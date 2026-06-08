Beylikdüzü metrobüsünde “yan bakma” kavgası ölümle bitti: Şüpheliler gözaltına alındı

22 yaşındaki Ferdi A. saldırı sonucu ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti.

Beylikdüzü'nde metrobüste yan bakma tartışması yaşayan B.B. ve babası M.B., aynı durakta inen Ferdi A.'yı takip ederek bıçaklı saldırı düzenledi.

Beylikdüzü'nde metrobüste B.B. ve babası M.B. ile Ferdi A. (22) arasında "yan bakma" nedeniyle tartışma çıktı. Yolcuların araya girmesiyle kısa süreliğine sonlanan gerginlik, tarafların aynı durakta inmesiyle yeniden alevlendi.

İddiaya göre baba ve oğlu, metrobüsten inen Ferdi A.'yı bir süre takip etti. Durak çevresinde yeniden başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Saldırıda Ferdi A. ağır yaralandı.

Beylikdüzü'nde metrobüste B.B., ve babası M.B. ile Ferdi A.(22) arasında 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı. Ferdi A. bıçaklanarak öldürüldü. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ferdi A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.