İbrahim Özaydın İlkokulu'nda çıkan yangın söndürüldü

Yangın kısa sürede büyüyerek okul binasının dış cephesini sardı ve bazı katlardaki camlar kırıldı.

Esenyurt'taki İbrahim Özaydın İlkokulu'nun bahçesinde duvar dibindeki sıralar henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Esenyurt İbrahim Özaydın İlkokulu'nda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü

BİLİNMEYEN BİR NEDENLE YANGIN ÇIKTI

Pınar Mahallesi 1497 Sokak'taki 3 katlı İbrahim Özaydın İlkokulu'nun bahçesinde duvarın dibine konulan sıralar henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler okul binasının dış cephesini sararken, bazı katlardaki camlar kırıldı.

OKULDA HASAR OLUŞTU

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında okulda hasar oluştu.

Hafta sonu olması nedeniyle okulda öğrenci olmadığı öğrenildi.

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Ebru Bektaş Takvim.com.tr Yaşam