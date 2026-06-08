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Beylikdüzü metrobüsünde “yan bakma” kavgası ölümle bitti: Şüpheliler gözaltına alındı

Beylikdüzü metrobüs durağında “yan bakma” nedeniyle başladığı iddia edilen tartışma, durak dışında bıçaklı kavgaya dönüştü. Tartışmada 22 yaşındaki Ferdi A. hayatını kaybetti, gözaltına alınan baba ve oğlu adliyeye sevk edildi.

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Beylikdüzü metrobüsünde “yan bakma” kavgası ölümle bitti: Şüpheliler gözaltına alındı
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  • Beylikdüzü'nde metrobüste yan bakma tartışması yaşayan B.B. ve babası M.B., aynı durakta inen Ferdi A.'yı takip ederek bıçaklı saldırı düzenledi.
  • 22 yaşındaki Ferdi A. saldırı sonucu ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti.
  • Olay metrobüste başlayan tartışmanın yolcuların araya girmesiyle kısa süreliğine durmasının ardından durak çıkışında yeniden alevlenmesiyle meydana geldi.
  • Şüpheliler B.B. ve babası M.B. olay sonrası gözaltına alındı.
  • Emniyetteki işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Beylikdüzü'nde metrobüste B.B. ve babası M.B. ile Ferdi A. (22) arasında "yan bakma" nedeniyle tartışma çıktı. Yolcuların araya girmesiyle kısa süreliğine sonlanan gerginlik, tarafların aynı durakta inmesiyle yeniden alevlendi.

Beylikdüzü'nde metrobüste B.B., ve babası M.B. ile Ferdi A.(22) arasında 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı. Ferdi A. bıçaklanarak öldürüldü. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)Beylikdüzü'nde metrobüste B.B., ve babası M.B. ile Ferdi A.(22) arasında 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı. Ferdi A. bıçaklanarak öldürüldü. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)

DURAK ÇIKIŞINDA BIÇAKLI SALDIRI

İddiaya göre baba ve oğlu, metrobüsten inen Ferdi A.'yı bir süre takip etti. Durak çevresinde yeniden başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Saldırıda Ferdi A. ağır yaralandı.

Beylikdüzü metrobüsünde “yan bakma” kavgası ölümle bitti: Şüpheliler gözaltına alındı-3

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ferdi A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Beylikdüzü metrobüsünde “yan bakma” kavgası ölümle bitti: Şüpheliler gözaltına alındı-4

BABA VE OĞUL GÖZALTINDA

Polis ekiplerinin başlatmış olduğu soruşturmanın ardından şüpheli B.B. ve babası M.G gözaltına alındı. Şüpheliler 'kasten öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi.

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Beylikdüzü metrobüsünde “yan bakma” kavgası ölümle bitti: Şüpheliler gözaltına alındı-6 Beylikdüzü metrobüsünde “yan bakma” kavgası ölümle bitti: Şüpheliler gözaltına alındı-7 Beylikdüzü metrobüsünde “yan bakma” kavgası ölümle bitti: Şüpheliler gözaltına alındı-8
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