Sokak ortasında evladına vahşet yaşattı: Gaziantep'te kızını saçından tutup motosikletle sürükleyen cani baba yakalandı

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Gaziantep'te Metin K. (34), 7 yaşındaki kızı Y.K.'ye sokak ortasında defalarca tokat atıp motosiklet ile giderken saçından sürükledi.

Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Metin K.'yı gözaltına aldı.

Gaziantep Valiliği, çocuğun vücudunda darp izleri tespit edildiğini ve babanın kendisine ve çocuklarına şiddet uyguladığı ifadeleri üzerine tahkikata başlandığını açıkladı.

Y.K. annesine teslim edildi ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Gaziantep'te Metin K. (34), kızı Y.K.'ye (7) sokak ortasında defalarca tokat atıp, motosiklet ile gittiği sırada saçından sürükledi. Güvenlik kamerasına yansıyan olaya ilişkin aba Metin K., gözaltına alındı. Olay, dün akşam saatlerinde Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Metin K. motosikleti ile kızı Y.K.'nin yanına gelerek defalarca tokat attı. Metin K., daha sonra saçından tutuğu kızını, motosiklet ile hareket ederek sürükledi.

Metin K. kızına defalarca tokat atıp yolda sürükledi. (Fotoğraflar DHA'ya aittir.) SAÇINDAN TUTARAK SÜRÜKLEDİ Görüntülerde; Metin K.'nın motosikletle gelerek Y.K.'ya defalarca vurduğu ve ardından saçından tutarak motosikleti ile hareket ettiği yer aldı. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Metin K.'yı gözaltına aldı.