Niğde'de aniden bastıran sağanak sele dönüştü: 1 kişi hayatını kaybetti
Niğde merkeze bağlı Gümüşler beldesinde bugün öğleden sonra aniden bastıran aşırı sağanak yağışın sele dönüşmesi sonucu büyük bir felaket yaşandı. Sel sularının ortasında kalan araçlarına ulaşmaya çalışırken akıntıya kapılan 3 kişi ile başka bir araçta mahsur kalan 4 kişi, hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan biri ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Hızlı Özet Göster
- Niğde'nin Gümüşler beldesinde öğleden sonra başlayan şiddetli sağanak yağış sele dönüştü ve sokaklar su altında kaldı.
- Sel sularına kapılan ve araçlarında mahsur kalan toplam 7 kişi kurtarma ekiplerince sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
- Hastaneye kaldırılan 41 yaşındaki Sabiha D. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
- Olayda 34 DFD 145 plakalı araçta mahsur kalan 4 kişi ile 19 HG 505 plakalı araca ulaşmaya çalışan 3 kişi yaralandı.
- Niğde Valisi Nedim Akmeşe bölgeye gelerek jandarma, AFAD ve kurtarma ekiplerinin çalışmalarını inceledi.
Niğde'de öğleden sonra aniden bastıran ve hayatı felç eden şiddetli sağanak yağış, Gümüşler beldesini sel suları altında bıraktı.
Sokakları nehre dönüştüren taşkınlar sırasında can pazarı yaşanırken, araçlarında mahsur kalan ve akıntıya kapılan vatandaşların imdadına kurtarma ekipleri yetişti.Niğde'de aşırı yağış sonrası sel dehşeti: 1 ölü, 6 yaralı
Ekiplerin yoğun çabasıyla sudan çıkarılan 7 kişiden birinin acı haberi gelirken, felaketin yaşandığı bölgede güvenlik ve inceleme çalışmaları aralıksız sürüyor.
GÜMÜŞLER BELDESİNDE SAĞANAK ANİDEN SELE DÖNÜŞTÜ
Niğde merkeze bağlı Gümüşler beldesinde öğleden sonra aniden başlayan yağış sele dönüştü. Selin ardından bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
OTOMOBİLLERİNE ULAŞMAK İSTEERKEN AKINTIYA KAPILDILAR
19 HG 505 plakalı araca ulaşmaya çalışan Sabiha D. (41), Fatma T. (63) ve Yusufcan D. (11) sel sularına kapıldı. Ayrıca 34 DFD 145 plakalı araç içerisinde mahsur kalan Rıfat T., Semra T. (37) Fatma Nehir T. (9) ve Tuana T. (17) yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILAN KADIN KURTARILAMADI
Bölgeye sevk edilen ekiplerce sel sularından çıkarılan 7 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken Sabiha D. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
VALİ AKMEŞE İNCELEMELERDE BULUNDU
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor. Öte yandan Niğde Valisi Nedim Akmeşe de bölgeye gelerek çalışmaları inceledi.