Mendoni, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile ikili görüşme ve forum programının ardından Kapadokya turuna çıktı.

Yunan Bakan, Paşabağları peribacalarını, Meryem Ana Kilisesi'ni ve Kaymaklı Yeraltı Şehri'ni ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Mendoni'ye Kültür ve Turizm Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Gözde Şahin ile Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay eşlik etti.

Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni, Türkiye-Yunanistan 1. Kültür Forumu'nun ardından Kapadokya'nın tarihî ve kültürel miras alanlarını ziyaret etti.

Türkiye ile Yunanistan arasında kültür alanındaki iş birliğini geliştirmek amacıyla düzenlenen Türkiye-Yunanistan 1. Kültür Forumu'nun ardından Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni, Kapadokya'nın dünyaca ünlü tarihî ve kültürel miras alanlarını ziyaret etti.

Mendoni'ye Kültür ve Turizm Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış ilişkiler Dairesi Başkanı Gözde Şahin ile Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay eşlik etti.

Forum kapsamındaki temaslarını tamamladıktan sonra Kapadokya'nın kültür rotalarına çıkan Mendoni, bölgenin eşsiz doğal ve kültürel mirasına hayran kaldı.