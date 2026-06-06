Adana Kozan'da kız kaçırma husumeti cinayetle bitti: 2 kişi av tüfeğiyle öldürüldü

Ömer Ersoy kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Adana'nın Kozan ilçesi Aydın Mahallesi'nde iki yıldır süren aile arası husumet nedeniyle E.K., Ali Ersoy ve oğlu Ömer Ersoy'u av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Adana 'nın Kozan ilçesinde iki yıldır devam eden aile arası husumet, akşam saatlerinde adeta katliama dönüştü.

Olay, akşam saatlerinde Kozan ilçesi Aydın Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Ersoy'un oğlu Y.E., iddiaya göre iki yıl önce E.K.'nın kızını kaçırarak evlendi.

Ali Ersoy ve Ömer Ersoy hayatını kaybetti (Fotoğraflar DHA ve AA'ya aittir.)

Ömer Ersoy.

Bunun üzerine iki aile arasında husumet başladı. Bugün akşam saatlerinde saman balyası yüklü traktörle seyir halinde olan Ali Ersoy ve beraberindeki oğlu Ömer Ersoy, yolda E.K. ile karşılaştı.

Traktörden inen baba-oğul ve E.K. arasında husumetli oldukları konuyla ilgili tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.K., av tüfeğiyle Ali Ersoy ve oğlu Ömer Ersoy'a ateş açtı.