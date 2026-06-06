Türkiye genelinde 06.06.2026 yoğunluğu: Nikah dairelerinde rekor kırıldı
Türkiye genelinde evlilik yıl dönümlerini kalıcı ve özel bir tarihe denk getirmek isteyen yüzlerce çift, "06.06.2026" takvim uyumu nedeniyle bugün evlendirme dairelerine akın etti. İstanbul, Adana, Mersin, Gaziantep, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Afyonkarahisar ve Gümüşhane gibi birçok ilde aylar öncesinden randevu alan çiftlerin oluşturduğu yoğunluk nedeniyle nikah salonlarında rekorlar tazelendi. Normal günlerin katbekat üzerinde başvuru alan belediye evlendirme memurlukları, hafta sonu olmasına rağmen mesai saatlerini esneterek yüzlerce çiftin nikah akdini yarım saatlik aralıklarla gerçekleştirdi.
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- Türkiye genelinde yüzlerce çift 06.06.2026 tarihinin akılda kalıcı olması nedeniyle bu günde evlenmek için nikah salonlarına başvurdu.
- İstanbul'da Fatih, Esenyurt, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Beylikdüzü ve Maltepe gibi ilçelerde nikah sayıları günlük ortalamanın iki katına çıktı.
- Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde toplam 175 çift, Gaziantep'te 60 çift bu tarihte dünya evine girdi.
- Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 26 çiftin nikahı kıyılarak ilçe rekoru kırıldı.
- Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde belediye hafta sonu nikah kıymama kuralını bu özel gün için esnetti.
Evlilik hayatlarına unutulmaz bir başlangıç yapmak ve ömür boyu hatırlanacak bir tarihe imza atmak isteyen çiftler, aylardır bekledikleri "06.06.2026" gününde nikah salonlarını hıncahınç doldurdu.
Takvim yapraklarının bu özel uyumunu kaçırmak istemeyen İstanbullulardan Gazianteplilere, Trakyalılardan Egeli gençlere kadar yüzlerce çift sabahın erken saatlerinden itibaren evlendirme dairelerinin kapısında sıraya girdi. Birçok şehirde günlük nikah ortalamaları altüst olurken, belediyeler taleplere yetişebilmek için ek salonlar ve ekstra memurlarla yoğun mesai harcadı
İSTANBUL: MEGAKENTTE TALEPLER İKİ KATINA ÇIKTI
İstanbul'un birçok ilçesindeki nikah salonunda, evlilik günlerini özel kılmak isteyen çiftlerin "06.06.2026" tarihini tercih etmesi dolayısıyla yoğunluk yaşandı. Megakentte nikahlarının bugün kıyılması için randevu alan çiftler nikah salonlarını doldurdu. Birçok belediyenin salonunda ortalamanın çok üzerinde nikah akdi gerçekleştirildi.
Fatih: Fatih Belediyesinde normal şartlarda günlük ortalama 20 nikah kıyılırken bugün 100 çift randevu almak istedi. Mekan, zaman ve nikah memuru kapasitesi de göz önüne alınarak, burada 40 çift dünya evine girebildi.
Esenyurt: Kentin en kalabalık ilçelerinden biri olan, normal şartlarda günde ortalama 20 çiftin evlendirildiği Esenyurt'taki nikah salonunda bugün 30 çift hayatlarını birleştirdi.
Büyükçekmece & Küçükçekmece: Ortalama 15 nikahın kıyıldığı Büyükçekmece'de bugün 67, Küçükçekmece'de ise 39 çift dünya evine girdi.
Beylikdüzü: Beylikdüzü'nde Kurban Bayramı'ndan önceki haftaya göre nikah randevusu sayısı "06.06.2026"ya özel olarak iki katına çıktı, bugün 28 çift evlendi.
Maltepe: Maltepe Belediyesine ait nikah salonunda da yoğunluk nedeniyle her yarım saatte bir nikah kıyıldı.
