Van'da feci kaza! İki araç kavşakta çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
Van'ın Çaldıran ilçesinde hafif ticari araç ile pikabın kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaşamını yitirenlerin cenazeleri morga götürülürken, kaza nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapandı ve bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.
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- Van'ın Çaldıran ilçesinde hafif ticari araç ile pikabın çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
- Kaza ilçe merkezine yakın bir kavşakta meydana geldi.
- Olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
- Yaralılar hastaneye kaldırılırken cenazeler hastane morguna konuldu.
- Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı ve uzun araç kuyruğu oluştu.
Van'ın Çaldıran ilçesinde meydana gelen trafik kazası can aldı. İlçe merkezine yakın bir kavşakta hafif ticari araç ile pikabın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı.Van'da pikap ile hafif ticari araç birbirine girdi: 4 ölü!
OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Hafif ticari araç ile pikap, ilçe merkezine yakın noktadaki kavşakta çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
CENAZELER HASTANE MORGUNA KALDIRILDI
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince ilçedeki hastaneye kaldırıldı, cenazeler de hastanenin morguna konuldu.
Kazanın ardından yolun ulaşıma kapanması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.
Simla Öğütcü Takvim.com.tr Yaşam