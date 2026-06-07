Van'da feci kaza! İki araç kavşakta çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

Olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Van'ın Çaldıran ilçesinde meydana gelen trafik kazası can aldı. İlçe merkezine yakın bir kavşakta hafif ticari araç ile pikabın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı.

Kazada 4 kişi hayatını kaybetti. (Haberde yer alan fotoğraflar AA'dan alınmıştır.)

OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Hafif ticari araç ile pikap, ilçe merkezine yakın noktadaki kavşakta çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.