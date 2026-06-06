Ataşehir’de çöp ev alarmı: Daireden 5 kamyon çöp çıktı
Ataşehir’de kötü koku ihbarı çöp evi ortaya çıkardı. İçerenköy’deki daireden 5 kamyon çöp çıkarılırken, mahalle sakini “Adeta her odadan birer kamyon çöp çıktı” dedi.
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- İstanbul Ataşehir İçerenköy Mahallesi'nde bir daireden yayılan kötü koku üzerine yapılan incelemede ev çöp yığınlarıyla dolu bulundu.
- Dairede yaşayan kadının yaklaşık 10 yıldır sokaklardan geri dönüşüm malzemesi toplayarak evde biriktirdiği tespit edildi.
- Belediye temizlik ekipleri tarafından yapılan tahliye çalışmasında daireden toplam 5 kamyon çöp çıkarıldı.
- Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine harekete geçen ekipler yasal işlem başlattı ve tahliye çalışmalarına başladı.
- Tahliye işleminin ardından dairede ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yapılacak.
İstanbul Ataşehir'de mahalle sakinlerinin kötü koku şikayeti üzerine harekete geçen ekipler, girdikleri dairede çöp yığınlarıyla karşılaştı. İçerenköy'deki evden 5 kamyon çöp çıkarılırken, tahliye sonrası ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yapılacağı öğrenildi.
KÖTÜ KOKU EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ
İstanbul Ataşehir İçerenköy Mahallesi Alanaldı Caddesi'nde bulunan bir adresten çevreye yayılan yoğun koku, mahalle sakinlerini harekete geçirdi.
Komşuların ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, dairenin çöplerle dolu olduğunu tespit etti.
EV ÇÖP YIĞININA DÖNDÜ
Yapılan incelemelerin ardından adrese ilişkin yasal işlemler başlatıldı.
Evin tahliyesi için belediye temizlik ekipleri de çalışmalara katıldı. Dairede uzun süredir biriktirildiği anlaşılan çok sayıda atık malzeme, plastik şişe ve kullanılmayan eski eşya, görevliler tarafından dışarı çıkarıldı.
TONLARCA ÇÖP KAMYONLARA YÜKLENDİ
Tahliye çalışmaları sırasında sokakta güvenlik önlemleri alındı.
Evden çıkarılan tonlarca çöp, belediyeye ait kamyonlara yüklenerek bölgeden uzaklaştırıldı.
"HER ODADAN BİRER KAMYON ÇÖP ÇIKTI"
Evde yaşayan kadının yaklaşık 10 yıldır sokaklardan geri dönüşüm malzemesi topladığını belirten mahalle sakini İlhan Karagöl, yaşananları şöyle anlattı:
"Hanımefendi yaklaşık 10 senedir buralarda çöplerden bidon, pet şişeler topluyordu. Onları evde biriktirmiş; adeta her odadan birer kamyon çöp çıktı. Komşular kokudan dolayı rahatsız olup ihbar etmişler. Ekipler geldi, içerideki çöpleri boşaltıyorlar. İçeride bayağı yoğun bir koku var, komşular çok rahatsız olmuştu. Toplamda 5 kamyon çöp çıktı evden"
EVDE İLAÇLAMA YAPILACAK
Ekiplerin tahliye işlemlerinin ardından dairede ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yapacağı öğrenildi.