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Adana Kozan'da kız kaçırma husumeti cinayetle bitti: 2 kişi av tüfeğiyle öldürüldü

Adana'nın Kozan ilçesi Aydın Mahallesi'nde iki yıldır süren kız kaçırma husumeti, akşam saatlerinde kanlı bir hesaplaşmaya dönüştü. Traktörle seyir halindeyken husumetlileri E.K. ile tartışan Ali Ersoy (55) ve oğlu Ömer Ersoy (29), av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetti. Olay esnasında bölgede devriyede olan jandarma ekipleri cinayet zanlısı E.K.'yi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

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Adana Kozan'da kız kaçırma husumeti cinayetle bitti: 2 kişi av tüfeğiyle öldürüldü
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  • Adana'nın Kozan ilçesi Aydın Mahallesi'nde iki yıldır süren aile arası husumet nedeniyle E.K., Ali Ersoy ve oğlu Ömer Ersoy'u av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
  • İki aile arasındaki husumet, iki yıl önce Ali Ersoy'un oğlu Y.E.'nin E.K.'nın kızını kaçırarak evlenmesiyle başladı.
  • Olay, akşam saatlerinde saman balyası yüklü traktörle giden baba-oğulun E.K. ile karşılaşması sonucu çıkan tartışmada meydana geldi.
  • Zanlı E.K., olay yerinden geçen jandarma devriye ekibi tarafından silahıyla birlikte suçüstü yakalandı.
  • Ömer Ersoy kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Adana'nın Kozan ilçesinde iki yıldır devam eden aile arası husumet, akşam saatlerinde adeta katliama dönüştü.

Aydın Mahallesi'nde meydana gelen acı olayda, kız kaçırma meselesi yüzünden aralarında gerginlik bulunan taraflar sokakta karşı karşıya geldi.
Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine silahına sarılan E.K., Ali Ersoy ile oğlu Ömer Ersoy'u av tüfeğiyle kurşun yağmuruna tutarak hayattan kopardı.

Ali Ersoy ve Ömer Ersoy hayatını kaybetti (Fotoğraflar DHA ve AA'ya aittir.)Ali Ersoy ve Ömer Ersoy hayatını kaybetti (Fotoğraflar DHA ve AA'ya aittir.)

İKİ YIL ÖNCEKİ KIZ KAÇIRMA MESELESİ KANLI PUSUYU GETİRDİ

Olay, akşam saatlerinde Kozan ilçesi Aydın Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Ersoy'un oğlu Y.E., iddiaya göre iki yıl önce E.K.'nın kızını kaçırarak evlendi.

Ömer Ersoy.Ömer Ersoy.

Bunun üzerine iki aile arasında husumet başladı. Bugün akşam saatlerinde saman balyası yüklü traktörle seyir halinde olan Ali Ersoy ve beraberindeki oğlu Ömer Ersoy, yolda E.K. ile karşılaştı.

Traktörden inen baba-oğul ve E.K. arasında husumetli oldukları konuyla ilgili tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.K., av tüfeğiyle Ali Ersoy ve oğlu Ömer Ersoy'a ateş açtı.

Adana Kozan'da kız kaçırma husumeti cinayetle bitti: 2 kişi av tüfeğiyle öldürüldü-4

JANDARMA DEVRİYESİ KATLİAMI ÖNLEDİ: ZANLI SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Baba-oğlu av tüfeğiyle vuran E.K., olay sırasında devriye görevinde bulunan jandarma ekibi tarafından silahla birlikte suçüstü yakalandı. Jandarma ekibinin durumu telsiz anonsuyla bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Adana Kozan'da kız kaçırma husumeti cinayetle bitti: 2 kişi av tüfeğiyle öldürüldü-5

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ali Ersoy'un öldüğü belirlendi. Ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Ömer Ersoy ise doktorların müdahalesine kurtarılamadı.

Adana Kozan'da kız kaçırma husumeti cinayetle bitti: 2 kişi av tüfeğiyle öldürüldü-6

Hayatını kaybeden baba-oğulun cenazeleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Cinayet şüphelisi E.K.'yi gözaltına alan jandarma, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

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Adana Kozan'da kız kaçırma husumeti cinayetle bitti: 2 kişi av tüfeğiyle öldürüldü-8 Adana Kozan'da kız kaçırma husumeti cinayetle bitti: 2 kişi av tüfeğiyle öldürüldü-9 Adana Kozan'da kız kaçırma husumeti cinayetle bitti: 2 kişi av tüfeğiyle öldürüldü-10
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