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Adana'da kız kaçırma meselesi can aldı: Baba ve oğlu tüfeğiyle öldüren katil zanlısı adliyeye sevk edildi

Adana'nın Kozan ilçesinde iki yıl önce yaşanan kız kaçırma olayının ardından başlayan husumet kanlı bitti. Saman balyası yüklü traktörle yolda ilerleyen Ali Ersoy ve oğlu Ömer Ersoy, husumetli oldukları E.K. ile karşılaşınca taraflar arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda E.K., av tüfeğiyle baba ve oğluna ateş açtı. Ali Ersoy olay yerinde, ağır yaralanan oğlu Ömer Ersoy ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Jandarma tarafından suçüstü yakalanan cinayet şüphelisi E.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Adana'da kız kaçırma meselesi can aldı: Baba ve oğlu tüfeğiyle öldüren katil zanlısı adliyeye sevk edildi
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  • Adana'nın Kozan ilçesinde E.K. isimli şüpheli, aralarında husumet bulunan Ali Ersoy ve oğlu Ömer Ersoy'u av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
  • İki aile arasındaki husumet, iki yıl önce Ali Ersoy'un oğlunun E.K.'nın kızını kaçırarak evlenmesiyle başladı.
  • Olay, Aydın Mahallesi'nde saman balyası yüklü traktörle giden baba-oğulun E.K. ile karşılaşması sonucu çıkan tartışmada meydana geldi.
  • E.K., devriye görevindeki jandarma ekibi tarafından olay yerinde silahla birlikte suçüstü yakalandı.
  • Cinayet şüphelisi E.K., jandarma komutanlığında yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde kız kaçırma meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan 55 yaşındaki Ali Ersoy ile 29 yaşındaki oğlu Ömer Ersoy'u çıkan kavgada av tüfeğiyle vurarak öldüren 55 yaşındaki E.K. adliyeye sevk edildi.

KIZ KAÇIRMA MESELESİ HUSUMETE YOL AÇTI

Olay, ilçedeki Aydın Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Ersoy'un oğlu Y.E., iddiaya göre iki yıl önce E.K.'nın kızını kaçırarak evlendi. Bunun üzerine iki aile arasında husumet başladı.

Adana'da kız kaçırma meselesi can aldı: Baba ve oğlu tüfeğiyle öldüren katil zanlısı adliyeye sevk edildi-2

Dün akşam saatlerinde saman balyası yüklü traktörle giden Ali Ersoy ve beraberindeki oğlu Ömer Ersoy, yolda E.K. ile karşılaştı. Traktörden inen baba-oğul ve E.K. arasında tartışma çıktı.

BABA VE OĞLU KAVGADA CAN VERDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine E.K., av tüfeğiyle Ali Ersoy ve oğlu Ömer Ersoy'a ateş açtı. Baba-oğlu av tüfeğiyle vuran E.K., olay sırasında devriye görevinde bulunan jandarma ekibi tarafından silahla birlikte suçüstü yakalandı.

Jandarma ekibinin durumu telsiz anonsuyla bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ali Ersoy'un öldüğü belirlendi.

Adana'da kız kaçırma meselesi can aldı: Baba ve oğlu tüfeğiyle öldüren katil zanlısı adliyeye sevk edildi-3

CİNAYET ŞÜPHELİSİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ömer Ersoy da doktorların müdahalesine kurtarılamadı. Baba-oğulun cenazeleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Adana'da kız kaçırma meselesi can aldı: Baba ve oğlu tüfeğiyle öldüren katil zanlısı adliyeye sevk edildi-4

Cinayet şüphelisi E.K.'yi gözaltına alan jandarma, sorgulamak üzere jandarma komutanlığına götürdü. E.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Adana'da kız kaçırma meselesi can aldı: Baba ve oğlu tüfeğiyle öldüren katil zanlısı adliyeye sevk edildi-6 Adana'da kız kaçırma meselesi can aldı: Baba ve oğlu tüfeğiyle öldüren katil zanlısı adliyeye sevk edildi-7 Adana'da kız kaçırma meselesi can aldı: Baba ve oğlu tüfeğiyle öldüren katil zanlısı adliyeye sevk edildi-8

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