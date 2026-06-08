Beylikdüzü metrobüsünde “yan bakma” kavgası ölümle bitti: Şüpheliler gözaltına alındı
Beylikdüzü metrobüs durağında “yan bakma” nedeniyle başladığı iddia edilen tartışma, durak dışında bıçaklı kavgaya dönüştü. Tartışmada 22 yaşındaki Ferdi A. hayatını kaybetti, gözaltına alınan baba ve oğlu adliyeye sevk edildi.
Hızlı Özet Göster
- Beylikdüzü'nde metrobüste yan bakma tartışması yaşayan B.B. ve babası M.B., aynı durakta inen Ferdi A.'yı takip ederek bıçaklı saldırı düzenledi.
- 22 yaşındaki Ferdi A. saldırı sonucu ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti.
- Olay metrobüste başlayan tartışmanın yolcuların araya girmesiyle kısa süreliğine durmasının ardından durak çıkışında yeniden alevlenmesiyle meydana geldi.
- Şüpheliler B.B. ve babası M.B. olay sonrası gözaltına alındı.
- Emniyetteki işlemlerin sürdüğü bildirildi.
Beylikdüzü'nde metrobüste B.B. ve babası M.B. ile Ferdi A. (22) arasında "yan bakma" nedeniyle tartışma çıktı. Yolcuların araya girmesiyle kısa süreliğine sonlanan gerginlik, tarafların aynı durakta inmesiyle yeniden alevlendi.
DURAK ÇIKIŞINDA BIÇAKLI SALDIRI
İddiaya göre baba ve oğlu, metrobüsten inen Ferdi A.'yı bir süre takip etti. Durak çevresinde yeniden başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Saldırıda Ferdi A. ağır yaralandı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ferdi A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
BABA VE OĞUL GÖZALTINDA
Polis ekiplerinin başlatmış olduğu soruşturmanın ardından şüpheli B.B. ve babası M.G gözaltına alındı. Şüpheliler 'kasten öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi.