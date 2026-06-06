Ataşehir’de çöp ev alarmı: Daireden 5 kamyon çöp çıktı

"HER ODADAN BİRER KAMYON ÇÖP ÇIKTI"

Evde yaşayan kadının yaklaşık 10 yıldır sokaklardan geri dönüşüm malzemesi topladığını belirten mahalle sakini İlhan Karagöl, yaşananları şöyle anlattı:

"Hanımefendi yaklaşık 10 senedir buralarda çöplerden bidon, pet şişeler topluyordu. Onları evde biriktirmiş; adeta her odadan birer kamyon çöp çıktı. Komşular kokudan dolayı rahatsız olup ihbar etmişler. Ekipler geldi, içerideki çöpleri boşaltıyorlar. İçeride bayağı yoğun bir koku var, komşular çok rahatsız olmuştu. Toplamda 5 kamyon çöp çıktı evden"