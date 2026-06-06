Türkiye genelinde 06.06.2026 yoğunluğu: Nikah dairelerinde rekor kırıldı

Maltepe: Maltepe Belediyesine ait nikah salonunda da yoğunluk nedeniyle her yarım saatte bir nikah kıyıldı.

Beylikdüzü: B eylikdüzü'nde Kurban Bayramı'ndan önceki haftaya göre nikah randevusu sayısı "06.06.2026" ya özel olarak iki katına çıktı, bugün 28 çift evlendi.

Edirne: Edirne ve ilçelerinde nikah tarihlerinin özel bir gün olmasını talep eden 50 çift, belediyenin evlendirme birimine müracaat etti. Çiftlerden Elife Onursal, "Eşime kolaylık olsun diye bu tarihi istemiştim, evlilik yıl dönümümüzü hiçbir zaman unutmaz" derken, damat Onur Yıldız bugünün tarihi için çok uğraştıklarını belirtti.

Tekirdağ: Tekirdağ'da ise 105 çiftin nikahı kıyıldı. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, nikah dairelerinde yoğun bir gün yaşandığını ve gün boyunca çok sayıda tören gerçekleştirdiklerini kaydetti.