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Sokak ortasında evladına vahşet yaşattı: Gaziantep'te kızını saçından tutup motosikletle sürükleyen cani baba yakalandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana gelen kan donduran olayda, 34 yaşındaki baba Metin K., 7 yaşındaki kızı Y.K.'yi sokak ortasında defalarca tokatladıktan sonra saçından tutarak motosikletle sürükledi. Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan vahşet görüntülerinin ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, caniyi gözaltına aldı. Darp izleri tespit edilen küçük kız ise koruma altına alınarak annesine teslim edildi.

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Sokak ortasında evladına vahşet yaşattı: Gaziantep'te kızını saçından tutup motosikletle sürükleyen cani baba yakalandı
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  • Gaziantep'te Metin K. (34), 7 yaşındaki kızı Y.K.'ye sokak ortasında defalarca tokat atıp motosiklet ile giderken saçından sürükledi.
  • Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Metin K.'yı gözaltına aldı.
  • Gaziantep Valiliği, çocuğun vücudunda darp izleri tespit edildiğini ve babanın kendisine ve çocuklarına şiddet uyguladığı ifadeleri üzerine tahkikata başlandığını açıkladı.
  • Y.K. annesine teslim edildi ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Gaziantep'te Metin K. (34), kızı Y.K.'ye (7) sokak ortasında defalarca tokat atıp, motosiklet ile gittiği sırada saçından sürükledi. Güvenlik kamerasına yansıyan olaya ilişkin aba Metin K., gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Metin K. motosikleti ile kızı Y.K.'nin yanına gelerek defalarca tokat attı. Metin K., daha sonra saçından tutuğu kızını, motosiklet ile hareket ederek sürükledi.

Metin K. kızına defalarca tokat atıp yolda sürükledi. (Fotoğraflar DHA'ya aittir.)Metin K. kızına defalarca tokat atıp yolda sürükledi. (Fotoğraflar DHA'ya aittir.)

SAÇINDAN TUTARAK SÜRÜKLEDİ

Görüntülerde; Metin K.'nın motosikletle gelerek Y.K.'ya defalarca vurduğu ve ardından saçından tutarak motosikleti ile hareket ettiği yer aldı. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Metin K.'yı gözaltına aldı.

Sokak ortasında evladına vahşet yaşattı: Gaziantep'te kızını saçından tutup motosikletle sürükleyen cani baba yakalandı-3

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: DARP İZİ VAR

Gaziantep Valiliği ise, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kız çocuğunun, babası M.K'nin kendisine ve çocuklarına şiddet uyguladığı ifadeleri üzerine olayla ilgili tahkikata başlanarak şüpheli şahıs, alınan savcı talimatına istinaden gözaltına alınmıştır." ifadelerine yer verdi.

Sokak ortasında evladına vahşet yaşattı: Gaziantep'te kızını saçından tutup motosikletle sürükleyen cani baba yakalandı-4

Y.K., annesine teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. Gaziantep'te bir baba, kız çocuğunu darbettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte bir kız çocuğunun darbedildiği olayla ilgili Emniyet Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

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Sokak ortasında evladına vahşet yaşattı: Gaziantep'te kızını saçından tutup motosikletle sürükleyen cani baba yakalandı-6 Sokak ortasında evladına vahşet yaşattı: Gaziantep'te kızını saçından tutup motosikletle sürükleyen cani baba yakalandı-7 Sokak ortasında evladına vahşet yaşattı: Gaziantep'te kızını saçından tutup motosikletle sürükleyen cani baba yakalandı-8
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