TRAKYA BÖLGESİ: EDİRNE, TEKİRDAĞ VE KIRKLARELİ'NDE TOPLAM 175 NİKAH
Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde "06.06.2026"da nikah kıymak isteyen 175 çift, düzenlenen törenlerle hayatlarını birleştirmenin mutluluğunu yaşadı.
Edirne: Edirne ve ilçelerinde nikah tarihlerinin özel bir gün olmasını talep eden 50 çift, belediyenin evlendirme birimine müracaat etti. Çiftlerden Elife Onursal, "Eşime kolaylık olsun diye bu tarihi istemiştim, evlilik yıl dönümümüzü hiçbir zaman unutmaz" derken, damat Onur Yıldız bugünün tarihi için çok uğraştıklarını belirtti.
Tekirdağ: Tekirdağ'da ise 105 çiftin nikahı kıyıldı. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, nikah dairelerinde yoğun bir gün yaşandığını ve gün boyunca çok sayıda tören gerçekleştirdiklerini kaydetti.
Kırklareli: Kırklareli'nde de 20 çift nikah törenleri için bu özel hafta sonu gününü tercih etti.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde "06.06.2026" tarihinin uyumundan yararlanarak evlenmek isteyen çiftler, nikah salonlarında yoğunluk oluşturdu. İlçede bugün tam 26 çiftin nikahı kıyıldı.
Sandıklı Belediye Başkanı Adnan Öztaş, ilçede bir günde kıyılan nikah sayısıyla rekor tazelediklerini belirterek, "Evlenen çiftlerin en büyük sorunu genellikle evlilik günlerini unutmasıydı. Bugün akılda kalıcı bir gün olduğu için yoğunluk oluştu" dedi. Evlendirme memuru Kürşat Cengiz ise geçen yıl 05.05.2025 tarihinde 7 nikah kıydıklarını, bugün ulaşılan 26 sayısının kendileri için önemli bir rekor olduğunu belirtti.
ADANA VE MERSİN: AKDENİZ'DE DE UĞURLU SAYI MESAİSİ
Adana ve Mersin'de özel bir tarihte nikah kıymak isteyen çiftler de "06.06.2026"yı tercih etti.
Adana: Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Şube Müdürlüğünde yoğunluk yaşandı. Nikah memuru Yunus Alagöz, "Normal şartlarda kapasitemize göre 8-10 arası nikah olmakta ama bugün 19 nikahımız var" dedi. Damat Murat Moran hafızalarda unutulmayacak bir gün seçtiklerini kaydederken, gelin Samime Kuş ise 6 rakamının kendisinin uğurlu sayısı olduğunu belirtti.
Mersin: Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki nikah salonunda 18 çift evlendi. Nikah memuru Dilek Yörük, "Evlilik yıl dönümlerini unutmamak adına özel bir tarih. Çok yoğunuz, bütün nikah memurlarının benzer bir yoğunluk yaşadığını düşünüyorum" ifadesini kullandı.
GAZİANTEP: KÜLTÜR MERKEZİNDE 60 ÇİFT AYNI GÜN "EVET" DEDİ
Gaziantep'te Ömer Ersoy Kültür Merkezinde tam 60 çiftin nikah akdi gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Şube Müdürü Mehmet Tilki, özel bir yoğunluk yaşandığını belirterek evlenenlere ömür boyu mutluluklar diledi.
Gelinlerden Sadiye Mert ise duygularını, "Her yıl ilk günkü gibi hatırlansın istedik. O yüzden bugünün tarihini seçtik" sözleriyle paylaştı.
GÜMÜŞHANE: HAFTA SONU KURALI GENÇLER İÇİN ESNETİLDİ
Gümüşhane ve ilçelerinde 14 çift hayatlarını birleştirdi. Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, normal şartlarda hafta sonu belediyede nikah kıyılmadığını ancak bu güne özel esneklik sağladıklarını belirterek, "Bugün gençlerimizin özel günlerine mutluluk katılması için belediyemizi açarak 7 çiftimizin nikahını kıydık" dedi. Gelin Esra Durmuş ise "Bir daha gelemeyecek bir tarih. Bu yüzden bu tarihi seçtik" diyerek mutluluğunu dile getirdi.