak girdi ve yaklaşık 16 bin dolar çaldı.
- Şüpheliler yüzlerini kapüşon ve kar maskeleriyle gizleyerek iş yerindeki çekmecelerin kilitlerini keser yardımıyla kırdı ve paraları poşetlere doldurarak olay yerinden uzaklaştı.
- Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamerası görüntüleri ve saha çalışmalarıyla Faysal Ç., İshak T. ve Ferhat U. isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.
- Emniyetteki sorgularında suçlamaları reddeden 3 şüpheli mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Polis ekipleri, cipin sürücüsü olan dördüncü şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Adana'nın Seyhan ilçesinde yüzlerini kapüşon ve kar maskeleriyle gizleyen 4 kişi, bir döviz bürosuna ciple çarparak girdikten sonra yaklaşık 16 bin dolar çaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan soygunla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Olay, 31 Ocak günü saat 06.00 sıralarında Karasoku Mahallesi'nde meydana geldi. Şüpheliler, döviz bürosunun kepengine ciple çarparak girişteki engeli kırdı. Daha sonra iş yerine giren şüpheliler, içeride para aramaya başladı.
ÇEKMECELERİN KİLİDİNİ KESER YARDIMIYLA KIRDILAR
İş yerindeki tezgahları deviren şüpheliler, çekmecelerin kilitlerini keser yardımıyla kırdı. Çekmecelerde bulunan yaklaşık 16 bin doları poşetlere dolduran zanlılar, dakikalar içinde olay yerinden uzaklaştı. Soygun anları iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.
ALARM ÜZERİNE POLİS HAREKETE GEÇTİ
Alarm sisteminin devreye girmesi üzerine iş yerine gelen döviz bürosu sahibi, durumu polise bildirdi. İhbar sonrası çalışma başlatan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntüleri ve saha çalışmalarıyla şüphelilerin kimliklerini belirledi.
Düzenlenen operasyonlarda Faysal Ç., İshak T. ve Ferhat U. saklandıkları adreslerde yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çalınan paraya ulaşılamadığı öğrenildi.
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER
Emniyetteki sorgularında suçlamaları reddeden şüpheliler, güvenlik kameralarındaki kişilerin kendileri olmadığını ve hırsızlık olayına karışmadıklarını öne sürdü.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Faysal Ç., İshak T. ve Ferhat U., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Polis ekiplerinin, şüphelileri olay yerine getirdiği belirtilen cipin sürücüsünün yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.